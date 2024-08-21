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    Зеленский загоняет украинское православие в подполье
    В ВС России созданы группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    Появились кадры с брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке (ВИДЕО)
    Назван самый популярный в России отечественный автомобиль на вторичном рынке
    Путин на встрече с добровольцами СВО назвал себя пехотинцем
    Путин посетил российский университет спецназа в Чечне
    Россия не стала ехать на юбилей Женевской конвенции
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    Группировка прикрытия госграницы получила дроны и РЭБ
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Запрет УПЦ усиливает противников украинской государственности

    В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

    6 комментариев
    Сергей Старовойтов Сергей Старовойтов Русского медведя хотят заставить наломать дров

    Стратегия России – пересидеть и переждать – вполне оправданна. Резкие действия врагов, подобные прорыву ВСУ в Курской области, судя по всему, и направлены на слом этой стратегии.

    26 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Крым давно в России, а крымский футбол – нет

    После 2014 года ФИФА и УЕФА хором заявили, что крымский футбол будет жить в режиме изоляции. РФС взял под козырек и сказал «есть, сэр», потому что не хотел получить санкции и отстранение всего российского футбола от международных соревнований. А сейчас-то чего бояться?

    15 комментариев
    21 августа 2024, 05:59 • Новости дня

    Демократы Аризоны потребовали прекратить поставки оружия Израилю

    Демократы Аризоны потребовали прекратить поставки оружия Израилю до заключения перемирия в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Члены Демократической партии из штата Аризона обратились к президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис с требованием ввести эмбарго на поставки оружия Израилю.

    По мнению авторов письма, ограничить военную помощь еврейскому государству необходимо до тех пор, пока не будет согласовано прекращение огня в секторе Газа, передает ТАСС.

    Отмечается, что послание подписали уже более 300 человек, среди которых как бывшие, так и действующие законодатели и чиновники.

    «Достижение постоянного прекращения огня и освобождение заложников – это моральный, правовой и гуманитарный императив, а также важнейшая задача, чтобы объединить нашу продемократическую коалицию и победить Дональда Трампа», – считают авторы письма.

    Напомним, 15 августа в Дохе начался новый раунд консультаций, направленных на прекращение огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников.

    20 августа 2024, 08:39 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о расстрелянных ВСУ в затылок жителях Курской области
    Алаудинов сообщил о расстрелянных ВСУ в затылок жителях Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о получении многочисленных фотографий, свидетельствующих о массовых расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими военными.

    В своем Telegram-канале он указал, что мирные граждане были расстреляны в упор, в голову и в затылок.

    Алаудинов сообщил о получении большого количества фотографических доказательств массовых расстрелов мирных жителей в Курской области.

    «На фотографиях отчетливо видно, что мирные граждане были хладнокровно расстреляны… Это не просто военные преступления, это геноцид», – подчеркнул он.

    Ранее житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке.

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    20 августа 2024, 06:58 • Новости дня
    Защита генерала Попова сообщила о подделке вещдоков по уголовному делу
    Защита генерала Попова сообщила о подделке вещдоков по уголовному делу
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Почерковедческая экспертиза установила, что подпись в документах, которые стали одним из доказательств по уголовному делу против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, является подделкой, сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

    Экспертизу провели по инициативе СК. Как сообщил Буйновский, установлено, что в документах по делу Попова «стоит не его подпись», генерал «не должен был там вообще расписываться».

    Буйновский подчеркнул, что теперь обвинение против Попова «строится следствием не на прямых, но на косвенных доказательствах», передает ТАСС.

    Напомним, 235-й гарнизонный военный суд 15 июля удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения генерал-майору Попову, которого обвинили в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге.

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    20 августа 2024, 20:00 • Видео
    Германия попыталась снять с шеи Украину

    У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

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    20 августа 2024, 12:13 • Новости дня
    Актер Евгений Шишов погиб, защищая Курскую область
    Актер Евгений Шишов погиб, защищая Курскую область
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актер Евгений Шишов погиб на 43-м году жизни в Курской области, защищая Россию, сообщил портал «Кино-театр.ру».

    Актер погиб в августе, дата смерти не уточняется, обстоятельства также не указываются, на сайте «Кино-театр.ру» отмечается, что он умер в Курской области, защищая Россию.

    По данным «Аргументов и Фактов», у артиста осталась дочь-подросток. На экранах он появился в 2015 году. Последняя роль на ТВ – сериал «Пока бьют часы».

    Также известен по сериалам «Морские дьяволы», «Условный мент» и другим.

    В июне актер Леонид Гусаров погиб, выполняя боевые задачи в ходе спецоперации на Украине.

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    20 августа 2024, 06:23 • Новости дня
    Американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области

    ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области

    Американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    На странице американской ЧВК Forward Observation Group в соцсетях опубликовано фото, свидетельствующее о том, что боевики FOG находятся на территории Курской области в составе группы вторжения вооруженных сил Украины.

    На фотографии боевики стоят рядом с бронеавтомобилем HMMWV, есть указание геолокации – Курская область, а также подпись: «The boys in Kursk». В центре фото находится основатель FOG Деррик Бейлс, передает RT.

    Как указывает «Комсомольская правда», его можно опознать по «винтовке M4A1, которую американец возит с собой аж с 2021 года», «смартфону, который видно почти на каждой» его фотографии, и «по характерной татуировке на правой руке, изображению черепа».

    Сообщается, что инструкторы FOG работали с личным составом ВСУ еще до начала специальной военной операции России на Украине. Сам Бейлс приехал на Украину в 2022 году.

    Напомним, в июле СК сообщал, что обвиняемыми по делам об участии в боевых действиях на стороне украинской армии считаются более 700 иностранных граждан, 422 из них находятся в международном розыске.


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    20 августа 2024, 17:33 • Новости дня
    В ВС России созданы группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    В ВС России созданы группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    @ Дмитрий Харичков/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» появились в составе российских Вооруженных сил, сообщило Министерство обороны после заседания Координационного совета по военной безопасности приграничья с главой ведомства Андреем Белоусовым.

    Командующие этими группировками и представитель Генштаба ВС России отвечают за защиту граждан и территорий от атак дронов и иных средств нападения, указало Минобороны в своем Telegram-канале.

    Во вторник Белоусов провел заседание Совета по безопасности пограничных территорий, в ходе заседания замглавой совета стал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

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    20 августа 2024, 14:43 • Новости дня
    Запущены онлайн-маршруты по выставке «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организаторы международной выставки-форума «Россия» запустили серию онлайн-экскурсий, позволяющих совершить виртуальную прогулку в формате 360 градусов и познакомиться с экспозициями из любой точки мира.

    С помощью десяти тематических маршрутов можно совершить виртуальное путешествие по павильонам выставки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Например, маршрут «Узнавая Россию. ДНК регионов» предлагает детально изучить экспозиции, посвященные всем 89 регионам России.

    Здесь можно погрузиться в атмосферу выставки, посетить все павильоны и детально изучить представленные в них экспозиции. Один из самых популярных маршрутов «Узнавая Россию. ДНК регионов» – здесь можно детально рассмотреть экспозиции в павильоне №75, где были представлены все 89 регионов России. Каждый стенд рассказывал об особенностях разных территорий, народах и их традициях. Следующая тема «Комфортная жизнь в городе» показывает достижения в строительстве, логистике и технологиях, которые повышают качество инфраструктуры и развивают наши регионы.

    Маршруты «Комфортная жизнь в городе», «Аграрное богатство», «Наука и просвещение», «Здоровая Россия», «Цифровая Россия», «Технологичная Россия», «Природоград», «Ярмарки России» и «Российская Арктика» раскрывают перед зрителями широкий спектр тем, от развития городов и сельского хозяйства до достижений в науке и технологиях, а также вопросов экологии и освоения Арктики.

    Международная выставка-форум «Россия» проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го по указу президента. Посетителям представили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Ежедневно гостей ждали культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. За все время проведения площадку посетило 18,5 млн человек.

    В начале июля президент России Владимир Путин объявил о создании национального центра «Россия» на площадке «Экспо».

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    20 августа 2024, 12:36 • Новости дня
    Зафиксировано стремительное охлаждение Атлантического океана
    Зафиксировано стремительное охлаждение Атлантического океана
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Атлантический океан охлаждается с рекордной скоростью после более чем года рекордно высоких температур мирового океана.

    Известно, что за последние три месяца переход от жарких температур к прохладным в экваториальной части Атлантического океана произошел с рекордной скоростью, сообщает портал NewScientist.

    Предполагается, что причиной тому стало новое явление «атлантического Нинья», которое происходит как раз перед ожидаемым переходом к более прохладному Ла-Нинья в Тихом океане.

    Отмечается, что последовательные явления могут оказать негативное влияние на погоду во всем мире.

    Напомним, Ла-Нинья представляет собой сложное погодное явление, которое возникает каждые несколько лет в экваториальной полосе Тихого океана. Оно возникает из-за того, что сильные ветры переносят теплую воду по поверхности океана в сторону от Южной Америки по Тихому океану в сторону Индонезии, тогда как холодная вода из морских глубин поднимается на поверхность около Южной Америки.

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    20 августа 2024, 16:02 • Новости дня
    Украина срочно запросила у НАТО тяжелую инженерную и санитарную технику
    Украина срочно запросила у НАТО тяжелую инженерную и санитарную технику
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина срочно запросила у стран НАТО строительную и инженерную технику, включая тралы и экскаваторы, десятки пожарных и бронированных санитарных машин.

    Как сообщает Евроатлантический координационный центр реагирования на кризисы, Украина просит передать ей 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн (что позволяет перевозить один или два основных боевых танка), 25 бронированных санитарных машин, а также 27 пожарных машин, передает ТАСС.

    Указывается, что они необходимы Киеву «для спасения людей и разбора завалов».

    Ранее сообщалось, что США не планируют перебрасывать дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot из Польши на Украину.

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    20 августа 2024, 19:38 • Новости дня
    Появились кадры с брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке
    Появились кадры с брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бойцы сняли на видео оставленные позиции украинских войск в поселке Нью-Йорк (Новгородское) в Донецкой народной республике.

    На кадрах, опубликованных «Известиями», запечатлен один из брошенных блиндажей ВСУ. На видео видны оставленные украинскими бойцами вещи, включая западное оружие. На месте также были обнаружены снаряды и гранаты производства США.

    Во вторник Минобороны сообщило, что группировка «Центр» разгромила крупную группировку ВСУ и освободила один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР.

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    20 августа 2024, 09:12 • Новости дня
    Байден вспомнил слова Киссинджера о взгляде Европы на Россию после Наполеона

    Байден вспомнил слова Киссинджера о Европе, которая после Наполеона не смотрела без опаски на Россию

    Байден вспомнил слова Киссинджера о взгляде Европы на Россию после Наполеона
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден в ходе съезда Демпартии в Чикаго упомянул фразу экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Европа со времен Наполеона не смотрела на Россию без опаски.

    По его словам, незадолго до смерти Киссинджер позвонил и отметил, что со времен Наполеона европейские страны не смотрели без опаски на Россию, передает ТАСС его слова.

    «Когда экс-президент США Дональд Трамп покинул свой пост, НАТО и Европа были разорваны в клочья», – отметил он.

    Ранее Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским назвал Россию «военной машиной», напомнив ему, что Россия победила Гитлера и Наполеона.

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    20 августа 2024, 18:09 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военнослужащие по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области, называя происходящее адом, рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

    Он сообщил, что российские военные уничтожили пикап, используемый ВСУ для ротации, передает Ura.Ru.

    «Тут подлетает их медик, пытается их оттуда вытащить и в рацию кричит: «Заберите нас отсюда, мы уже так не можем, так не может продолжаться, это ад для нас, нам уже всем нужны психологи», – рассказал Алаудинов.

    Ранее Алаудинов рассказал, как военнослужащие ВСУ пытаются притвориться представителями мирных профессий, попадая в плен в Курской области, но их выдает информация в собственных мобильных телефонах.

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    20 августа 2024, 15:50 • Новости дня
    Украинский военный расстрелял двух мирных жителей в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военный расстрелял двух молодых людей в Курской области, которые переплыли реку и вышли на берег в попытках покинуть зону боевых действий, рассказал местный житель, который видел, как убили гражданских.

    По его словам, двое жителей соседнего сели Гуево переплыли реку Псел, пытаясь уйти от ВСУ.

    «Дорога как раз под речку ведет, и солдат ВСУ вылез из пикапа, а они только на берег вышли. Расстрелял», – передает ТАСС слова жителя.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о получении многочисленных фотографий, свидетельствующих о массовых расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими военными.

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    20 августа 2024, 16:56 • Новости дня
    ФСБ задержала ученого по подозрению в совершении DDoS-атак по указке украинских спецслужб

    ФСБ задержала ученого в Москве по подозрению в совершении DDoS-атак по указке украинских спецслужб

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В отношении научного сотрудника в столице завели уголовное дело о государственной измене, он, по версии следствия, следовал указаниям спецслужб Украины и проводил DDoS-атаки на критически важные российские объекты, сообщили в ФСБ.

    Дело завели по статье «Государственная измена», мужчину задержали по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации», пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Согласно данным следствия, подозреваемый вошел в контакт с украинскими спецслужбами, после начала СВО он проводил DDoS-атаки на критически важные объекты России, чтобы нанести ущерб информационной безопасности страны.

    Также подозреваемый собирал данные о российских военных и передвижении военной техники.

    Кроме того, на постоянной основе он перечислял свои деньги и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине фондов для закупки оружия, военной техники и экипировки ВСУ.

    Мужчина уже дал признательные показания, его арестовали.

    Ранее ФСБ задержала жителя Новгородской области, намеревавшегося перебраться на Украину через Брянскую область, чтобы принять участие в боевых действиях против российских войск.

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    20 августа 2024, 10:58 • Новости дня
    Артиллеристы в Курской области попросили вернуть из Австралии чудотворную икону
    Артиллеристы в Курской области попросили вернуть из Австралии чудотворную икону
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Военнослужащие 147-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка обратились к Русской православной церкви за границей с просьбой доставить в зону боевых действий на территории Курской области 800-летнюю чудотворную икону Божией Матери «Знамение».

    Как сообщил гендиректор телеканала СПАС Борис Корчевников на своей странице в соцсети «Вконтакте», российские военнослужащие выразили глубокую веру в силу святыни и считают, что присутствие иконы в зоне боевых действий окажет благотворное влияние на моральный дух солдат и приблизит победу.

    «Бойцы уверены, что возвращение иконы станет большим духовным подкреплением для всех защитников Отечества», – отметил он.

    Икона Божией Матери «Знамение» Курская Коренная является одной из наиболее почитаемых святынь РПЦ. В настоящее время икона находится в длительном зарубежном путешествии в Австралии.

    Газета ВЗГЛЯД писала о трех причинах вторжения ВСУ в Курскую область.

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    20 августа 2024, 11:22 • Новости дня
    Алаудинов предрек завершение боевых действий на Украине в ближайшие два-три месяца

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил об окончании боевых действий на Украине через два-три месяца

    Алаудинов предрек завершение боевых действий на Украине в ближайшие два-три месяца
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов выразил уверенность в том, что боевые действия на Курском направлении и спецоперация в целом завершатся в ближайшие два-три месяца.

    Как рассказал Алаудинов китайскому военному корреспонденту Лю Юйгуану, интенсивность боевых действий на Курском направлении неуклонно растет, в ближайшие месяцы ВС России завершат боевые действия на данном направлении и положат конец всей спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на канал Phoenix.

    Он подчеркнул, что Российская армия активно использует современные виды вооружений и военной техники, что значительно повышает ее эффективность на поле боя.

    По его мнению, именно благодаря применению новейших разработок российские войска смогли добиться существенных успехов в ходе специальной военной операции.

    Ранее газета Financial Times отмечала, что инициатива переброски Киевом «скудных ресурсов» в Курскую область позволила российским военным добиться успеха в Донбассе.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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