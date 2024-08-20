Доля иностранных брендов на главной люксовой улице Москвы упала до минимума за шесть лет

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно данным консалтинговой компании CORE.XP, в первом полугодии 2024 года доля зарубежных брендов в Столешниковом переулке оказалась самой низкой за последние шесть лет, передает РБК. Если в 2018 году их было 74%, то сейчас – менее половины.

Причиной такого сокращения стало массовое закрытие магазинов иностранных компаний, начавшееся еще до пандемии из-за высоких арендных ставок и усилившееся после начала специальной военной операции на Украине.

На освободившиеся места активно заходят российские бренды премиального сегмента. Так, в последние годы в переулке открылись магазины Monochrome, 12 Storeez и другие. Для отечественных компаний присутствие в Столешниковом переулке – это в первую очередь имиджевый ход, отмечают эксперты.

Однако, несмотря на уход многих зарубежных брендов, некоторые из них продолжают работать в России через локальных партнеров. Среди них Salvatore Ferragamo, Kiton, Damiani и другие.

Несмотря на то что Столешников переулок остается локацией с преобладанием fashion-сегмента, доля магазинов одежды снизилась, а доля ресторанов и кафе, наоборот, выросла. Это связано с открытием нового многофункционального комплекса «Столешники Хаус», где уже анонсировали свои проекты известные российские рестораторы.

По прогнозам экспертов, в ближайшие годы в Столешниковом переулке может освободиться еще до 19% площадей. Однако аналитики уверены, что все они будут быстро заполнены, поскольку эта улица остается одной из самых привлекательных локаций для ретейлеров.