Нормой для англосаксов является «система противовесов» – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.4 комментария
Два человека пострадали в ДНР при обстреле ВСУ
В результате обстрела Донецка и города Енакиево со стороны ВСУ в субботу утром пострадали мужчина и женщина, сообщили в СЦКК.
При обстреле в Петровском районе Донецке ранение получил мужчина, а в Енакиево в результате атаки БПЛА-камикадзе пострадала женщина, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Согласно данным представительства, с 7:00 до 9:50 мск украинские войска произвели 20 обстрелов по Петровскому району Донецка с использованием снарядов «натовского» калибра 155 мм. Кроме того, в 7:00 ВСУ атаковали Енакиево с применением дрона-камикадзе.
Ранее при обстреле ТЦ «Галактика» в Петровском районе Донецка пострадали 11 человек, здание было полностью уничтожено после пожара.