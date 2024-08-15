Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.3 комментария
NYT: США предостерегали Киев от крупных операций в 2024 году
Американские чиновники рекомендовали Украине воздержаться от проведения крупных наступлений на южном или восточном направлениях в 2024 году, сообщает газета New York Times.
«По словам американских чиновников, украинцам следует отказаться от крупных операций на юге или востоке, учитывая мощь российской обороны», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Газета также отмечает, что Украина, вероятно, не располагает достаточным количеством живой силы для достижения успехов в ДНР. Как подчеркивается, у Киева может не быть необходимых резервов для проведения операций на территории республики.
Ранее The Guardian сообщал о недовольстве в ВСУ решением командования перебросить элитные войска из Донбасса в Курскую область.