На Волге сел на мель круизный теплоход

Круизный теплоход «Павел Бажов» сел на мель на Волге

Следовавший из Перми в Астрахань по Волге круизный теплоход, на борту которого находятся 186 пассажиров, включая 35 детей, сел на мель, сообщили в ГУ МЧС России по Астраханской области.

В сообщении говорится, что теплоход «Павел Бажов» сел на мель в Черноярском районе Астраханской области, на 2 тыс. 748-м километре Волги, передает ТАСС.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, теплоход не поврежден, утечки нефтепродуктов нет. Теплоход планируется снять с мели буксиром.

В начале мая теплоход «Илья Муромец» с 113 пассажирами на борту сняли с мели на Волге в Городце.