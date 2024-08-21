Солдат ВСУ: В небе Курской области стремительно растет число дронов ВС России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как признался солдат ВСУ французскому репортеру, каждый день дронов и наносимых ими ударов становится всё больше и больше, передает РИА «Новости».

Журналист сообщил, что увеличение количества российских беспилотников в приграничных областях свидетельствует о том, что фактор неожиданности от атаки на Курскую область прошел, и Россия начинает давать ВСУ жесткий отпор.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что после атаки Киева на Курскую область Москва не будет вести никаких переговоров с Украиной до полного разгрома ВСУ.