ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.0 комментариев
Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.0 комментариев
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Рябков сообщил о направленном Белоусовым главе Пентагона Остину «серьезном предостережении»
Комментируя «недавний контакт министров обороны», Рябков отметил, что все контакты с США «на уровне выше среднего по государственным и дипломатическим меркам» совершаются в «сугубо утилитарных целях», передает ТАСС.
В частности, Вашингтону «было направлено очень серьезное предостережение». Речь шла о «возможных новых провокациях со стороны Киева». Подчеркивается, что они «немыслимы без прямого содействия Вашингтона».
Как пояснил Рябков, предупреждение направили, чтобы не допустить «дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми».
Напомним, New York Times сообщала, что Белоусов и Остин 12 июля в телефонном разговоре обсудили готовящуюся «тайную операцию» Украины против России. По данным газеты, Пентагон позднее «связался с Киевом и призвал не проводить операцию, если такие планы имелись».
Советник главы офиса Зеленского заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой с опорой на международное право
Подоляк пояснил, что Киев выражает готовность к переговорам, чтобы «правильно себя позиционировать». По его словам, «Украина готова к переговорам – это главный пункт», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Однако, как подчеркнул Подоляк, «пункт номер два – на каких условиях, на каких основаниях будут проходить переговоры». Он сказал, что Украина «четко» заявляет о намерении «вести переговоры на условиях, которые опираются на международное право как концепцию». При этом главным в данной «концепции» Киев считает «территориальную целостность и субъектность», суверенитет государства.
Напомним, на прошлой неделе Подоляк высказался против заключения мирного соглашения с Россией и назвал подписание такого соглашения «сделкой с дьяволом».
Смирнов сообщил в Telegram, что в Курском районе после атаки ВСУ начался пожар на одном из объектов.
В Брянской области силами ПВО сбит украинский беспилотник, сообщил в Telegram Богомаз.
Напомним, обстрелу со стороны вооруженных сил Украины подвергся город Шебекино в Белгородской области.
Правозащитник Хелали: Поставка истребителей F-16 Киеву является безрассудством
«Передача Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО истребителей F-16 Украине является опасным и безрассудным шагом на пути к ядерной конфронтации с Российской Федерацией», – приводит ТАСС слова Хелали.
Он напомнил, что Россия неоднократно давала понять, что поставки истребителей F-16 на Украину являются для нее «красной чертой». Хелали подчеркнул, что в Вашингтоне и НАТО должны понимать, что разработанные и производимые в США истребители F-16 еще больше закрепляют вовлеченность в войну на Украине.
Правозащитник назвал провокационным и безрассудным поставку, что значительно приближает к конфронтации между США, НАТО и Российской Федерацией, что обернется катастрофой.
Ранее СМИ сообщили, что Украина уже успела применить F-16, их якобы использовали для задач ПВО. В Киеве заявили, что украинской стороне выгоден «туман войны» в вопросе поставок этих истребителей.
ВС России поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ и боеприпасами
Средствами ПВО за сутки сбиты американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 61 беспилотник, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Всего с начала спецоперации уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28795 беспилотников, 559 ЗРК, 16 734 танка и других бронемашин, 1395 боевых машин РСЗО, 12 666 орудий полевой артиллерии и минометов, 24250 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Ранее в четверг представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что в Киевской области поражены железнодорожные склады и место дислокации украинских военных.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Броварах и Борисполе, а также в Житомирской области Украины и подконтрольном украинским войскам Херсоне, передает РИА «Новости».
Воздушная тревога действовала на всей территории Украины, сейчас она продолжает звучать в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что по Украине нанесен «массированный удар», для этого были задействованы ракетоносцы Ту-95МС, истребитель МиГ-31 и 45 «Гераней».
Напомним, уже сообщалось о взрывах в Киеве, в городе Белая Церковь (Киевская область), в районе города Полтавы (Полтавская область), в районе города Вознесенска (Николаевская область), в Павлограде (Днепропетровская область), а также о нескольких сериях взрывов в Харькове.
Лебедев: Большинство наемников на Украине из стран бывшего СССР
По его словам, большинство наемников из бывших советских республик и стран Варшавского договора, которые едут на Украину набраться опыта, передает ТАСС.
«Те, кто воевал против русских, дороже ценятся в западных ЧВК. Кто из армейских едет по контракту на Украину, быстро продвигается по званию», – сказал Лебедев.
Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что иностранцы массово покидают ВСУ и негативно высказываются об условиях службы.
Депутат Рады Дубинский: Зеленский делает полярные высказывания о переговорах с Россией
Депутат предположил, что существует «два Зеленских», один из которых говорит о невозможности прекращения огня и переговоров, а второй обещает план завершения боевых действий в ноябре и допускает возможность договориться с Москвой, передает канал «360».
Ранее Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины с союзниками.
Позже Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях завершения конфликта, так как считает, что «вопрос территориальной целостности» страны не может решаться только главой государства.
Минобороны: ВСУ потеряли за июль более 60 тыс. военных
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, с 1 по 5 июля потери ВСУ составили до 9875 военных в зоне СВО, с 6 по 12 июля – до 14 070 человек, с 13 по 19 июля – 13 075, с 20 по 31 июля – до 23 610 человек.
Таким образом, в среднем ежедневно ВСУ теряют около 2 тыс. человек, всего за месяц – более 60 тыс. человек, передает ТАСС.
Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что с начала года безвозвратные потери ВСУ, вероятно, превысили 700 тыс. человек.
Одного из подсудимых по делу 22 участников «Азова» не доставили в среду из СИЗО на судебное заседание, адвокат сообщил, что его подзащитный умер, передает ТАСС.
«Суд удовлетворил ходатайство истребовать справку о смерти Ищенко», – сказал судья.
По его словам, это увеличение не связано с изменением задач в зоне спецоперации, передает ТАСС.
«Это связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО и их семей», – отметил Песков.
Ранее президент Владимир Путин увеличил единовременную выплату участникам спецоперации в два раза.
Группировка также улучшила свое тактическое положение и поразила формирования 31-й, 32-й, 47-й механизированных, 1-й танковой, 68-й пехотной бригад ВСУ у Торецка, Желанного, Воздвиженки, Сергеевки, Гродовки, Николаевки и Новгородского в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Кроме того, она отразила шесть контратак штурмовиков 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 315 человек, танк, две БМП, шесть автомобилей и две гаубицы Д-30.
Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 72-й, 116-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ у Водяного, Сторожевого, Макаровки (ДНР) и Гуляйполя (Запорожская область).
Украинская армия в зоне ее ответственности потеряла свыше 125 человек, боевую бронированную машину, британскую гаубицу FH-70 и американскую гаубицу М198.
Группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты у Новоданиловки, Лобкового, Каменского (Запорожская область) и Тягинки (Херсонская область).
ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 90 человек, гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов.
Устроивший взрыв на железной дороге в Рязанской области Сидики признался в атаке на военный аэродром Дягилево
Сидики сообщил, что использовал для атаки четыре квадрокоптера, которые сам сделал «по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины». Он подробно изложил детали атаки и «раскаялся в содеянном», передает ТАСС.
Напомним, Сидики признал вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году. Сообщается, что ГУР Минобороны Украины якобы перевело ему 15 тыс. долларов и обещало подданство Великобритании.
Отражены две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты. Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, американская 155-мм гаубица М777 и 122-мм гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям 14-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й бригады теробороны и националистам 12-й бригады «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) под Купянском, Синьковкой Харьковской области, Надией, Макеевкой Луганской народной республики (ЛНР), Красным Лиманом Донецкой народной республики (ДНР) и у Серебрянского лесничества.
За последние сутки отражены две контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны.
Противник потерял до 535 военнослужащих, танк, американскую бронемашину HMMWV.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Град», американская 155-мм гаубица М198, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30 и британское 105-мм орудие L-119. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Хортица-М», «Буковель-AD» и два полевых склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.
Как пишет издание, потеря двух сел «стала ударом для Украины» особенно на фоне того, что украинская морская пехота затратила значительные силы, чтобы захватить эти населенные пункты во время контрнаступления в 2023 году, передает ТАСС.
В материале говорится, что ВСУ, вынужденные отступить после сдачи Урожайного, охарактеризовали военнослужащих российских штурмовых отрядов «мотивированными и полными решимости».
Напомним, 27 июня российские войска заняли центр Урожайного в ДНР.