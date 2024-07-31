Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.4 комментария
Харрис опередила Трампа по поддержке в большинстве колеблющихся штатах
Харрис опередила Трампа по поддержке в четырех из семи колеблющихся штатах
Вице-президент США Камала Харрис опережает бывшего американского лидера Дональда Трампа по уровню поддержки в четырех колеблющихся штатах из семи, следует из совместного опроса агентства Bloomberg и компании Morning Consult.
В Аризоне Харрис поддерживают 49% опрошенных, Трампа – 47%, свидетельствуют данные опроса, передает ТАСС. Также вице-президент опережает Трампа в Висконсине (50% к 47%), Мичигане (53% к 42%) и Неваде (47% к 45%).
В Джорджии уровень поддержки обоих кандидатов находится на уровне 47%, а в Пенсильвании и Северной Каролине Трамп опережает Харрис (50% к 46% в обоих штатах).
В общей сложности Харрис имеет преимущество над Трампом в 1 процентный пункт – 48% опрошенных к 47%.
Опрос проводился в период с 24 по 28 июля среди почти 5 тыс. американских избирателей из семи штатов. Погрешность составила 1 процентный пункт.
Ранее Трамп выразил готовность провести дебаты с Харрис «в любом виде».