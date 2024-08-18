Стало известно об оперативной обстановке в Кореневском районе Курской области

Глава района Дегтярева: Сложная оперативная обстановка сохраняется в Кореневском районе Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, на территории района сохраняется сложная оперативная обстановка, при этом граждане пытаются вернуться домой, чем мешают работе ВС России, передает РИА «Новости». Дегтярева добавила, что возвращение в район пока невозможно для местных жителей, а иногда это оборачивается трагедиями.

Она призвала жителей района набраться терпения и дать возможность российским военным «разобраться с врагом».

«Давайте не будем мешать нашим защитникам! Когда обстановка позволит, мы сообщим вам, что можно вернуться домой», – отметила глава района.

Ранее глава района Александр Богачев рассказал, что пожилые жители населенных пунктов Суджанского района Курской области отказались эвакуироваться, несмотря на атаки со стороны ВСУ.