Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
Движение поездов в Приморье возобновили
Движение поездов в Приморском крае возобновлено. Пассажирские поезда отправляются в приоритетном порядке, следует из сообщения РЖД.
Как говорится в сообщении, в 14.10 мск восстановлено внешнее электроснабжение подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру в Приморском крае, движение поездов на Дальневосточной железной дороге возобновлено, передает ТАСС.
Там добавили, что за время отключения электроэнергии было задержано шесть поездов, их отправили к пунктам следования в приоритетном порядке. «РЖД принимают необходимые меры по сокращению времени задержки», – отметили в компании.
Ранее в пятницу в Приморье произошли перебои в электроснабжении из-за аварии на сетях ДРСК.