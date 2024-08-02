Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.3 комментария
Теплоход со 170 пассажирами сел на мель в акватории Ладожского озера
Теплоход со 170 пассажирами и 47 членами экипажа сел на мель в акватории Ладожского озера
Теплоход «К.А. Тимирязев» сел на мель в акватории Ладожского озера в районе острова Коневец, на борту находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Как говорится в сообщении, 2 августа теплоход рейсом о. Валаам – Санкт-Петербург отклонился от курса в районе острова Коневец и сел на мель, на борту находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа, пострадавших нет, передает ТАСС.
Там добавили, что разлива нефтепродуктов и нарушения водонепроницаемости корпуса не допущено, собственник принимает меры для снятия судна с мели.
Ранее следовавший из Перми в Астрахань по Волге круизный теплоход, на борту которого находятся 186 пассажиров, включая 35 детей, сел на мель.