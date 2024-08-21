Демократы Аризоны потребовали прекратить поставки оружия Израилю до заключения перемирия в Газе

Tекст: Денис Тельманов

По мнению авторов письма, ограничить военную помощь еврейскому государству необходимо до тех пор, пока не будет согласовано прекращение огня в секторе Газа, передает ТАСС.



Отмечается, что послание подписали уже более 300 человек, среди которых как бывшие, так и действующие законодатели и чиновники.

«Достижение постоянного прекращения огня и освобождение заложников – это моральный, правовой и гуманитарный императив, а также важнейшая задача, чтобы объединить нашу продемократическую коалицию и победить Дональда Трампа», – считают авторы письма.

Напомним, 15 августа в Дохе начался новый раунд консультаций, направленных на прекращение огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников.