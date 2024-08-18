Военный объяснил значение освобождения Свиридоновки в ДНР

Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.0 комментариев
Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.0 комментариев
Стремиться к контролю над частью венесуэльской «нефтянки» для России выгодно не только экономически, но и геополитически. Боливарианская республика – это непотопляемый авианосец вблизи США.0 комментариев
Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, а главное – это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжелая техника и F-16.19 комментариев
Захарова: Киевский режим начал подготовку нападения на Курскую атомную электростанцию
По ее словам, результатом возможной атаки Украины на Курскую АЭС может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе. В связи с этим Россия призывает международные организации незамедлительно выступить с осуждением готовящихся Киевом провокаций на ядерных объектах, отметила Захарова.
«Попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества в целом должны быть решительно пресечены совместными усилиями», – следует из комментария Захаровой на сайте МИД России.
Она так же заявила, что неонацистский киевский режим представляет опасность для европейского континента, и международное сообщество должно это понимать.
Ранее сообщалось, что украинские военные планируют напасть на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник призвал США серьезно отнестись к угрозе подрыва ВСУ «грязной бомбы» на АЭС. «Всем хозяевам киевского режима стоит отнестись со всей серьезностью к предупреждению о готовящейся провокации», – подчеркнул дипломат.
Минобороны России предупредило о жестких мерах в случае атаки ВСУ на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове.
Собеседники издания говорят, что Катар должен был выступить посредником, при этом представители России и Украины собирались приехать в Доху отдельно друг от друга, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post.
Источники газеты сообщили, что после вторжения ВСУ в Курскую область, Москва якобы проинформировала власти Катара, что Кремль считает атаку эскалацией, и отказалась разговаривать с Киевом
По словам источника WP, Москва и Киев согласились на встречи в Дохе, оставалось лишь проработать незначительные детали. Катар обсуждал с Россией и Украиной соглашение в течение двух месяцев.
Ранее в МИД России сообщили, что киевский режим сам поставил на паузу тему мирных переговоров своими атаками на Курскую область.
Президент России Владимир Путин заявил, что вести контакты с киевским правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.
Как говорится в сообщении, фиксируется крупное продвижение у ВС России под Угледаром на Южно-Донецком направлении, где российские войска перерезали трассу на Константиновку, приблизившись к Водяному и фактически блокировали с северо-востока Угледар.
Как признают украинские военные аналитики, ВС заняли территорию вентствола шахты «Южно-Донбасская № 1» и продвинулись на участке шириной до 3,53 км на глубину до 2,12 км, закрепившись вдоль трассы О0532 в районе ее пересечения с балкой Икряная.
Ранее под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение.
Минобороны опубликовало кадры уничтожения РСЗО M270 MLRS в Сумской области. Подразделение разведки выявило позицию РСЗО в районе населенного пункта Бездрик в Сумской области. По выявленной позиции был нанесен удар расчетом ОТРК «Искандер», который полностью уничтожил M270 MLRS с личным составом.
Ранее российские войска уничтожили «Ланцетом» самоходную установку ВСУ в Сумской области.
Как сообщил источник ТАСС, ВСУ сбежали с позиций под Новогродовкой, м оголив ее окраины с севера и востока.
Он добавил, что украинское военные на этом участке фронта уменьшили применение бронетехники, используя БПЛА.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призывала жителей покинуть Красноармейск (украинское название – Покровск).
Он добавил, что за сутки группировка уничтожила 11 украинских минометных расчетов, передает РИА «Новости».
Также в районе Купянск Узловой были уничтожены более 45 боевиков и две единицы автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и Сил специальных операций (ССО) РФ уничтожили 11 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки.
Минобороны: Потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 300 военных
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, группировка войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии ищет и уничтожает лесных массивах мобильные группы ВСУ, которые пытались проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука.
В Минобороны сообщили, что отражены атаки штурмовых групп 22 и 115 механизированных и 95 штурмовой бригад ВСУ в направлении Коренево, Русское и Черкасское Поречное. Противник потерял танк и 11 боевых бронированных машин.
Кроме того, нанесено поражение 22, 61, 115 механизированных, 82 десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новой Сорочины, Любимовки, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косицы.
Также в Сумской возле пункта Сенное ракетным ударом уничтожены пусковая установка ЗРК «Ирис-Т» и многофункциональная радиолокационная станция «ТРМЛ-4Д». Авиация нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Кияница, Косица, Хотень и Бояро-Лежачи Сумской области.
За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили до 300 военнослужащих, 31 единица бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 25 боевых бронемашин, а также восемь автомобилей, пусковая установка ЗРК «Ирис-Т», орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3160 военнослужащих, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронированные машины, 111 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО «Химарс», 24 орудия полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.
Кадры уничтожения AS-90 опубликованы в Telegram-канале Минобороны.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы по вскрытой артиллерийской огневой позиции ВСУ военнослужащими Южной группировки войск был нанесен артиллерийский удар, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения «Искандером» РСЗО MLRS в Сумской области.
Несколько десятков мужчин принесли с собой плакаты с надписями «Мы не рабы, отдайте паспорт», «Стоп дискриминации украинских мужчин». Выяснилось, что им не выдают паспорта, которые уже были оплачены и изготовлены, передает «Газета.Ru».
К протестующим вышел украинский консул, который предложил решать трудности «цивилизованным образом», и призвал возвращаться на Украину.
Ранее сообщалось, что граждане Украины за границей не смогут получить или обновить водительское удостоверение, если не обновили свои военно-учетные данные.
Между тем, около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.
«В настоящей уличной кровавой драке у вас нет возможности попросить противника подождать, пока вы наденете кимоно и постелите борцовский ковер. В настоящей драке вы используете все, что под рукой – стул, камень, бутылку, нож», – написал он в Telegram-канале, а также отметил, что конфликт – это «бойня, в которой побеждает тот, кто может в оружие превратить все».
По словам Рогозина, важно насытить фронт необходимыми комплектующими (электроникой, камерами, электродвигателями, антеннами, водосточными трубами, пластиком, картоном), «из чего бойцы сами... сделают камикадзе в условиях дефицита дронов. Мы сами найдем решение и в итоге сделаем смертельное для врага оружие».
«При должной рационализации взлетит и канализация», – заключил он.
Ранее Рогозин заявил, что проблема атак FPV-дронов на вертолеты стала суровой реальностью, бортовой комплекс обороны должен постоянно совершенствоваться, на борьбу с беспилотниками он не рассчитан.
В Telegram-канале ведомства говорится, сто два дрона были сбиты над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области и два – над территорией Ростовской области.
Ранее российские военные из состава группировки «Запад» уничтожили десятый по счету украинский гексакоптер «Баба-яга» на Купянском направлении.
МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС после атаки дрона
По данным МАГАТЭ, удар пришелся по дороге по периметру площадки станции, оборудование ЗАЭС и сотрудники не пострадали, но повреждена дорога между главными воротами станции.
Гросси отметил, что место падения дрона было недалеко от прудов-оросителей охлаждающей воды и в 100 м от линии электропередачи «Днепровская», передает РИА «Новости».
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили, что военная активность в районе станции не снижается, слышны звуки взрывов, пулеметных очередей и работы артиллерии рядом с ЗАЭС. Гросси призвал все стороны к максимальной сдержанности и строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных для защиты атомной станции.
Ранее ВСУ сбросили снаряд на дорогу близ энергоблоков Запорожской АЭС.
До этого в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС.
МАГАТЭ: Гросси готов приехать на Курскую АЭС и оценить ситуацию
«Генеральный директор Гросси выразил готовность оценить ситуацию, в том числе посетив станцию», – приводит РИА «Новости» ответ МАГАТЭ на вопрос о приглашении главы Росатома Лихачева.
Уточняется, что обсуждение этого вопроса продолжается, в то же время, Гросси выразил обеспокоенность по поводу безопасности атомных электростанций, где находятся представители МАГАТЭ, и везде, где возможна «ядерная авария».
Ранее сообщалось, что украинские военные планируют напасть на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.
Глава Росатома Алексей Лихачев заявил Гросси об ухудшении ситуации вокруг Курской и Запорожской АЭС, и пригласил его в Курчатов.
В МИД России так же заявили, что киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию.
Минобороны России предупредило о жестких мерах в случае атаки ВСУ на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове.
В своем Telegram-канале он сообщил, что атака была отражена около часа ночи, информация о последствиях на земле уточняется.
Ранее средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью.
По его словам, в Ростовской области ПВО отразили атаку БПЛА. Упавшие на территории промскладов в Пролетарске обломки стали причиной возгорания дизтоплива, передает ТАСС.
Голубев добавил, что пожарные ликвидируют возгорание, к месту ЧП приехал пожарный поезд.
Губернатор региона рассказал также, что тушение приостанавливалось из-за повторной атаки БПЛА. В результате нее пострадавших нет. Пожарные подразделения возобновили тушение.
Ранее сообщалось, что атака БПЛА самолетного типа отражена на западе Ростовской области.