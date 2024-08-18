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    Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Россия может усилить позиции в нефтяной сфере благодаря Венесуэле

    Стремиться к контролю над частью венесуэльской «нефтянки» для России выгодно не только экономически, но и геополитически. Боливарианская республика – это непотопляемый авианосец вблизи США.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев В инфовойне есть свои диверсии и «ракетные» удары по психике

    Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, а главное – это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжелая техника и F-16.

    19 комментариев
    18 августа 2024, 14:18 • Новости дня

    ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехники

    ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехники
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России за минувшие сутки ликвидировали более 300 украинских военнослужащих и 27 единиц бронетехники, заявили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в ходе активных боевых действий в Курской области российские подразделения группировки войск «Север» нанесли существенный урон украинским формированиям. В частности, были сорваны попытки диверсионных групп ВСУ проникнуть вглубь российской территории, южнее населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка.

    Отмечается, что атаки штурмовых групп ВСУ на нескольких направлениях были успешно отражены. Российские военные, применяя артиллерию, авиацию и другие средства поражения, уничтожили танк и пять боевых бронированных машин, инженерную машину разграждения и более 30 военнослужащих.

    По предварительным данным, за сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, шесть танков, 18 боевых бронированных машин и другую технику. В ведомства указали, что в районе населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS производства США.

    В пресс-службе уточнили, что оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам, складам боеприпасов и горючего 22-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Ворожба, Кияница, Косица и Шалыгино Сумской области.

    Общие потери противника с начала боевых действий на Курском направлении превысили 3400 человек и сотни единиц вооружения, 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортера, 262 боевые бронированные машины, 115 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, говорится в сообщении.

    Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что большое число военных ВСУ уничтожены на курском направлении, обстановка под контролем.

    17 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Появилось новое видео с пенсионером, над которым издевались ВСУ в Курской области
    Появилось новое видео с пенсионером, над которым издевались ВСУ в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети опубликовано новое видео, снятое украинским источником, на котором 74-летний житель Курской области Александр Григорьев, над которым издевались украинские боевики в касках СС, отвечает по-русски на вопросы украинского оператора.

    На видео пенсионер отвечает на вопросы оператора, который обращается к нему на украинском языке. Мужчина отвечает на русском языке, говорит как его зовут, показывает сохранившийся украинский паспорт и называет дату 17 августа. Установить время и место съемки ролика военкоры не смогли.

    Семья пенсионера из Курской области считает, что его держат в заложниках на территории Украины. Его зять в беседе с RT предположил, что тестю угрожает опасность, но, главное, что он жив, если верить новому видео. Родные намерены «вытащить пенсионера оттуда», и вернуть его домой.

    Ранее сообщалось, что пропавший после издевательств украинских военных в касках СС в Курской области пенсионер из Суджи Александр Григорьев был беженцем из Макеевки в ДНР после 2014 года, до этого много лет работал шахтером.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

    Дочь пенсионера рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи, так как въезд в город оказался закрыт из-за напряженной оперативной обстановки. На видео пенсионер сообщил, что заблудился и плутает по округе пять дней.

    На сегодняшний день новой информации о пропавшем пенсионере нет.

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    17 августа 2024, 18:31 • Новости дня
    WP: Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины
    WP: Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи, сообщили источники The Washington Post (WP).

    Собеседники издания говорят, что Катар должен был выступить посредником, при этом представители России и Украины собирались приехать в Доху отдельно друг от друга, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post.

    Источники газеты сообщили, что после вторжения ВСУ в Курскую область, Москва якобы проинформировала власти Катара, что Кремль считает атаку эскалацией, и отказалась разговаривать с Киевом

    По словам источника WP, Москва и Киев согласились на встречи в Дохе, оставалось лишь проработать незначительные детали. Катар обсуждал с Россией и Украиной соглашение в течение двух месяцев.

    Ранее в МИД России сообщили, что киевский режим сам поставил на паузу тему мирных переговоров своими атаками на Курскую область.

    Президент России Владимир Путин заявил, что вести контакты с киевским правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

    Коментарии (29)
    17 августа 2024, 13:35 • Видео
    Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

    Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    Коментарии (0)
    18 августа 2024, 10:56 • Новости дня
    Российские войска перерезали для ВСУ трассу Угледар – Константиновка в ДНР
    Российские войска перерезали для ВСУ трассу Угледар – Константиновка в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России перерезали главный путь снабжения ВСУ – трассу на Константиновку, утверждают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Как говорится в сообщении, фиксируется крупное продвижение у ВС России под Угледаром на Южно-Донецком направлении, где российские войска перерезали трассу на Константиновку, приблизившись к Водяному и фактически блокировали с северо-востока Угледар.

    Как признают украинские военные аналитики, ВС заняли территорию вентствола шахты «Южно-Донбасская № 1» и продвинулись на участке шириной до 3,53 км на глубину до 2,12 км, закрепившись вдоль трассы О0532 в районе ее пересечения с балкой Икряная.

    Ранее под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение.

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    17 августа 2024, 17:57 • Новости дня
    Российские войска «Искандером» уничтожили РСЗО MLRS в Сумской области
    Российские войска «Искандером» уничтожили РСЗО MLRS в Сумской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие ударом ракетного комплекса «Искандер» уничтожили систему залпового огня M270 MLRS с личным составом ВСУ в Сумской области, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны опубликовало кадры уничтожения РСЗО M270 MLRS в Сумской области. Подразделение разведки выявило позицию РСЗО в районе населенного пункта Бездрик в Сумской области. По выявленной позиции был нанесен удар расчетом ОТРК «Искандер», который полностью уничтожил M270 MLRS с личным составом.

    Ранее российские войска уничтожили «Ланцетом» самоходную установку ВСУ в Сумской области.

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    17 августа 2024, 16:19 • Новости дня
    В Германии переложили на Киев ответственность за немецкие танки в Курской области

    Министр финансов ФРГ Линдер назвал «украинскими» переданные Киеву немецкие танки

    В Германии переложили на Киев ответственность за немецкие танки в Курской области
    @ Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что немецкие оружие и техника, переданные Киеву, считаются украинскими, сообщила швейцарская радиостанция SRF.

    «За эти вооружения теперь отвечает Украина, которая имеет право на самооборону согласно международному праву. В любом случае это не немецкое оружие, а украинское»», – цитирует ТАСС Линдера. Так он прокомментировал присутствие немецких танков и других вооружений в Курской области.

    Министр не сомневается, что немецкое оружие, переданное Киеву, используется в интересах обороны Украины.

    Газета Bild ранее сообщила, что ВСУ в Курской области используют боевые машины пехоты Marder и саперный танк Wisent.

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что наличие немецкой техники на российской территории вызывает у россиян справедливую ярость.

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сделает все для того, чтобы ее новейшие танки дошли до площади перед Рейхстагом в Берлине в ответ на статью Bild об использовании ВСУ немецкой техники в Курской области.

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    18 августа 2024, 10:14 • Новости дня
    ВСУ бежали с позиций у Новогродовки в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ бегством с позиций оголили северную и восточную окраины города Новогродовки на Красноармейском направлении, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, ВСУ сбежали с позиций под Новогродовкой, м оголив ее окраины с севера и востока.

    Он добавил, что украинское военные на этом участке фронта уменьшили применение бронетехники, используя БПЛА.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призывала жителей покинуть Красноармейск (украинское название – Покровск).

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    18 августа 2024, 05:18 • Новости дня
    Группировка «Запад» за сутки овладела 40 опорными пунктами ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные российской группировки «Запад» за сутки овладели 40 опорными пунктами украинских войск, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    Он добавил, что за сутки группировка уничтожила 11 украинских минометных расчетов, передает РИА «Новости».

    Также в районе Купянск Узловой были уничтожены более 45 боевиков и две единицы автомобильной техники.

    Ранее сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и Сил специальных операций (ССО) РФ уничтожили 11 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки.

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    17 августа 2024, 14:34 • Новости дня
    Минобороны рассказало об отражении атак противника в Курской области

    Минобороны: Потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 300 военных

    Минобороны рассказало об отражении атак противника в Курской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России отразили атаки штурмовых групп 22 и 115 механизированных и 95 штурмовой бригад при поддержке бронетехники в направлении населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное в Курской области, потери противника за сутки составили до 300 военных, сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, группировка войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии ищет и уничтожает лесных массивах мобильные группы ВСУ, которые пытались проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука.

    В Минобороны сообщили, что отражены атаки штурмовых групп 22 и 115 механизированных и 95 штурмовой бригад ВСУ в направлении Коренево, Русское и Черкасское Поречное. Противник потерял танк и 11 боевых бронированных машин.

    Кроме того, нанесено поражение 22, 61, 115 механизированных, 82 десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новой Сорочины, Любимовки, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косицы.

    Также в Сумской возле пункта Сенное ракетным ударом уничтожены пусковая установка ЗРК «Ирис-Т» и многофункциональная радиолокационная станция «ТРМЛ-4Д». Авиация нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Кияница, Косица, Хотень и Бояро-Лежачи Сумской области.

    За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили до 300 военнослужащих, 31 единица бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 25 боевых бронемашин, а также восемь автомобилей, пусковая установка ЗРК «Ирис-Т», орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3160 военнослужащих, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронированные машины, 111 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО «Химарс», 24 орудия полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.

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    17 августа 2024, 19:49 • Новости дня
    Российские войска уничтожили артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска, сообщило Министерство обороны России.

    Кадры уничтожения AS-90 опубликованы в Telegram-канале Минобороны.

    Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы по вскрытой артиллерийской огневой позиции ВСУ военнослужащими Южной группировки войск был нанесен артиллерийский удар, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения «Искандером» РСЗО MLRS в Сумской области.

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    17 августа 2024, 14:48 • Новости дня
    Стали известны подробности о пропавшем после издевательств ВСУ пенсионере из Суджи

    Пропавший после издевательств украинских военных пенсионер из Суджи был беженцем из Макеевки

    Стали известны подробности о пропавшем после издевательств ВСУ пенсионере из Суджи
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Пропавший после издевательств украинских военных в касках СС в Курской области пенсионер из Суджи был беженцем из Макеевки в ДНР, и много лет работал шахтером, сообщили СМИ.

    Григорьев, над которым глумились украинские боевики, в 2014 году переехал с семьей из Макеевки в Гоголевку Суджанского района Курской области. В прошлом он работал до пенсии на донецких шахтах, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сообщается, что в России мужчина жил с семьей дочери, его супруга умерла в 2012 году. По данным СМИ, до нападения ВСУ на Курскую область, пенсионер занимался огородом. Соседи и близкие называют его добрым и спокойным дедушкой». Поиски пенсионера пока не увенчались успехом.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

    Дочь пенсионера рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи, так как въезд в город оказался закрыт из-за напряженной оперативной обстановки. На видео пенсионер сообщил, что заблудился и плутает по округе пять дней.

    На сегодняшний день новой информации о пропавшем пенсионере нет.

    Коментарии (3)
    17 августа 2024, 20:18 • Новости дня
    Украинские мигранты устроили акцию протеста в Варшаве

    Tекст: Вера Басилая

    В Варшаве прошла акция протеста украинских мигрантов у консульства Украины, они потребовали выдать им паспорта, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Несколько десятков мужчин принесли с собой плакаты с надписями «Мы не рабы, отдайте паспорт», «Стоп дискриминации украинских мужчин».  Выяснилось, что им не выдают паспорта, которые уже были оплачены и изготовлены, передает «Газета.Ru».

    К протестующим вышел украинский консул, который предложил решать трудности «цивилизованным образом», и призвал возвращаться на Украину.

    Ранее сообщалось, что  граждане Украины за границей не смогут получить или обновить водительское удостоверение, если не обновили свои военно-учетные данные.

    Между тем, около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.

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    17 августа 2024, 21:30 • Новости дня
    Телеканал RAI отозвал в Италию сделавших репортаж в Курской области журналистов

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский вещатель RAI, чьи корреспонденты сделали репортаж из Суджи Курской области, отозвал журналистов в Италию с Украины «в целях безопасности», сообщила телекомпания.

    В компании сообщили, что репортер Стефания Баттистини и оператор Симоне Траини возвращены в Италию из соображений безопасности и для того, чтобы гарантировать им личную защиту, пишет «Российская газета».

    Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в отношении итальянских журналистов, которые работали на территории Суджи в Курской области. Журналистам грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

    До этого послу Италии в России Чечилии Пиччони был заявлен протест из-за проникновения итальянских журналистов в Курскую область.

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    18 августа 2024, 10:49 • Новости дня
    ВС России уничтожили 16 украинских штурмовиков в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские Вооруженные силы в ходе спецоперации ликвидировали группу украинских военных в Курской области, сообщили в российском силовом ведомстве.

    По данным источника, бойцы ВС РФ нанесли точный удар по расположению украинских диверсантов в лесистой местности в районе населенного пункта Кремяное. В результате боестолкновения все 16 военнослужащих 225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ были уничтожены, передает РИА «Новости».

    По его словам, подразделение ВСУ ликвидировали в лесу, это подтвердили кадры, снятые с беспилотника.

    Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска барражирующим боеприпасом «Ланцет» поразили бронетранспортер (БТР) ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    18 августа 2024, 01:15 • Новости дня
    Рогозин показал сделанный из канализационной трубы дрон ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин показал дрон-камикадзе ВСУ, сделанный из канализационной трубы, а также призвал насытить фронт необходимыми комплектующими, чтобы российские военные имели возможность сами сделать смертельное для врага оружие.

    «В настоящей уличной кровавой драке у вас нет возможности попросить противника подождать, пока вы наденете кимоно и постелите борцовский ковер. В настоящей драке вы используете все, что под рукой – стул, камень, бутылку, нож», – написал он в Telegram-канале, а также отметил, что конфликт – это «бойня, в которой побеждает тот, кто может в оружие превратить все».

    По словам Рогозина, важно насытить фронт необходимыми комплектующими (электроникой, камерами, электродвигателями, антеннами, водосточными трубами, пластиком, картоном), «из чего бойцы сами... сделают камикадзе в условиях дефицита дронов. Мы сами найдем решение и в итоге сделаем смертельное для врага оружие».

    «При должной рационализации взлетит и канализация», – заключил он.

    Ранее Рогозин заявил, что проблема атак FPV-дронов на вертолеты стала суровой реальностью, бортовой комплекс обороны должен постоянно совершенствоваться, на борьбу с беспилотниками он не рассчитан.

    Коментарии (0)
    18 августа 2024, 07:37 • Новости дня
    За ночь над областями России были уничтожены пять украинских дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на воскресенье российскими системами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, сто два дрона были сбиты над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области и два – над территорией Ростовской области.

    Ранее российские военные из состава группировки «Запад» уничтожили десятый по счету украинский гексакоптер «Баба-яга» на Купянском направлении.

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    • Планы Зеленского на будущее Курской области

      В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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