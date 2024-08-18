  • Новость часаВ МИД отреагировали на сообщения о срыве переговоров с Украиной
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    «Непереносимость глютена – это реальная проблема и самый грандиозный миф»
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    Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Россия может усилить позиции в нефтяной сфере благодаря Венесуэле

    Стремиться к контролю над частью венесуэльской «нефтянки» для России выгодно не только экономически, но и геополитически. Боливарианская республика – это непотопляемый авианосец вблизи США.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев В инфовойне есть свои диверсии и «ракетные» удары по психике

    Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, а главное – это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжелая техника и F-16.

    19 комментариев
    18 августа 2024, 15:19 • Новости дня

    Стало известно об оперативной обстановке в Кореневском районе Курской области

    Глава района Дегтярева: Сложная оперативная обстановка сохраняется в Кореневском районе Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сложная оперативная обстановка сохраняется в Кореневском районе Курской области, местных жителей просят пока не возвращаться в муниципалитет, сообщила глава района Марина Дегтярева.

    По ее словам, на территории района сохраняется сложная оперативная обстановка, при этом граждане пытаются вернуться домой, чем мешают работе ВС России, передает РИА «Новости». Дегтярева добавила, что возвращение в район пока невозможно для местных жителей, а иногда это оборачивается трагедиями.

    Она призвала жителей района набраться терпения и дать возможность российским военным «разобраться с врагом».

    «Давайте не будем мешать нашим защитникам! Когда обстановка позволит, мы сообщим вам, что можно вернуться домой», – отметила глава района.

    Ранее глава района Александр Богачев рассказал, что пожилые жители населенных пунктов Суджанского района Курской области отказались эвакуироваться, несмотря на атаки со стороны ВСУ.

    17 августа 2024, 17:30 • Новости дня
    МИД: Украина начала подготовку нападения на Курскую АЭС

    Захарова: Киевский режим начал подготовку нападения на Курскую атомную электростанцию

    МИД: Украина начала подготовку нападения на Курскую АЭС
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию, результатом которой станет масштабная техногенная катастрофа в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, результатом возможной атаки Украины на Курскую АЭС может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе. В связи с этим Россия призывает международные организации незамедлительно выступить с осуждением готовящихся Киевом провокаций на ядерных объектах, отметила Захарова.

     «Попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества в целом должны быть решительно пресечены совместными усилиями», – следует из комментария Захаровой на сайте МИД России.

    Она так же заявила, что неонацистский киевский режим представляет опасность для европейского континента, и международное сообщество должно это понимать.

    Ранее сообщалось, что украинские военные планируют напасть на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник призвал США серьезно отнестись к угрозе подрыва ВСУ «грязной бомбы» на АЭС. «Всем хозяевам киевского режима стоит отнестись со всей серьезностью к предупреждению о готовящейся провокации», – подчеркнул дипломат.

    Минобороны России предупредило о жестких мерах в случае атаки ВСУ на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове.

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    17 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Появилось новое видео с пенсионером, над которым издевались ВСУ в Курской области
    Появилось новое видео с пенсионером, над которым издевались ВСУ в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети опубликовано новое видео, снятое украинским источником, на котором 74-летний житель Курской области Александр Григорьев, над которым издевались украинские боевики в касках СС, отвечает по-русски на вопросы украинского оператора.

    На видео пенсионер отвечает на вопросы оператора, который обращается к нему на украинском языке. Мужчина отвечает на русском языке, говорит как его зовут, показывает сохранившийся украинский паспорт и называет дату 17 августа. Установить время и место съемки ролика военкоры не смогли.

    Семья пенсионера из Курской области считает, что его держат в заложниках на территории Украины. Его зять в беседе с RT предположил, что тестю угрожает опасность, но, главное, что он жив, если верить новому видео. Родные намерены «вытащить пенсионера оттуда», и вернуть его домой.

    Ранее сообщалось, что пропавший после издевательств украинских военных в касках СС в Курской области пенсионер из Суджи Александр Григорьев был беженцем из Макеевки в ДНР после 2014 года, до этого много лет работал шахтером.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

    Дочь пенсионера рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи, так как въезд в город оказался закрыт из-за напряженной оперативной обстановки. На видео пенсионер сообщил, что заблудился и плутает по округе пять дней.

    На сегодняшний день новой информации о пропавшем пенсионере нет.

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    17 августа 2024, 13:35 • Видео
    Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

    Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

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    17 августа 2024, 18:31 • Новости дня
    WP: Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины
    WP: Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи, сообщили источники The Washington Post (WP).

    Собеседники издания говорят, что Катар должен был выступить посредником, при этом представители России и Украины собирались приехать в Доху отдельно друг от друга, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post.

    Источники газеты сообщили, что после вторжения ВСУ в Курскую область, Москва якобы проинформировала власти Катара, что Кремль считает атаку эскалацией, и отказалась разговаривать с Киевом

    По словам источника WP, Москва и Киев согласились на встречи в Дохе, оставалось лишь проработать незначительные детали. Катар обсуждал с Россией и Украиной соглашение в течение двух месяцев.

    Ранее в МИД России сообщили, что киевский режим сам поставил на паузу тему мирных переговоров своими атаками на Курскую область.

    Президент России Владимир Путин заявил, что вести контакты с киевским правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

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    17 августа 2024, 16:19 • Новости дня
    В Германии переложили на Киев ответственность за немецкие танки в Курской области

    Министр финансов ФРГ Линдер назвал «украинскими» переданные Киеву немецкие танки

    В Германии переложили на Киев ответственность за немецкие танки в Курской области
    @ Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что немецкие оружие и техника, переданные Киеву, считаются украинскими, сообщила швейцарская радиостанция SRF.

    «За эти вооружения теперь отвечает Украина, которая имеет право на самооборону согласно международному праву. В любом случае это не немецкое оружие, а украинское»», – цитирует ТАСС Линдера. Так он прокомментировал присутствие немецких танков и других вооружений в Курской области.

    Министр не сомневается, что немецкое оружие, переданное Киеву, используется в интересах обороны Украины.

    Газета Bild ранее сообщила, что ВСУ в Курской области используют боевые машины пехоты Marder и саперный танк Wisent.

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что наличие немецкой техники на российской территории вызывает у россиян справедливую ярость.

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сделает все для того, чтобы ее новейшие танки дошли до площади перед Рейхстагом в Берлине в ответ на статью Bild об использовании ВСУ немецкой техники в Курской области.

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    18 августа 2024, 10:49 • Новости дня
    ВС России уничтожили 16 украинских штурмовиков в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские Вооруженные силы в ходе спецоперации ликвидировали группу украинских военных в Курской области, сообщили в российском силовом ведомстве.

    По данным источника, бойцы ВС РФ нанесли точный удар по расположению украинских диверсантов в лесистой местности в районе населенного пункта Кремяное. В результате боестолкновения все 16 военнослужащих 225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ были уничтожены, передает РИА «Новости».

    По его словам, подразделение ВСУ ликвидировали в лесу, это подтвердили кадры, снятые с беспилотника.

    Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска барражирующим боеприпасом «Ланцет» поразили бронетранспортер (БТР) ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    17 августа 2024, 21:30 • Новости дня
    Телеканал RAI отозвал в Италию сделавших репортаж в Курской области журналистов

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский вещатель RAI, чьи корреспонденты сделали репортаж из Суджи Курской области, отозвал журналистов в Италию с Украины «в целях безопасности», сообщила телекомпания.

    В компании сообщили, что репортер Стефания Баттистини и оператор Симоне Траини возвращены в Италию из соображений безопасности и для того, чтобы гарантировать им личную защиту, пишет «Российская газета».

    Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в отношении итальянских журналистов, которые работали на территории Суджи в Курской области. Журналистам грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

    До этого послу Италии в России Чечилии Пиччони был заявлен протест из-за проникновения итальянских журналистов в Курскую область.

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    18 августа 2024, 14:18 • Новости дня
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехники
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехники
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России за минувшие сутки ликвидировали более 300 украинских военнослужащих и 27 единиц бронетехники, заявили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в ходе активных боевых действий в Курской области российские подразделения группировки войск «Север» нанесли существенный урон украинским формированиям. В частности, были сорваны попытки диверсионных групп ВСУ проникнуть вглубь российской территории южнее населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка.

    Отмечается, что атаки штурмовых групп ВСУ на нескольких направлениях были успешно отражены. Российские военные, применяя артиллерию, авиацию и другие средства поражения, уничтожили танк и пять боевых бронированных машин, инженерную машину разграждения и более 30 военнослужащих.

    По предварительным данным, за сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, шесть танков, 18 боевых бронированных машин и другую технику. В ведомстве указали, что в районе населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS производства США.

    В пресс-службе уточнили, что оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам, складам боеприпасов и горючего 22-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Ворожба, Кияница, Косица и Шалыгино Сумской области.

    Общие потери противника с начала боевых действий на Курском направлении превысили 3400 человек и сотни единиц вооружения: 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортеров, 262 боевые бронированные машины, 115 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, говорится в сообщении.

    Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что большое число военных ВСУ уничтожены на Курском направлении, обстановка под контролем.

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    18 августа 2024, 12:32 • Новости дня
    Пожилые жители обстреливаемых ВСУ сел Курской области отказались покидать дома

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожилые жители населенных пунктов Суджанского района Курской области отказались эвакуироваться, несмотря на атаки со стороны ВСУ, сообщил глава района Александр Богачев.

    По его словам, там, где это возможно людей эвакуируют, а там, где относительно спокойно, старики отказываются уезжать, еле удалось уговорить двоих, передает ТАСС.

    Сейчас Богачев доставляет продукты питания, воду и медикаменты жителям, которые не покинули свои дома.

    Ранее житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке.

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    18 августа 2024, 12:12 • Новости дня
    В КНДР предрекли Украине судьбу фашистов в Курской области

    МИД КНДР: Украину в Курской области ждет повторение судьбы гитлеровцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ на территории Курской области ждет повторение результатов Курской битвы, в которой фашисты потерпели поражение, заявил официальный представитель МИД КНДР, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Как казал дипломат, нет сомнений в том, что храбрая российская армия и народ нанесут удар агрессорам железным военным кулаком и добьются своих целей на земле героев, переломивших 80 лет назад ход войны и разбивших большие войска гитлеровцев, передает ТАСС.

    Представитель МИД КНДР также назвал действия ВСУ в Курской области «прелюдией к стратегическому поражению США и Запада, полному разгрому клики Зеленского».

    Ранее президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись телеграммами по случаю годовщины освобождения Кореи. Ким Чен Ын выразил уверенность в победе России в «священной войне за мир и справедливость».

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    17 августа 2024, 18:47 • Новости дня
    Гросси собрался посетить Курскую АЭС

    МАГАТЭ: Гросси готов приехать на Курскую АЭС и оценить ситуацию

    Tекст: Вера Басилая

    Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, учитывая близость военных действий к действующей Курской АЭС, решил оценить ситуацию и посетить атомную станцию, сообщили в агентстве.

    «Генеральный директор Гросси выразил готовность оценить ситуацию, в том числе посетив станцию», – приводит РИА «Новости» ответ МАГАТЭ на вопрос о приглашении главы Росатома Лихачева.

    Уточняется, что обсуждение этого вопроса продолжается, в то же время, Гросси выразил обеспокоенность по поводу безопасности атомных электростанций, где находятся представители МАГАТЭ,  и везде, где возможна «ядерная авария».

    Ранее сообщалось, что украинские военные планируют напасть на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил Гросси об ухудшении ситуации вокруг Курской и Запорожской АЭС, и пригласил его в Курчатов.

    В МИД России так же заявили, что киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию.

    Минобороны России предупредило о жестких мерах в случае атаки ВСУ на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове.

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    18 августа 2024, 11:23 • Новости дня
    Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ на курском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большое число военных ВСУ уничтожены на курском направлении, обстановка под контролем, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, ВСУ всю ночь и весь день пытались прорваться на участки расположения спецназа «Ахмат», в результате чего много солдат противника было уничтожено, из техники удалось уничтожить одну боевую бронированную машину, передает ТАСС.

    «Противник, который заскочил на те участки, где находятся наши подразделения, уничтожен», – сказал он.

    Алаудинов добавил, уничтожение подразделений ВСУ продолжается.

    Ранее Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и Сил специальных операций  России уничтожили 11 единиц ВСУ за сутки.

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    17 августа 2024, 17:12 • Новости дня
    Вертолеты Ка-52 нанесли удар авиаракетами по технике ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи Ка-52 нанесли удар авиационными ракетами по бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Кадры работы армейской авиации опубликованы в Telegram-канале Минобороны.

    В ведомстве сообщили, что экипажи вертолетов Ка-52 ударили авиационными ракетами С-8 по бронетехнике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. После ударов вертолеты выпустили тепловые ловушки и вернулись на базу, все цели были поражены.

    Ранее российские войска уничтожили «Ланцетом» самоходную установку ВСУ в Сумской области.

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    18 августа 2024, 12:29 • Новости дня
    Бывшие военные ВСУ выразили готовность защищать Курскую область

    Экс-военные ВСУ выразили готовность выдвинуться в Курскую область против украинских бойцов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины, входившие в отряд имени Максима Кривоноса, заявили о готовности отправиться в Курскую область для противодействия украинским силам. Бойцы отряда мотивированы защитить жителей региона, в том числе своих родственников.

    Украинские добровольцы, ранее состоявшие в отряде имени Максима Кривоноса, выразили готовность принять участие в противостоянии украинским силам в Курской области. По их словам, они готовы выдвинуться в регион в случае необходимости, передает РИА «Новости».

    Бойцы отряда рассказали о том, что их беспокоит обстрел мирных жителей со стороны ВСУ. «Мы пойдем, потому что там страдают невинные люди... Очень много страдает мирных жителей, обстреливают эти FPV-дроны, также сбросы... Зачем? Если воевать,­ так воевать нужно с военными, а не против мирного населения», ­– отметил боец с позывным «Борзый».

    Другие бойцы отряда также выразили солидарность с этим мнением. Так, боец с позывным «Прометей» подчеркнул, что у него в Курской области живет бабушка, и он считает эту землю своей малой родиной. «У меня в Курске бабушка, у меня был дедушка из Коренево, вот они до Коренево дошли. Для меня это шокирующая новость, конечно же... Меня это очень потрясло... Я знаю то, что все придет в порядок, что их (ВСУ) выбьют оттуда, хоть они там и закрепляются, но меня это потрясло», ­– сказал он.

    Ранее группа украинских военнопленных, находящихся в плену у российских войск, публично заявила о своем отказе от обмена и выразила желание продолжить военную службу, но уже на стороне России.

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    18 августа 2024, 15:23 • Новости дня
    Дочь пропавшего в Курской области пенсионера заявила о нахождении отца в плену у ВСУ
    Дочь пропавшего в Курской области пенсионера заявила о нахождении отца в плену у ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Светлана Петренко, дочь пожилого мужчины, пропавшего в Курской области после того, как его дом подвергся нападению украинских военных, подтвердила информацию о нахождении отца в плену у ВСУ.

    По ее словам, на видеозаписи, попавшей в сеть, отчетливо видно, как украинские солдаты издеваются над ее отцом. Петренко подчеркнула, что ее отец является гражданином России, однако на видеозаписи у него в руках старый украинский паспорт, который остался со времен проживания в Макеевке, передает РИА «Новости».

    «Он живой, да. Вчера было видео ­ они (ВСУ) снимали его на видео, он там, у них, это тоже 100 процентов», ­– сказала она.

    «Война началась на Украине в 2014 году, я забрала отца к себе из Макеевки, с Донбасса, и тогда у него был этот паспорт. Сейчас он гражданин России. Но у него дома валялся этот старый, никому не нужный паспорт. Там же видно, как они его заставляют, как он не хочет доставать. Просто они зашли в дом к нам, наверное, искали там чего-то и нашли этот старый паспорт», –­ сообщила Петренко.

    Накануне в Сети опубликовали новое видео, снятое украинским источником, на котором 74-летний житель Курской области Александр Григорьев, над которым издевались украинские боевики в касках СС, отвечает по-русски на вопросы украинского оператора.

    Ранее появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

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    18 августа 2024, 11:53 • Новости дня
    В Воронежской области разместили более 350 эвакуированных из приграничья Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Воронежской области приняли в регионе более 350 жителей Курской области, вынужденно покинувших свои дома в приграничных районах, в регионе развернуто порядка 20 ПВР, сообщил губернатор Александр Гусев.

    По его словам, более 20 пунктов временного размещения на территории Воронежской области приняли более 350 жителей Курской области, из которых свыше 125 – дети, передает ТАСС.

    Гусев добавил, что всего на территории Воронежской области приняли более 5,2 тыс. человек из небезопасных регионов, при этом около 4,9 тыс. человек находятся в ПВР, более 340 человек расположились в жилом фонде с оплатой из бюджета Воронежской области.

    Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что волонтеры фракции «Новые люди» продолжают эвакуировать жителей из городов и сел Курской области.

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    • Планы Зеленского на будущее Курской области

      В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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