Эксперты объяснили рекордный рост аудитории Rutube

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале российского видеохостинга указано, что ежедневный прирост аудитории платформы составляет более 500 тыс. пользователей. Особую популярность у зрителей завоевали отечественные мультфильмы, просмотры которых выросли в четыре раза.

Все больше российских пользователей отказываются от зарубежных видеохостингов в пользу отечественных платформ. Это связано с опасениями блокировок, цензуры и распространения недостоверной информации на иностранных ресурсах.

Кроме того, Rutube активно развивает свой контент, уделяя особое внимание созданию качественных и интересных видеоматериалов. Примером является фильм «Rutube: новые регионы», снятый в ходе поездки команды платформы по городам Донбасса и Новороссии. Этот фильм призван показать жизнь людей в новых регионах России и способствовать их интеграции в российское информационное пространство.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества Александр Малькевич подчеркнул важность Rutube для обеспечения информационной безопасности страны и призвал российских общественных деятелей переходить на отечественные платформы, чтобы защитить себя от фейков и пропаганды.

«По сравнению с американским видеохостингом отечественный – безопасен для российских пользователей, в том числе для блогеров. Чтобы уберечь себя и своих детей от фейков, русофобии, стоит забыть про YouTube, и перейти на Rutube, чтобы смотреть интересный и полезный контент в безопасной цифровой среде», – сказал он.

Как в свою очередь отметил председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков, важно создавать качественный контент на Rutube для того, чтобы привлечь еще больше пользователей.

«Надеюсь, Rutube продолжит и дальше снимать полезный и интересный контент. Хотя на этой площадке его уже в избытке, но все равно пусть его будет еще больше. Чтобы ради него россияне продолжили активно переходить с опасного YouTube на Rutube ради своей безопасности», – подчеркнул он.

По мнению экспертов, Rutube становится не просто видеохостингом, а важной платформой для консолидации российского общества и укрепления информационной безопасности страны.

Ранее эксперты оценили функцию быстрого переноса контента с YouTube на Rutube.