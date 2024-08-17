Нормой для англосаксов является «система противовесов» – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.0 комментариев
NBC News: Киев планировал атаку на Курскую область более года
Украинское военное руководство разрабатывало планы масштабного наступления на Курскую область на протяжении года, сообщил каналу NBC News высокопоставленный киевский чиновник.
По его словам, целью этих планов было отвлечь внимание России от других участков фронта, где украинские войска несут значительные потери, передает РИА «Новости».
В материале NBC News отмечается, что идея проведения операции подобной недавней атаке на Курскую область обсуждалась в Киеве на протяжении года.
Ранее газета New York Times писала, что американские чиновники рекомендовали Украине воздержаться от проведения крупных наступлений на южном или восточном направлениях в 2024 году.