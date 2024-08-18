Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.16 комментариев
Российские войска перерезали для ВСУ трассу Угледар-Константиновка в ДНР
ВС России перерезали главный путь снабжения ВСУ – трассу на Константиновку, утверждают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Как говорится в сообщении, фиксируется крупное продвижение у ВС России под Угледаром на Южно-Донецком направлении, где российские войска перерезали трассу на Константиновку, приблизившись к Водяному и фактически блокировали с северо-востока Угледар.
Как признают украинские военные аналитики, ВС заняли территорию вентствола шахты «Южно-Донбасская №1» и №» продвинулись на участке шириной до 3.53 км на глубину до 2.12 км, закрепившись вдоль трассы О0532 в районе ее пересечения с балкой Икряная».
Ранее под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение.