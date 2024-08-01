Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.12 комментариев
Трамп: Харрис сделает из США коммунистическую страну
Вице-президент США Камала Харрис намерена превратить страну в случае победы на выборах в коммунистическое государство, заявил кандидат от республиканцев на пост главы американского государства Дональд Трамп.
Трамп в ходе митинга перед сторонниками назвал Харрис «провальным вице-президентом», как и действующую американскую администрацию, передает ТАСС.
Она хочет превратить США «в коммунистическую страну, вот о каких изменениях идет речь».
По его словам, Харрис – это «радикальная левая сумасшедшая», она опаснее действующего президента Джо Байдена.
Ранее опрос показал, что Харрис опережает Трампа по уровню поддержки в четырех колеблющихся штатах из семи.