Трамп выразил готовность провести дебаты с Харрис «в любом виде»

Tекст: Антон Антонов

Трамп заявил, что «не возражает» против дебатов с Харрис «в любом виде» и готов дать обещание провести их. Он заявил, что Харрис является более легким соперником, чем нынешний президент США Джо Байден, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Трамп также отметил, что у Харрис «смех сумасшедшего человека». По его словам, она перестала публично использовать «этот смех». Как предположил Трамп, «кто-то убедил ее, что больше смеяться не надо».

Напомним, Харрис официально начала свою избирательную кампанию. Харрис для Трампа более сложный противник, чем Байден. Предполагалось, что дебаты между ними пройдут по ранее утвержденному графику дебатов между Трампом и Байденом, но теперь республиканцы хотят перенести их на неделю вперед (на 17 сентября) и на другой телеканал – Fox News, самый лояльный к Трампу.