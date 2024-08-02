Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.9 комментариев
Харрис назвала себя президентом США
Харрис оговорилась, назвав себя президентом США
Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост страны, допустила оговорку на похоронах члена Палаты представителей Конгресса Шейлы Джексон Ли и назвала себя президентом.
«Это была Шейла Джексон Ли, чей законопроект сделал 19 июня федеральным праздником. Как сенатор Соединенных Штатов я с гордостью выступила его соавтором. И потом, будучи президентом… вице-президентом», – приводит ее слова Fox News, пишет ТАСС.
Накануне кандидат от республиканцев на пост главы американского государства Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис намерена превратить страну в случае победы на выборах в коммунистическое государство.
Ранее опрос показал, что Харрис опережает Трампа по уровню поддержки в четырех колеблющихся штатах из семи.