NBC News: Киев планировал атаку на Курскую область более года

Tекст: Александра Юдина

По его словам, целью этих планов было отвлечь внимание России от других участков фронта, где украинские войска несут значительные потери, передает РИА «Новости».

В материале NBC News отмечается, что идея проведения операции подобной недавней атаке на Курскую область обсуждалась в Киеве на протяжении года.

Ранее газета New York Times писала, что американские чиновники рекомендовали Украине воздержаться от проведения крупных наступлений на южном или восточном направлениях в 2024 году.