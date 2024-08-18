Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.0 комментариев
Стало известно об оперативной обстановке в Кореневском районе Курской области
Глава района Дегтярева: Сложная оперативная обстановка сохраняется в Кореневском районе Курской области
Сложная оперативная обстановка сохраняется в Кореневском районе Курской области, местных жителей просят пока не возвращаться в муниципалитет, сообщила глава района Марина Дегтярева.
По ее словам, на территории района сохраняется сложная оперативная обстановка, при этом граждане пытаются вернуться домой, чем мешают работе ВС России, передает РИА «Новости». Дегтярева добавила, что возвращение в район пока невозможно для местных жителей, а иногда это оборачивается трагедиями.
Она призвала жителей района набраться терпения и дать возможность российским военным «разобраться с врагом».
«Давайте не будем мешать нашим защитникам! Когда обстановка позволит, мы сообщим вам, что можно вернуться домой», – отметила глава района.
Ранее глава района Александр Богачев рассказал, что пожилые жители населенных пунктов Суджанского района Курской области отказались эвакуироваться, несмотря на атаки со стороны ВСУ.