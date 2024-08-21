Путин в Кремле принял премьера Госсовета Китая Ли Цяна

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Депутат Бутина: Указ Путина защитит граждан ЕС и США от навязываемых их властями ЛГБТ-нарративов
«В последнее время, особенно после пандемии и начала СВО, в Россию потянулись граждане недружественных государств с целью поиска защиты от навязываемых в странах неприемлемых нарративов. Речь идет, в частности, о ювенальной юстиции, когда детей забирают из семей и отдают лицам нетрадиционной ориентации», – пояснила Мария Бутина, член комитета Госдумы по международным делам.
«Передовиком этих процессов является Германия. Поэтому оттуда мы ждем наибольшего количества заявлений в рамках нового указа. Например, за прошлый год только через мои руки прошло более 70 обращений от иностранных семей, которые уже переехали в Россию. В большинстве своем это состоявшиеся люди, которые вынуждены преодолевать различные бюрократические трудности», – продолжила депутат.
«Среди проблем, с которыми они сталкиваются, – непризнание дипломов об образовании, несоответствие школьных программ, сложности в получении апостиля, отсутствие каких-то справок. Мы проработали и помогли людям по всем заявлениям. Но эти вопросы пока решаются в ручном режиме, а благодаря указу президента, я думаю, дело пойдет принципиально быстрее», – подчеркнула она.
«Учитывая статистку, которую я запросила у МИД, и основываясь на своем собственном опыте работы, могу спрогнозировать, что на первом месте по количеству приезжих будет Германия, затем – страны Прибалтики, потом – Канада, США, Италия, Франция. Например, у нас в Кировской области живет семья итальянцев, которая варит великолепный сыр. Среди приезжающих есть ИТ-специалисты, предприниматели, владельцы частных хозяйств», – указала парламентарий.
«Причем приезжающие – это не только люди с какими-то российскими корнями, но и самые обычные иностранцы. Они понимают: если остаться в Германии или США – их детей будут воспитывать в рамках ЛГБТ*-нарративов. А на Западе многие не согласны с такой политикой», – подчеркнула спикер.
«Кроме того, нынешний указ президента прекрасно сочетается с планами по ужесточению миграционной политики в России. У нас давным-давно пора разделить типы виз для различных мигрантов. В данном случае речь идет о гражданах из недружественных стран, тогда как контроль за притоком низкоквалифицированных мигрантов из азиатских стран действительно нужно ужесточать», – отметила политик.
«Такие миграционные решения, кстати говоря, для нашей страны были свойственны еще со времен Ивана III, когда в страну приглашались иностранные специалисты – итальянцы, шведы, поляки. Первые немецкие слободы и наземные указы у нас появились при Иване Грозном. Так что и Петр I не был пионером в этом вопросе», – напомнила собеседница.
В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. С 1 сентября иностранцы и лица без гражданства смогут получать по упрощенной схеме разрешение на временное проживание в России, если они не принимают политику своего государства, навязывающего деструктивные неолиберальные установки.
Перечень таких государств определит правительство по представлению МИД. Российские духовно-нравственные ценности определены в подписанном в ноябре 2022 года указе Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
Согласно указу, иностранцы, не принимающие политику своих государств, которая противоречит традиционным ценностям, смогут обратиться за временным проживанием в России без необходимости соблюдения установленной квоты и предоставления подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства, передает ТАСС.
За помощью могут обратиться иностранцы, которые не разделяют политику своих стран, «навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».
Ранее придерживающаяся традиционных ценностей многодетная семья из США получила свидетельство о предоставлении временного убежища в России.
Заявление прозвучало во время встречи главы государства с добровольцами СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе, сообщает ТАСС.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, представляя бойцов, подчеркнул, что военнослужащие полностью экипированы и обеспечены всей необходимой техникой. При этом Кадыров назвал себя «только пехотинцем».
«Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении», – ответил Путин.
Глава государства поинтересовался ходом подготовки добровольцев. Президент обратил внимание на государственные награды многих из них – медали «За отвагу».
«Мы с вами живем ради Родины, – подчеркнул Путин. – И малой, и большой нашей страны. Мы живем для того, чтобы она была сильной. Чтобы наши дети, наши внуки чувствовали себя уверенно на своей собственной земле».
Ранее сообщалось, что в ходе поездки в Чечню Путин посетил Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.
По его словам, вся страна прекрасно знает, что президент России Владимир Путин не просто любит, но и исполняет на фортепиано композицию «С чего начинается Родина», передает ТАСС.
«На одном из правительственных мероприятий мы исполнили ее для президента, она не входила в официальную программу, но была готова к исполнению – рояль всегда должен быть в кустах», – отметил Гернец.
Напомним, в 2017 году президент России Владимир Путин на встрече со студентами Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова спел вместе с ними под гитару песню «14 минут до старта».
Люди ждали президента несколько часов у здания администрации региона. Путин подошел к ним, после чего кто-то попросил с ним сфотографироваться, то-то пытался пожать руку президенту, часть собравшихся обратилась к главе государства с просьбами, передает ТАСС.
Путин некоторое время пообщался с собравшимися, после чего кортеж покинул центр Владикавказа.
Ранее глава государства проводил встречу с матерями погибших в результате теракта в 2004 году в Беслане.
Кадыров сообщил, что у главы государства запланирована в Чечне «насыщенная программа», передает ТАСС.
До этого Путин посетил КБР и Северную Осетию. В столице Северной Осетии Путин пообщался с жителями Владикавказа.
Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом
Ожидается, что 19 августа российский лидер примет участие в церемонии возложения венка к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и церемонии возложения венка к монументу «Вечный огонь», передает РИА «Новости».
Затем состоится церемония официальной встречи Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в резиденции «Загульба». Далее они проведут беседу и переговоры в расширенном составе.
Путин и Алиев обнялись и тепло поприветствовали друг друга. Путин подарил Алиевой букет цветов, передает РИА «Новости».
Встреча прошла в неформальной обстановке – лидеры стран общались на летней открытой веранде, без галстуков и пиджаков, в белых рубашках с расстегнутыми из-за жары воротами. Президенты России и Азербайджана с улыбкой отнеслись к приближению видеокамер, Путин помахал оператору, передает ТАСС.
Напомним, Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом. Резиденция президента Азербайджана «Загульба» находится в одноименном поселке в 40 км от Баку, на берегу Каспийского моря.
Путин и Кадыров прибыли в Российский университет спецназа в Чечне
Вместе с Путиным в университет прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров, передает ТАСС. Они наблюдали за подготовкой добровольцев для отправки в зону специальной военной операции.
Бойцы продемонстрировали базовую огневую подготовку, навыки тактической медицины, перемещения на поле боя и штурма опорного пункта.
После этого глава государства начал встречу с добровольцами, обучающимися в РУС. Среди них те, кто уже неоднократно участвовал в СВО.
Отмечается, что это первый визит главы государства в РУС.
РУС готовит специалистов по различным дисциплинам тактической и специальной подготовки (огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная, водолазная, охранная, военно-медицинская, кинологическая, инженерная, автоподготовка, IT-подготовка и военная журналистика).
Университет занимает территорию более 400 га, это многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, он включает тактический город, стрелковый комплекс, водоем площадью два гектара и глубиной десять метров, взлетно-посадочную полосу длиной 1600 метров.
С 2022 года в университете прошли подготовку более 47 тыс. специалистов, которые принимали или принимают участие СВО, при этом порядка 19 тыс. из них – добровольцы.
Напомним, Путин вечером во вторник прибыл в Чеченскую Республику, в аэропорту его встретил руководитель региона Рамзан Кадыров. До этого президент посетил КБР и Северную Осетию. В столице Северной Осетии Путин пообщался с жителями Владикавказа.
«Подчеркну, Россия будет и впредь всячески способствовать нормализации азербайджанско-армянского взаимодействия и заключению мирного договора на основе известных трехсторонних договоренностей, достигнутых президентами России, Азербайджана и премьером-министром Армении в 2020-2022 годах. Мы также готовы содействовать делимитации и демаркации границы, имея в виду наличие у нас соответствующих документов еще со времен Советского Союза, разблокированию трансграничных маршрутов, установлению гуманитарных контактов», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее президент Владимир Путин в начале переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Россия будет рада, если сможет что-то сделать для подписания мира и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.
«Благодарны вам за то внимание, которые вы уделяете развитию русского языка. 300 школ с русским языком, филиалы наших ведущих высших учебных заведений функционируют в Азербайджане», – передает ТАСС слова российского лидера.
Путин заявил также, что Баку активно развивается, становясь оазисом в регионе Южного Кавказа.
«Я очень рад быть в Баку, еще раз полюбоваться этим городом», – отметил он. Путин добавил, что президент Азербайджана с супругой Мехрибан уделяют большое внимание развитию Баку: «Это видно. Город развивается, развивается успешно, превращается в такой оазис, я бы сказал, в регионе».
Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопросы двусторонних отношений и региональной повестки в узком и расширенном форматах.
«Хотел бы отметить, что мы очень удовлетворены уровнем взаимодействия между нашими странами», – сказал Алиев.
Путин и Алиев начали российско-азербайджанские переговоры в узком составе. Встреча проходит в резиденции «Загульба». С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров. Организаторы встречи отводят на переговоры в узком формате около часа. После кратких выступлений обоих лидеров беседа продолжится за закрытыми дверями.
Ранее в понедельник Путин прибыл в резиденцию Алиева «Загульба» на переговоры.
Теракт в Беслане останется незаживающей раной в исторической памяти всей России, власти продолжат оказывать поддержку городу, заявил Путин, передает РИА «Новости».
«У нас в народе, когда говорят такие слова «врагу не пожелаешь», но наш враг другой, он не такой, как мы», – добавил он, говоря о трагедии в Беслане. По словам главы государства, захватившие бесланскую школу боевики получали поддержку из-за границы. Он добавил, что Россия добилась определенных целей в борьбе с терроризмом и добьется своих целей в борьбе с неонацистами.
«Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь – и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную», – указал Путин.
Напомним, во вторник российский лидер приехал в Беслан, где впервые посетил мемориал в бесланской школе. Путин также возложил цветы к памятникам погибшим в Беслане.
Отмечается, что после приема Алиев попрощался с российским лидером, проводив его до автомобиля Aurus. «До скорой встречи», – сказал Алиев. После президенты обнялись. Когда кортеж президента РФ начал движение, Алиев помахал Путину рукой, передает ТАСС.
Ранее Путин и Алиев приняли участие в церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров.
Кроме того, Алиев назвал визит Путина в Баку исключительно важным для двусторонних отношений РФ и Азербайджана.
Путин возложил цветы и почтил память первого президента Чеченской Республики, передает РИА «Новости».
Ахмат-Хаджи Кадыров похоронен в родовом селе Курчалоевского района Чечни, которое теперь носит название Ахмат-Юрт.
Ахмат-Хаджи Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на грозненском стадионе «Динамо».
Напомним, Путин вечером во вторник прибыл в Чеченскую Республику, в аэропорту его встретил руководитель региона Рамзан Кадыров.
Новый район площадью более 200 га будет включать в себя жилые дома, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, передает ТАСС.
По словам Кадырова, этот грандиозный проект станет украшением столицы республики.
Ранее сообщалось, что Путин назвал себя пехотинцем наравне со всеми, кто защищает интересы страны.
Заявление прозвучало во время встречи главы государства с добровольцами СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе в ходе визита в Чечню.