  • Новость часаСтало известно об использовании новых броневиков НАТО при атаке на Курскую область
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад должен заплатить цену за террор Украины в Курской области
    Дочь пропавшего в Курской области пенсионера заявила о нахождении отца в плену у ВСУ
    Лукашенко заявил о готовности Белоруссии наносить удары ядерными боеголовками
    Умер Ален Делон
    Эксперт рассказал об успехах ВС ФР на Покровском и Угледарском направлениях
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехники
    В МИД отреагировали на сообщения о срыве переговоров с Украиной
    Лукашенко: Украина держит более 120 тыс. военных на границе с Белоруссией
    Германия предупредила Украину о проблемах с новой военной помощью
    Мнения
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Открытый русский космос вместо Евразии

    Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.

    0 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Россия может усилить позиции в нефтяной сфере благодаря Венесуэле

    Стремиться к контролю над частью венесуэльской «нефтянки» для России выгодно не только экономически, но и геополитически. Боливарианская республика – это непотопляемый авианосец вблизи США.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев В инфовойне есть свои диверсии и «ракетные» удары по психике

    Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, а главное – это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжелая техника и F-16.

    19 комментариев
    18 августа 2024, 18:34 • Новости дня

    Онуфриенко рассказал об успехах российских войск на Покровском и Угледарском направлениях

    Онуфриенко рассказал об успехах российских войск на Покровском и Угледарском направлениях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия стремительно снижает логистические возможности противника на Покровском и Угледарском направлениях. В перспективе, происходящие события могут позволить ВС РФ взять Угледар в кольцо, а также пересечь реку Казенный Торец, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска перерезали трассу на Константиновку.

    «Тот факт, что Россия сумела перерезать трассу Угледар – Константиновка, в ближайшее время на положении ВСУ не скажется. В последнее время противник не особо задействовал данный путь. Пока на фронте царит относительно хорошая погода: сохраняется большая возможность использования грунтовых дорог», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако по мере приближения холодов и дальнейшего продвижения наших войск, положение украинской армии будет ухудшаться. Потенциально Угледар может оказаться взятым в кольцо. В таком случае местная группировка будет испытывать колоссальные проблемы. Логистические возможности ее снабжения заметно ухудшатся», – отметил собеседник.

    «В целом ситуация на Покровском и Угледарском направлениях фронта выглядит крайне оптимистичной для ВС РФ. Мы сумели освободить Свиридоновку. Помимо нее под контролем России оказалось немалое количество населенных пунктов. Если рассматривать эти победы по отдельности, они могут показаться скромными», – уточнил эксперт.

    «Но в совокупности все это значительно усиливает потенциал для последующих рывков нашей армии. В настоящий момент мы можем говорить о хороших возможностях выхода к реке Казенный Торец. В случае если российская армия пройдет через нее, возникнет огромная угроза для формирований противника, опирающихся на Воздвиженку и Елизаветовку», – считает он.

    «Они же прикрывают трассу, ведущую к Константиновке и Часову Яру. Местная группировка, соответственно, также окажется в затруднительном положении. Конечно, некоторые доступные трассы для нее все равно сохранятся, но в целом ситуация будет развиваться далеко не в пользу ВСУ», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска перерезали трассу на Константиновку. ВС РФ совершили крупное продвижение под Угледаром на Южно-Донецком направлении, приблизившись к Водяному. Таким образом, город оказался заблокирован с северо-востока. Кроме того, удалось занять и территорию шахты «Южно-Донбасская № 1».

    Кроме того, российская армия взяла под контроль Свиридоновку. По данным Министерства обороны, ВС РФ также достигли успехов на Донецком, Харьковском и Запорожском направлениях, уничтожив более двух тысяч украинских военнослужащих. Противник несет потери и в техническом плане: ликвидированы в большом количестве бронетехника и артиллерийские системы.

    В частности, на Донецком направлении российские войска отразили две контратаки подразделения штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили более 500 военнослужащих. Также были ликвидированы две ББМ и пять автомобилей ВСУ.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска.

    17 августа 2024, 19:18 • Новости дня
    На французском ТВ пришли в замешательство из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС

    Французский политик Филиппо высмеял реакцию на ТВ из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС

    На французском ТВ пришли в замешательство из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на замешательство участников телепередачи на французском телеканале LCI при обсуждении кадров боевиков ВСУ в нацистских касках.

    Филиппо прикрепил в соцсети X (бывший Twitter, запрещен в России) видеофрагмент передачи, где ведущий телеканала Тома Мисраки, комментируя кадры с боевиками ВСУ, счел каску СС «любопытной». «Не очень радостно, если это украинский солдат прогуливается в России», – говорит ведущий, передает РИА «Новости».

    Другой участник передачи генерал Франсуа Шованси добавил, что «именно так и ломают коммуникационную стратегию».

    Филиппо посчитал диалог участников передачи «потрясающим признанием».

    «И правда, это не очень хорошо для служб по связям НАТО, когда люди могут видеть правду!» – отметил политик «замешательство» на французском ТВ.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

    Дочь пенсионера рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи, так как въезд в город оказался закрыт из-за напряженной оперативной обстановки. На видео пенсионер сообщил, что заблудился и плутает по округе пять дней.

    На сегодняшний день новой информации о пропавшем пенсионере нет.

    Коментарии (21)
    18 августа 2024, 01:00 • Новости дня
    Сенатор от Крыма рассказал, что шокировало ВСУ в Курской области

    Сенатор от Крыма рассказал об удивлении ВСУ российскими дорогами

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия удивила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) высоким качеством дорог и порядком, считает сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

    Он рассказал изданию NEWS.ru, что качество дорог в Курской области было значительно выше, чем в Сумской.

    Также Цеков считает, что украинцы видят, что «в России порядок, что та Европа, в которую Украина стремится, находится не на Западе, а на Востоке».

    Ранее военный эксперт Андрей Кошкин рассказал газете ВЗГЛЯД, почему в Курской области в последние дни участились случаи сдачи военнослужащих ВСУ в плен.

    Коментарии (25)
    18 августа 2024, 18:14 • Видео
    Когда Китай начнет свою СВО

    В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

    Коментарии (0)
    18 августа 2024, 10:56 • Новости дня
    Российские войска перерезали для ВСУ трассу Угледар – Константиновка в ДНР
    Российские войска перерезали для ВСУ трассу Угледар – Константиновка в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России перерезали главный путь снабжения ВСУ – трассу на Константиновку, утверждают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Как говорится в сообщении, фиксируется крупное продвижение у ВС России под Угледаром на Южно-Донецком направлении, где российские войска перерезали трассу на Константиновку, приблизившись к Водяному и фактически блокировали с северо-востока Угледар.

    Как признают украинские военные аналитики, ВС заняли территорию вентствола шахты «Южно-Донбасская № 1» и продвинулись на участке шириной до 3,53 км на глубину до 2,12 км, закрепившись вдоль трассы О0532 в районе ее пересечения с балкой Икряная.

    Ранее под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение.

    Коментарии (13)
    17 августа 2024, 21:55 • Новости дня
    Захарова назвала «сатанистами» Всеукраинский совет церквей

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей, который поддержал законопроект о запрете Украинской православной церкви.

    «Сатанисты», – написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя решение Всеукраинского совета церквей о запрете УПЦ на Украине.

    Ранее Всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ.

    МИД России призвал «здравые силы» международного сообщества и специализированные институты осудить «кощунственную войну» режима Владимира Зеленского против Украинской православной церкви.

    Коментарии (13)
    18 августа 2024, 10:14 • Новости дня
    ВСУ бежали с позиций у Новогродовки в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ бегством с позиций оголили северную и восточную окраины города Новогродовки на Красноармейском направлении, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, ВСУ сбежали с позиций под Новогродовкой, м оголив ее окраины с севера и востока.

    Он добавил, что украинское военные на этом участке фронта уменьшили применение бронетехники, используя БПЛА.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призывала жителей покинуть Красноармейск (украинское название – Покровск).

    Коментарии (3)
    18 августа 2024, 05:18 • Новости дня
    Группировка «Запад» за сутки овладела 40 опорными пунктами ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные российской группировки «Запад» за сутки овладели 40 опорными пунктами украинских войск, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    Он добавил, что за сутки группировка уничтожила 11 украинских минометных расчетов, передает РИА «Новости».

    Также в районе Купянск Узловой были уничтожены более 45 боевиков и две единицы автомобильной техники.

    Ранее сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и Сил специальных операций (ССО) РФ уничтожили 11 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки.

    Коментарии (2)
    18 августа 2024, 13:14 • Новости дня
    Лукашенко: Украина держит более 120 тыс. военных на границе с Белоруссией
    Лукашенко: Украина держит более 120 тыс. военных на границе с Белоруссией
    @ Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    На белорусско-украинской границе находятся более 120 тыс. украинских бойцов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

    Как указал Лукашенко в интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1», на границе с Белоруссией Киев держит более 120 тыс. своих военных. «Видя их агрессивную политику, мы разместили наших военных вдоль всей границы»,­ – сказал он, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что граница между Белоруссией и Украиной заминирована на сегодняшний день «как никогда», пройти ее украинские военные смогут только с огромными потерями.

    Ранее Лукашенко заявил, что ракетные комплексы «Искандер» в Белоруссии подготовлены для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками.

    Коментарии (32)
    17 августа 2024, 19:49 • Новости дня
    Российские войска уничтожили артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска, сообщило Министерство обороны России.

    Кадры уничтожения AS-90 опубликованы в Telegram-канале Минобороны.

    Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы по вскрытой артиллерийской огневой позиции ВСУ военнослужащими Южной группировки войск был нанесен артиллерийский удар, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения «Искандером» РСЗО MLRS в Сумской области.

    Коментарии (9)
    18 августа 2024, 14:18 • Новости дня
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехники
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехники
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России за минувшие сутки ликвидировали более 300 украинских военнослужащих и 27 единиц бронетехники, заявили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в ходе активных боевых действий в Курской области российские подразделения группировки войск «Север» нанесли существенный урон украинским формированиям. В частности, были сорваны попытки диверсионных групп ВСУ проникнуть вглубь российской территории южнее населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка.

    Отмечается, что атаки штурмовых групп ВСУ на нескольких направлениях были успешно отражены. Российские военные, применяя артиллерию, авиацию и другие средства поражения, уничтожили танк и пять боевых бронированных машин, инженерную машину разграждения и более 30 военнослужащих.

    По предварительным данным, за сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, шесть танков, 18 боевых бронированных машин и другую технику. В ведомстве указали, что в районе населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS производства США.

    В пресс-службе уточнили, что оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам, складам боеприпасов и горючего 22-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Ворожба, Кияница, Косица и Шалыгино Сумской области.

    Общие потери противника с начала боевых действий на Курском направлении превысили 3400 человек и сотни единиц вооружения: 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортеров, 262 боевые бронированные машины, 115 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, говорится в сообщении.

    Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что большое число военных ВСУ уничтожены на Курском направлении, обстановка под контролем.

    Коментарии (13)
    18 августа 2024, 14:58 • Новости дня
    Германия предупредила Украину о проблемах с новой военной помощью

    Bild: ВСУ больше не могут использовать некоторые виды немецкого оружия

    Германия предупредила Украину о проблемах с новой военной помощью
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ больше не смогут использовать некоторые системы вооружений, поставленные Германией, или смогут применять их лишь ограниченно, пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении внутреннее письмо Минобороны ФРГ.

    Как цитирует газета письмо Минобороны, потребности Украины в запчастях, например, для САУ Panzerhaubitze 2000, не будут удовлетворены, поскольку их придется покупать заново, соответственно, ВСУ больше не смогут их использовать или смогут применять их ограниченно, передает ТАСС. Bild пишет, что со временем ситуация еще обострится из-за возможной потери помощи со стороны ФРГ.

    Во внутреннем документе министерства указано, что «в настоящее время не могут быть приняты никакие дальнейшие обязательства по новым проектам поддержки украинских вооруженных сил, в частности это касается артиллерии, ПВО и беспилотников. Отдельные проблемы могут возникнуть с поставками обещанных Киеву боеприпасов, что связано с тем, что «поставки из запасов Бундесвера не могут быть возмещены в запланированном и гарантированном порядке».

    Издание утверждает, что поскольку требования о «потере возможности замены» со стороны Минфина Германии представляют собой «изменение правил игры после начала игры», «непрерывные поставки всех систем вооружения, передаваемых Украине, находятся под угрозой».

    Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что немецкие оружие и техника, переданные Киеву, считаются украинскими.

    Коментарии (3)
    18 августа 2024, 13:32 • Новости дня
    Российские военные освободили Свиридоновку в ДНР
    Российские военные освободили Свиридоновку в ДНР
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России взяли под контроль населенный пункт Свиридоновка Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства указали, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Свиридоновка ДНР. Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ на Донецком, Харьковском, Запорожском и других направлениях, уничтожив более 2 тыс. украинских военнослужащих, большое количество бронетехники, артиллерийских систем, включая западные образцы, а также склады боеприпасов и горючего.

    В частности, на Донецком направлении российские войска отразили две контратаки подразделения штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили более 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм пушки «Рапира» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

    В сообщении говорится, что подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Липцы, Белый Колодезь и Волчанск Харьковской области. Отмечается, что Украина потеряла до 90 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777, две 122-мм гаубицы Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    В Минобороны уточнили, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 67-й, 440-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Табаевка, Новоплатоновка Харьковской области, Стельмаховка ЛНР и Торское ДНР. В пресс-службе добавили, что ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты и шесть автомобилей, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab, 155-мм гаубицу FH-70, 155-мм гаубицу М198, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 105-мм орудие М119.

    В ведомстве пояснили, что подразделения Южной группировки войск уничтожили до 420 военнослужащих ВСУ и два автомобиля, а также 122-мм РСЗО «Град», 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab, три 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубицу М198, две 155-мм гаубицы FH-70, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия L-119, 105-мм орудие М119.

    В Минобороны заявили, что подразделения группировки войск «Восток» ликвидировали до 100 украинских солдат, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 122-мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель -AD».

    Как отметили в пресс-службе, подразделения группировки войск «Днепр» поразили до 80 бойцов ВСУ, шесть автомобилей, две 155-мм гаубицы М777, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    В ведомстве сообщили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены цех по производству танковых пушек, реактивная система залпового огня M270 MLRS и РСЗО HIMARS.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 27 беспилотников, из них 11 вне зоны проведения СВО.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска.

    Коментарии (24)
    18 августа 2024, 00:19 • Новости дня
    В США раскрыли причину, почему Вашингтон отказывает Киеву в передаче данных

    Tекст: Ольга Иванова

    США не передают с Киеву разведданные об объектах на российской территории, чтобы их действия не выглядели так, что американские власти поддерживают нападение Украины на Курскую область, сообщает газета Wall Street Journal.

    Газета подчеркивает, что для достижения успеха в атаке на территорию России у Украины нет достаточного уровня поддержки от США и их союзников, передает РИА «Новости».

    Также высокопоставленный чиновник рассказал газете, что администрация президента США Джо Байдена «не верит», что ВСУ переместили системы HIMARS на территорию России.

    Ранее сообщалось, что США считают, что Украина не должна использовать американские ракеты большой дальности для ударов по Курской области, их лучше применить для ударов по Крыму.

    Коментарии (4)
    17 августа 2024, 20:18 • Новости дня
    Украинские мигранты устроили акцию протеста в Варшаве

    Tекст: Вера Басилая

    В Варшаве прошла акция протеста украинских мигрантов у консульства Украины, они потребовали выдать им паспорта, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Несколько десятков мужчин принесли с собой плакаты с надписями «Мы не рабы, отдайте паспорт», «Стоп дискриминации украинских мужчин».  Выяснилось, что им не выдают паспорта, которые уже были оплачены и изготовлены, передает «Газета.Ru».

    К протестующим вышел украинский консул, который предложил решать трудности «цивилизованным образом», и призвал возвращаться на Украину.

    Ранее сообщалось, что  граждане Украины за границей не смогут получить или обновить водительское удостоверение, если не обновили свои военно-учетные данные.

    Между тем, около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.

    Коментарии (2)
    17 августа 2024, 21:30 • Новости дня
    Телеканал RAI отозвал в Италию сделавших репортаж в Курской области журналистов

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский вещатель RAI, чьи корреспонденты сделали репортаж из Суджи Курской области, отозвал журналистов в Италию с Украины «в целях безопасности», сообщила телекомпания.

    В компании сообщили, что репортер Стефания Баттистини и оператор Симоне Траини возвращены в Италию из соображений безопасности и для того, чтобы гарантировать им личную защиту, пишет «Российская газета».

    Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в отношении итальянских журналистов, которые работали на территории Суджи в Курской области. Журналистам грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

    До этого послу Италии в России Чечилии Пиччони был заявлен протест из-за проникновения итальянских журналистов в Курскую область.

    Коментарии (0)
    18 августа 2024, 01:15 • Новости дня
    Рогозин показал сделанный из канализационной трубы дрон ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин показал дрон-камикадзе ВСУ, сделанный из канализационной трубы, а также призвал насытить фронт необходимыми комплектующими, чтобы российские военные имели возможность сами сделать смертельное для врага оружие.

    «В настоящей уличной кровавой драке у вас нет возможности попросить противника подождать, пока вы наденете кимоно и постелите борцовский ковер. В настоящей драке вы используете все, что под рукой – стул, камень, бутылку, нож», – написал он в Telegram-канале, а также отметил, что конфликт – это «бойня, в которой побеждает тот, кто может в оружие превратить все».

    По словам Рогозина, важно насытить фронт необходимыми комплектующими (электроникой, камерами, электродвигателями, антеннами, водосточными трубами, пластиком, картоном), «из чего бойцы сами... сделают камикадзе в условиях дефицита дронов. Мы сами найдем решение и в итоге сделаем смертельное для врага оружие».

    «При должной рационализации взлетит и канализация», – заключил он.

    Ранее Рогозин заявил, что проблема атак FPV-дронов на вертолеты стала суровой реальностью, бортовой комплекс обороны должен постоянно совершенствоваться, на борьбу с беспилотниками он не рассчитан.

    Коментарии (0)
    Главное
    Пожилые жители обстреливаемых ВСУ сел Курской области отказались покидать дома
    Власти Украины призвали эвакуироваться жителей трех городов в ДНР
    Арестованный экс-замминистра обороны Иванов сдал загранпаспорта
    В КНДР предрекли Украине судьбу фашистов в Курской области
    В Китае разработали магнитную катапульту для запуска грузов с Луны
    Украинец осквернил римский Колизей
    Москвичку осудили за кражу породистых собак у супермаркетов

    США помогли снизить отток капитала из России

    Один из последних крупных банков в России, который проводил трансграничные переводы в валюте, прекращает оказывать такие услуги. Российскому Райффайзенбанку приказал его австрийский хозяин после ужесточения американских санкций. Интересно, что эта ситуация несет не только проблемы и негативные последствия, но и может позитивно сказаться на российской экономике. Как именно? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад должен заплатить цену за террор Украины в Курской области

    В конце недели ВСУ ударами из американских РСЗО HIMARS разрушили несколько мостов в Курской области, серьезно усложнив эвакуацию мирных жителей. Между тем еще в июне Владимир Путин предупреждал, что в случае использования западных дальнобойных вооружений по территории России, Москва рассмотрит возможность отправки оружия оппонентам Запада. Пришло ли время для зеркального ответа? Подробности

    Перейти в раздел

    «Непереносимость глютена – это реальная проблема и самый грандиозный миф»

    «Больше всего мы слышим про непереносимость глютена. Это одновременно реальная проблема и самый грандиозный миф». Врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, почему капля арахисового масла начала приводить к смерти американцев и почему не всем анализам на пищевую непереносимость можно доверять. Подробности

    Перейти в раздел

    Армения решила переписать историю по-украински

    В ответ на критику МИД России в Армении отредактируют новейший учебник по истории для восьмого класса. В одной из глав пособия ставится под сомнение особая роль Российской империи, а Туркманчайский мирный договор по итогам войны с Ираном назван «аннексией» Восточной Армении. В экспертной среде отмечают, что армянские власти действуют по отработанным на Украине и Грузии схемам переписывания истории. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Когда Китай начнет свою СВО

      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    • Планы Зеленского на будущее Курской области

      В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............