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На Волге сел на мель круизный теплоход
Круизный теплоход «Павел Бажов» сел на мель на Волге
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Следовавший из Перми в Астрахань по Волге круизный теплоход, на борту которого находятся 186 пассажиров, включая 35 детей, сел на мель, сообщили в ГУ МЧС России по Астраханской области.
В сообщении говорится, что теплоход «Павел Бажов» сел на мель в Черноярском районе Астраханской области, на 2 тыс. 748-м километре Волги, передает ТАСС.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, теплоход не поврежден, утечки нефтепродуктов нет. Теплоход планируется снять с мели буксиром.
В начале мая теплоход «Илья Муромец» с 113 пассажирами на борту сняли с мели на Волге в Городце.
Путин показал парафированный проект договора с Украиной, подготовленный в марте 2022 года
В ходе встречи с представителями Африки президент России Владимир Путин впервые показал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле.
При содействии президента Турции Тайипа Эрдогана в марте 2022 года прошла серия переговоров между Россией и Украиной по выработке мер доверия и по выработке текста договора, сказал глава государства представителям африканского континента, передает ТАСС.
«Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин.
Напомним, последние переговоры сторон проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. Украина обещала остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации России на переговорах в Турции.
Российская сторона заявляла о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств. Переговоры были поставлены на паузу.
В США рассказали о разгроме Россией колонн ВСУ с западной техникой
WSJ: ВС России разгромили колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
Россия, используя преимущество своей военно-воздушной мощи, ударила по колоннам ВСУ, перевозившим современное вооружение, которое Запад передал Украине, пишут американские СМИ.
В статье Мэтью Люксмура для The Wall Street Journal говорится, что украинской стороне пришлось «приостановить» наступление из-за «неоднозначных» результатов первых атак на российские позиции, передает РИА «Новости».
Люксмур также указывает на «ограниченность» противовоздушной обороны Киева, которой, по его мнению, воспользовалась Россия.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что вооруженные силы Украины не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении. По словам российского лидера, Украина в ходе контрнаступления потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин, каждый день потери растут.
Названа причина, по которой из параллельного импорта могут исчезнуть смартфоны Samsung и LG
Минцифры и Минпромторг России обсуждают запрет на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования из недружественных стран, которые имеют конкурентов в России, а также мобильной техники Samsung и LG, так как есть аналогичные китайские товары.
Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе ПМЭФ, передает ТАСС.
По его словам, обсуждается вопрос введения запрета на ввоз тяжелого компьютерного оборудования из недружественных стран. Также обсуждается запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG, так как есть китайские аналоги.
«Отдельно: iPhone не обсуждаем запрет», – добавил министр.
Обсуждение только началось, добавил он.
Организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе ликвидирован под Артемовском
Военный эксперт Рожин сообщил о ликвидации под Артемовском одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе
Под Артемовском ликвидирован один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Роман Черномаз, сообщил военный эксперт Борис Рожин.
Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad рассказал, что этот «ярый бандеровец» был снайпером в нацбате четвертой бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Уточняется, что Роман Черномаз – «сын известного украинского националиста Богдана Черномаза».
Напомним, в апреле также был уничтожен украинский боевик Александр Станков, причастный к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.
МИД Китая разъяснил США главное правило международных отношений
МИД Китая: Военный конфликт между Пекином и Вашингтоном могут вызвать провокации США
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Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин отреагировала на статью Bloomberg под заголовком «Китаю лучше прислушаться к тому, что скажет Блинкен», опубликованную в преддверии визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена.
Хуа Чуньин на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) разместила скриншот статьи, подчеркнув, что для многих китайских читателей подобная публикация является шантажом. Она отметила, что автору и редактору Bloomberg следовало бы взять уроки истории и географии, передает РИА «Новости».
Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства отметила, что «если неожиданный военный конфликт и возникнет между Китаем и США», то он не будет вызван провокационными действиями с китайской стороны, которая «отправит военные корабли и самолеты к Лос-Анджелесу или к другим берегам Калифорнии».
Скорее всего, по ее словам, это произойдет из-за военных самолетов и кораблей США вблизи китайской территории. В отношениях со страной размеров Китая главным правилом является взаимное уважение, подчеркнула Хуа Чуньин.
В статье Bloomberg говорится, что, по мнению Китая, «его отважные пилоты и капитаны кораблей могут отпугнуть американские войска от его берегов рискованными маневрами, но ему не понравится то, что произойдет, если они зайдут слишком далеко».
Между тем Блинкен в воскресенье прибыл в Пекин, где пробудет 18 и 19 июня.
The Times: Британская армия решила отказаться от «слишком мужских званий»
The Times: ВС Британии решили отказаться от «слишком мужских званий»
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Британская армия рассматривает возможность замены таких званий, как стрелок и гвардеец, на гендерно нейтральные термины в связи с их чрезмерной мужественностью, сообщает The Times.
Как отметил начальник Генерального штаба генерал Патрик Сандерс, в Британии собираются «перечеркнуть вековое наследие боевых традиций, чтобы сделать армию более инклюзивной», передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times.
Издание поясняет, что изменения станут частью периодического пересмотра терминологии. Кроме того, уточняется, что к этому шагу Сандерса подтолкнули военнослужащие-женщины, которые пожаловались на то, что мужские звания заставляют их чувствовать себя униженными.
Однако другая часть проходящих службу в «мужских» полках женщин выступила против такого шага. В частности, одна из них призвала начальника генштаба «не сметь отнимать у нее звание стрелка», которым она так гордится».
Другой военный назвал этот вопрос «чепухой, связанной с культурной войной».
Издание отмечает, что окончательное решение будет принято в ближайшее время.
Напомним, в прошлом году Королевские военно-воздушные силы Великобритании уже отменили слово «авиатор», поменяв его на «авиаспециалиста».
Состоялось первое боевое применение новейшего дрона-камикадзе «Привет-82»
Дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт вооруженных сил Украины
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В ходе первого боевого применения в зоне специальной военной операции на Украине российский дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт украинских войск, сообщили в конструкторском бюро «Око».
В КБ сообщили, что от места запуска до цели было около 12 км. БПЛА запустили «из тыла», после чего оператор, который совершал поражение, осуществил «подхват». Как заявили в КБ, первое применение «было успешным», передает ТАСС.
В КБ пояснили, что технология «подхвата» позволяет оператору, находящемуся «на месте применения», подхватить «выпущенный из тыла и направленный в точку применения» БПЛА, который летит «в режиме радиомолчания». У линии боестолкновения оператор с пультом производит «подхват управления» и направляет беспилотник на цель.
В КБ подчеркнули «простоту и удобство применения» дрона. Отмечается, что оператор не был обученным пилотом FPV-дрона, его готовили только в КБ, опыт пилотирования дрона «составлял один день», общее время подготовки – пять дней. Кроме того, «команда запуска в принципе ни разу до того не пилотировала» указанный дрон.
Напомним, дрон может нести груз массой более 5 кг на дальность около 30 км. Его стоимость составляет чуть более 100 тыс. рублей.
В Бундестаге резко раскритиковали министров «Бандеру Бербок» и «Володимира Хабека»
Депутат бундестага Фронмайер осудил Бербок и Хабека за работу на Украину, а не Германию
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Депутат Бундестага Маркус Фронмайер раскритиковал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок и министра экономики и вице-канцлера страны Роберта Хабека за то, что они отстаивают украинские, а не германские интересы.
Фронмайер на заседании Бундестага спросил у Хабека, точно ли тот является министром экономики Германии, а не украинским министром, и поинтересовался, чьи интересы тот представляет – Германии или каких-то других стран. При этом, по его словам, немецким гражданам ответы на эти вопросы известны.
«У нас правительство Бандеры Бербок и Володимира Хабека!» – приводит его слова РИА «Новости».
Фронмайер напомнил о словах Бербок о том, что обещание Украине важнее мнения немецких избирателей. Кроме того, он выразил возмущение заявлением Хабека о приостановке промышленности в Германии до того, как «замерзнут люди» в случае прекращения поставок российского газа.
В Кремле ранее отмечали, что с каждым днем прямая и косвенная вовлеченность Германии в украинский конфликт увеличивается.
СМИ: Украина может стать энергохабом Европы к 2050 году
Forbes.ua: Украине необходимы 400 млрд долларов, чтобы стать энергохабом Европы
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Украина презентует в Лондоне амбициозный план превращения в «энергетический хаб Европы» до 2050 года, для реализации программы восстановления Киев хочет запросить 400 млрд долларов.
Издание отмечает, что производство электричества на Украине вырастет в семь раз, добыча газа – в четыре раза, нефти – более чем в шесть раз, в случае, если в энергетику Украины будет инвестировано более 400 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание Forbes.ua.
Также отмечается, что киевские власти планируют локализовать 90% производства малых модульных реакторов (ММР) и самостоятельно производить ядерное топливо. Однако угольные теплоэлектростанции планируют при этом «вывести из строя» и заменить их ТЭЦ и ТЭС на газе и биометане.
Кроме того, украинские власти намерены построить 69 ГВт электролизеров для производства водорода и увеличить пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны ЕС в пять раз до 10 ГВт.
Как отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, эти цифры «не имеют никакой связи с реальностью», так как превышают и без того амбициозную энергетическую стратегию страны.
Путин предположил, где может находиться Залужный
Путин: Залужный может находиться за границей
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может находиться за границей, заявил президент России Владимир Путин во время беседы с военкорами в программе «Москва. Кремль. Путин».
Фрагмент программы с этой частью общения опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. «Я знаю. Мне кажется, знаю», – ответил российский лидер на вопрос, где находится Залужный. Путин добавил, что об этом можно спросить у самого главнокомандующего ВС Украины, «но для этого нужно перейти на иностранный язык». «Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», – уточнил глава государства, передает ТАСС.
Залужный не появляется в медиапространстве с начала мая. Его длительное отсутствие связывали с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту. Сообщалось, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа. Украинские СМИ публиковали короткие ролики с якобы участием Залужного, но их подлинность вызывает сомнения, в том числе у американских экспертов.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщал, что Залужный жив, но получил тяжелое ранение после российского удара по командному пункту под Херсоном.
Песков заявил о переходе СВО в «войну между Москвой и коллективным Западом»
Песков заявил, что СВО продолжается как «война между Москвой и коллективным Западом»
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Специальная военная операция для защиты Донбасса начиналась против киевского режима, но сейчас «продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков счел суверенитет Украины «весьма абстрактным понятием» и заявил, что «у Украины нет суверенитета», как нет «воли, желания, возможности заявлять какую-то суверенную позицию». По его словам, Вашингтон указывает Киеву «что надо делать», передает РИА «Новости» со ссылкой на RT Arabic.
Как заявил пресс-секретарь президента России, вмешательство НАТО осложнило ситуацию и сделало ее «непредсказуемее», но «на общий исход событий» не повлияет – Россия добьется поставленных целей, передает ТАСС.
Комментируя африканскую инициативу по мирному урегулированию, Песков заявил, что «очень большая часть» ее «абсолютно реализуемая и абсолютно может обсуждаться». Однако Украина «не так склонна к диалогу», сказал он.
У России «есть политическая воля» для диалога с Украиной, но «диалога здесь пока не просматривается, какого-то фундамента для диалога нет», сказал Песков. Он подчеркнул, что «режим Зеленского, то есть, вернее, сам президент Зеленский, подписал указ, который запрещает президентам Украины вести переговоры с российской стороной». Кроме того, Песков указал, что Россия разделяет заявления канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости сохранять каналы общения.
Напомним, в рамках встречи африканской делегации с главой российского государства Владимиром Путиным президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл 10 пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине.
Неудачи ВСУ заставили Запад сомневаться в смысле существования НАТО
Telegraph задалась вопросом о смысле существования НАТО при поражении Украины в конфликте с Россией
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе должны задать себе вопрос о том, «какой смысл» в альянсе, если Украина «с мощью НАТО за ее спиной» не может одолеть Россию, заявил обозреватель Ричард Кемп.
Кемп призвал лидеров стран НАТО быть готовыми к тому, что контрнаступление вооруженных сил Украины, несмотря на всю поддержку Запада, провалится. Кемп заявил, что слова о поддержке Киева звучат все менее уверенно, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Он предположил, что в случае провала украинского наступления президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц могут «возобновить свое лоббирование, чтобы подтолкнуть Киев к заключению мирного договора до конца года».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из направлений контрнаступления.
Добровинский об идее вернуть уехавших артистов: Их никто не выгонял
Покинувших Россию артистов никто не выгонял, они уезжали по собственной воле, по собственной воле должны и вернуться, сказал адвокат Александр Добровинский, говоря о предложении режиссера Константина Богомолова, предложившего разрешить покинувшим страну деятелям культуры вернуться обратно.
«Я прочел мысли Богомолова и не понял ни одной. Режиссер пишет, что надо пустить обратно уехавших деятелей культуры – а разве их кто-то выгонял? Они уезжали по собственной воле, по собственной воле должны и вернуться. Если хотят», – сказал адвокат в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
Он отметил, что режиссер упомянул в своем предложении «подростковые обиды», и предположил, что Богомолов, скорее всего, имел в виду статус иноагента, присвоенный ряду артистов. Юрист указал, что с этим «званием» легко расстаться.
«Кто-нибудь из тех людей, о ком пишет Богомолов, попытался вернуться в Россию, поменять свою политическую позицию и попробовать понять других людей, никуда не уехавших? Нет, таких качующих эмигрантов я не вижу. Если же имеется ввиду «подростковые обиды» общества, не принявшего позицию отъехавших людей, то опять-таки – можно же, если «кочевники» захотят и извинятся», – продолжил адвокат.
Добровинский усомнился, что такие действия кому-то запрещали. Он также выразил сомнение в том, что кого-то просят вернуться домой со словами «Повинную голову меч не сечет».
Уехавшие деятели культуры хорошо помнят поговорку о возможности залезть на елку и не поцарапаться, им хочется вернуть потерянные заработки, популярность, обожание и «важнейшую составляющую любого деятеля искусств, а именно – привычную почву для творчества».
Вместе с тем таким лицам хочется оставаться «про там», будучи «про здесь», им хочется путешествовать, иметь западные визы, гражданства, виды, кредитные карты и доступы в магазины.
«Но в обострившейся ситуации история про альпинизм на елке становится невозможной. Однако есть еще одна правда. Понятная и последовательная. Помнится, [телеведущая] Ксения Собчак поднимала вопрос о том, что станет с культурной сферой, когда и если не станет [режиссера] Никиты Сергеевича Михалкова? Кто будет тем связующим звеном между легкоранимой «культурной сферой» и руководством страны? По всей видимости, шапку примеряют Собчак и Богомолов. Хотя Михалков еще жив», – заключил юрист.
Напомним, Богомолов на ПМЭФ заявил, что уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, если люди поняли, что ошиблись.
Израиль отказался поставлять Украине летальное оружие
В разговоре с главой Пентагона Остином министр обороны Израиля Галант отказался поставлять Украине летальное оружие
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Глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил руководителю Пентагона Ллойду Остину, что Израиль не станет передавать Украине летальное оружие, сообщил израильский чиновник.
Галант и Остин встретились на полях саммита министров обороны стран НАТО. Остин попросил Галанта увеличить помощь Украине, а также позвонить министру обороны Украины Алексею Резникову, передает ТАСС со ссылкой на Axios.
По данным Axios, Галант согласился на разговор с Резниковым. При этом он заявил Остину, что Израиль не станет поставлять Украине летальное оружие. Как сообщил источник издания, Израиль «ясно дал понять Остину, как далеко может зайти», израильская поддержка Украины не будет выходить за пределы гуманитарных и оборонительных возможностей. По словам чиновника, в Белом доме «понимают это».
«Едиот ахронот» сообщала, что Израиль планирует поставку более 200 списанных танков «Меркава» предыдущих поколений двум странам, одна из которых находится в континентальной Европе. Переговоры идут на фоне возросшего спроса на израильскую военную технику из-за истощившихся арсеналов западных стран после помощи Украине, передает РИА «Новости».
Глава отдела оборонного экспорта минобороны Израиля бригадный генерал запаса Яир Кулас заявил Calcalist, что министерство и политическое руководство страны придерживаются «четкой и взвешенной» политики, которая «запрещает» поставки вооружений на Украину.
Напомним, Украина использовала визит главы израильского МИДа Эли Коэна в Киев для шантажа и вымогательства. Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми высказывал предположение, что Украина не получит от Израиля ни денег, ни оружия.
Путин рассказал о приказе одному из трех братьев вернуться из зоны СВО
Путин рассказал, как отдал одному из трех братьев приказ вернуться из зоны СВО
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Президент России Владимир Путин рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны спецоперации одного из трех братьев, воевавших на Запорожском направлении.
Фрагмент закрытой встречи главы государства с военкорами показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Возвращаются многие, я вот вчера с ребятами разговаривал и раньше с теми, которые получили ранения. Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? – Вернусь в зону СВО, к своим товарищам. Практически все! Ну вот стало известно – Юнусбек мне раскрыл – что на Запорожском направлении три брата воюют. Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший, и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», – приводит его слова РИА «Новости».
На вопрос военкора, возвращал ли глава государства одного из братьев-десантников «чуть ли не силой», Путин ответил утвердительно. «Да, брат у него погиб там, я позвонил ему и говорю: «Я считаю, что вам нужно перейти в другое место службы». – Нет, я не могу, должен за брата отомстить… – Я уж и так, и так. Потом пришлось сказать: «Это приказ верховного главнокомандующего». Он говорит: «Есть!». Честное слово!» – сказал президент.
Также в ходе встречи с военкорами Путин отметил, что главком ВСУ Валерий Залужный, пропавший из медиапространства, может находиться за границей.