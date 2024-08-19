Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.5 комментариев
МЧС: Пожар на газопроводе в Стерлитамаке полностью потушили
Пожар в Стерлитамаке, возникший из-за разгерметизации на газопроводе, полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.
«Пожар в Стерлитамаке полностью ликвидирован», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее поступила информация о том, что на газопроводе нефтехимического завода произошла разгерметизация, что привело к факельному горению. Пожарные смогли локализовать огонь.
Три человека получили травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии, сейчас они находятся в реанимации.