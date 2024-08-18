  • Новость часаВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехники
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    Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Россия может усилить позиции в нефтяной сфере благодаря Венесуэле

    Стремиться к контролю над частью венесуэльской «нефтянки» для России выгодно не только экономически, но и геополитически. Боливарианская республика – это непотопляемый авианосец вблизи США.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев В инфовойне есть свои диверсии и «ракетные» удары по психике

    Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, а главное – это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжелая техника и F-16.

    19 комментариев
    18 августа 2024, 13:58 • Новости дня

    Военный объяснил значение освобождения Свиридоновки в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение села Свиридоновка на красноармейском направлении дало возможность российским войскам максимально подойти к одному из крупных хабов ВСУ – Димитрову (украинское название – Мирноград), сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, Свиридоновка является последним населенным пунктом перед Димитровым, к которому ВС России теперь приблизились максимально.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные освободили Свиридоновку в ДНР.

    17 августа 2024, 17:30 • Новости дня
    МИД: Украина начала подготовку нападения на Курскую АЭС

    Захарова: Киевский режим начал подготовку нападения на Курскую атомную электростанцию

    МИД: Украина начала подготовку нападения на Курскую АЭС
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию, результатом которой станет масштабная техногенная катастрофа в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, результатом возможной атаки Украины на Курскую АЭС может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе. В связи с этим Россия призывает международные организации незамедлительно выступить с осуждением готовящихся Киевом провокаций на ядерных объектах, отметила Захарова.

     «Попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества в целом должны быть решительно пресечены совместными усилиями», – следует из комментария Захаровой на сайте МИД России.

    Она так же заявила, что неонацистский киевский режим представляет опасность для европейского континента, и международное сообщество должно это понимать.

    Ранее сообщалось, что украинские военные планируют напасть на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник призвал США серьезно отнестись к угрозе подрыва ВСУ «грязной бомбы» на АЭС. «Всем хозяевам киевского режима стоит отнестись со всей серьезностью к предупреждению о готовящейся провокации», – подчеркнул дипломат.

    Минобороны России предупредило о жестких мерах в случае атаки ВСУ на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове.

    Коментарии (83)
    17 августа 2024, 18:31 • Новости дня
    WP: Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины
    WP: Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи, сообщили источники The Washington Post (WP).

    Собеседники издания говорят, что Катар должен был выступить посредником, при этом представители России и Украины собирались приехать в Доху отдельно друг от друга, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post.

    Источники газеты сообщили, что после вторжения ВСУ в Курскую область, Москва якобы проинформировала власти Катара, что Кремль считает атаку эскалацией, и отказалась разговаривать с Киевом

    По словам источника WP, Москва и Киев согласились на встречи в Дохе, оставалось лишь проработать незначительные детали. Катар обсуждал с Россией и Украиной соглашение в течение двух месяцев.

    Ранее в МИД России сообщили, что киевский режим сам поставил на паузу тему мирных переговоров своими атаками на Курскую область.

    Президент России Владимир Путин заявил, что вести контакты с киевским правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

    Коментарии (29)
    17 августа 2024, 13:35 • Видео
    Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

    Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    Коментарии (0)
    18 августа 2024, 10:56 • Новости дня
    Российские войска перерезали для ВСУ трассу Угледар – Константиновка в ДНР
    Российские войска перерезали для ВСУ трассу Угледар – Константиновка в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России перерезали главный путь снабжения ВСУ – трассу на Константиновку, утверждают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Как говорится в сообщении, фиксируется крупное продвижение у ВС России под Угледаром на Южно-Донецком направлении, где российские войска перерезали трассу на Константиновку, приблизившись к Водяному и фактически блокировали с северо-востока Угледар.

    Как признают украинские военные аналитики, ВС заняли территорию вентствола шахты «Южно-Донбасская № 1» и продвинулись на участке шириной до 3,53 км на глубину до 2,12 км, закрепившись вдоль трассы О0532 в районе ее пересечения с балкой Икряная.

    Ранее под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение.

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    17 августа 2024, 17:57 • Новости дня
    Российские войска «Искандером» уничтожили РСЗО MLRS в Сумской области
    Российские войска «Искандером» уничтожили РСЗО MLRS в Сумской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие ударом ракетного комплекса «Искандер» уничтожили систему залпового огня M270 MLRS с личным составом ВСУ в Сумской области, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны опубликовало кадры уничтожения РСЗО M270 MLRS в Сумской области. Подразделение разведки выявило позицию РСЗО в районе населенного пункта Бездрик в Сумской области. По выявленной позиции был нанесен удар расчетом ОТРК «Искандер», который полностью уничтожил M270 MLRS с личным составом.

    Ранее российские войска уничтожили «Ланцетом» самоходную установку ВСУ в Сумской области.

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    18 августа 2024, 10:14 • Новости дня
    ВСУ бежали с позиций у Новогродовки в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ бегством с позиций оголили северную и восточную окраины города Новогродовки на Красноармейском направлении, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, ВСУ сбежали с позиций под Новогродовкой, м оголив ее окраины с севера и востока.

    Он добавил, что украинское военные на этом участке фронта уменьшили применение бронетехники, используя БПЛА.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призывала жителей покинуть Красноармейск (украинское название – Покровск).

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    18 августа 2024, 05:18 • Новости дня
    Группировка «Запад» за сутки овладела 40 опорными пунктами ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные российской группировки «Запад» за сутки овладели 40 опорными пунктами украинских войск, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    Он добавил, что за сутки группировка уничтожила 11 украинских минометных расчетов, передает РИА «Новости».

    Также в районе Купянск Узловой были уничтожены более 45 боевиков и две единицы автомобильной техники.

    Ранее сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и Сил специальных операций (ССО) РФ уничтожили 11 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки.

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    17 августа 2024, 14:34 • Новости дня
    Минобороны рассказало об отражении атак противника в Курской области

    Минобороны: Потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 300 военных

    Минобороны рассказало об отражении атак противника в Курской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России отразили атаки штурмовых групп 22 и 115 механизированных и 95 штурмовой бригад при поддержке бронетехники в направлении населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное в Курской области, потери противника за сутки составили до 300 военных, сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, группировка войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии ищет и уничтожает лесных массивах мобильные группы ВСУ, которые пытались проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука.

    В Минобороны сообщили, что отражены атаки штурмовых групп 22 и 115 механизированных и 95 штурмовой бригад ВСУ в направлении Коренево, Русское и Черкасское Поречное. Противник потерял танк и 11 боевых бронированных машин.

    Кроме того, нанесено поражение 22, 61, 115 механизированных, 82 десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новой Сорочины, Любимовки, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косицы.

    Также в Сумской возле пункта Сенное ракетным ударом уничтожены пусковая установка ЗРК «Ирис-Т» и многофункциональная радиолокационная станция «ТРМЛ-4Д». Авиация нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Кияница, Косица, Хотень и Бояро-Лежачи Сумской области.

    За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили до 300 военнослужащих, 31 единица бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 25 боевых бронемашин, а также восемь автомобилей, пусковая установка ЗРК «Ирис-Т», орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3160 военнослужащих, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронированные машины, 111 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО «Химарс», 24 орудия полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.

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    17 августа 2024, 19:49 • Новости дня
    Российские войска уничтожили артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска, сообщило Министерство обороны России.

    Кадры уничтожения AS-90 опубликованы в Telegram-канале Минобороны.

    Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы по вскрытой артиллерийской огневой позиции ВСУ военнослужащими Южной группировки войск был нанесен артиллерийский удар, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения «Искандером» РСЗО MLRS в Сумской области.

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    17 августа 2024, 20:18 • Новости дня
    Украинские мигранты устроили акцию протеста в Варшаве

    Tекст: Вера Басилая

    В Варшаве прошла акция протеста украинских мигрантов у консульства Украины, они потребовали выдать им паспорта, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Несколько десятков мужчин принесли с собой плакаты с надписями «Мы не рабы, отдайте паспорт», «Стоп дискриминации украинских мужчин».  Выяснилось, что им не выдают паспорта, которые уже были оплачены и изготовлены, передает «Газета.Ru».

    К протестующим вышел украинский консул, который предложил решать трудности «цивилизованным образом», и призвал возвращаться на Украину.

    Ранее сообщалось, что  граждане Украины за границей не смогут получить или обновить водительское удостоверение, если не обновили свои военно-учетные данные.

    Между тем, около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.

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    18 августа 2024, 01:15 • Новости дня
    Рогозин показал сделанный из канализационной трубы дрон ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин показал дрон-камикадзе ВСУ, сделанный из канализационной трубы, а также призвал насытить фронт необходимыми комплектующими, чтобы российские военные имели возможность сами сделать смертельное для врага оружие.

    «В настоящей уличной кровавой драке у вас нет возможности попросить противника подождать, пока вы наденете кимоно и постелите борцовский ковер. В настоящей драке вы используете все, что под рукой – стул, камень, бутылку, нож», – написал он в Telegram-канале, а также отметил, что конфликт – это «бойня, в которой побеждает тот, кто может в оружие превратить все».

    По словам Рогозина, важно насытить фронт необходимыми комплектующими (электроникой, камерами, электродвигателями, антеннами, водосточными трубами, пластиком, картоном), «из чего бойцы сами... сделают камикадзе в условиях дефицита дронов. Мы сами найдем решение и в итоге сделаем смертельное для врага оружие».

    «При должной рационализации взлетит и канализация», – заключил он.

    Ранее Рогозин заявил, что проблема атак FPV-дронов на вертолеты стала суровой реальностью, бортовой комплекс обороны должен постоянно совершенствоваться, на борьбу с беспилотниками он не рассчитан.

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    18 августа 2024, 07:37 • Новости дня
    За ночь над областями России были уничтожены пять украинских дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на воскресенье российскими системами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, сто два дрона были сбиты над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области и два – над территорией Ростовской области.

    Ранее российские военные из состава группировки «Запад» уничтожили десятый по счету украинский гексакоптер «Баба-яга» на Купянском направлении.

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    17 августа 2024, 21:14 • Новости дня
    МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС

    МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС после атаки дрона

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) ухудшается после субботнего удара беспилотника, оборудование и сотрудники станции не пострадали, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

    По данным МАГАТЭ, удар пришелся по дороге по периметру площадки станции, оборудование ЗАЭС и сотрудники не пострадали, но повреждена дорога между главными воротами станции.

    Гросси отметил, что место падения дрона было недалеко от прудов-оросителей охлаждающей воды и в 100 м от линии электропередачи «Днепровская», передает РИА «Новости».

    Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили, что военная активность в районе станции не снижается, слышны звуки взрывов, пулеметных очередей и работы артиллерии рядом с ЗАЭС. Гросси призвал все стороны к максимальной сдержанности и строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных для защиты атомной станции.

    Ранее ВСУ сбросили снаряд на дорогу близ энергоблоков Запорожской АЭС.

    До этого в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС.

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    17 августа 2024, 18:47 • Новости дня
    Гросси собрался посетить Курскую АЭС

    МАГАТЭ: Гросси готов приехать на Курскую АЭС и оценить ситуацию

    Tекст: Вера Басилая

    Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, учитывая близость военных действий к действующей Курской АЭС, решил оценить ситуацию и посетить атомную станцию, сообщили в агентстве.

    «Генеральный директор Гросси выразил готовность оценить ситуацию, в том числе посетив станцию», – приводит РИА «Новости» ответ МАГАТЭ на вопрос о приглашении главы Росатома Лихачева.

    Уточняется, что обсуждение этого вопроса продолжается, в то же время, Гросси выразил обеспокоенность по поводу безопасности атомных электростанций, где находятся представители МАГАТЭ,  и везде, где возможна «ядерная авария».

    Ранее сообщалось, что украинские военные планируют напасть на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил Гросси об ухудшении ситуации вокруг Курской и Запорожской АЭС, и пригласил его в Курчатов.

    В МИД России так же заявили, что киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию.

    Минобороны России предупредило о жестких мерах в случае атаки ВСУ на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове.

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    18 августа 2024, 01:51 • Новости дня
    На западе Ростовской области отразили атаку БПЛА самолетного типа

    Tекст: Ольга Иванова

    Атака БПЛА самолетного типа отражена на западе Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что атака была отражена около часа ночи, информация о последствиях на земле уточняется.

    Ранее средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью.

    Коментарии (2)
    18 августа 2024, 08:46 • Новости дня
    Топливо загорелось на складах в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система ПВО отразила атаку украинского БПЛА в Ростовской области. В результате падения обломков загорелось дизельное топливо на промышленных складах в Пролетарске, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    По его словам, в Ростовской области ПВО отразили атаку БПЛА. Упавшие на территории промскладов в Пролетарске обломки стали причиной возгорания дизтоплива, передает ТАСС.

    Голубев добавил, что пожарные ликвидируют возгорание, к месту ЧП приехал пожарный поезд.

    Губернатор региона рассказал также, что тушение приостанавливалось из-за повторной атаки БПЛА. В результате нее пострадавших нет. Пожарные подразделения возобновили тушение.

    Ранее сообщалось, что атака БПЛА самолетного типа отражена на западе Ростовской области.

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