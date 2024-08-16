ДОМ.РФ: В России решили создать рейтинг ИИ-решений для строительной отрасли

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как отметил Лукьянов, рейтинг позволит девелоперам взвешенно подходить к внедрению цифровых инструментов в свою работу, выбирать для использования решения, получившие высокую оценку участников рынка, сообщает официальный сайт ДОМ.РФ.

По его словам, для ускоренного внедрения ИИ-технологий в отрасль строительства и девелопмента ДОМ.РФ как институт развития ведет работу по консолидации на одной площадке лучших российских решений в сфере ИИ. Лукьянов добавил, что вместе с Альянсом в сфере искусственного интеллекта и отраслевым клубом на его базе в этом году создадут общую книгу отраслевых решений, в которой будет представлен рейтинг лучших продуктов ИИ по мнению пользователей.

В строительной сфере ИИ может решать задачи в мастер-планировании, применении ТИМ (технологии информационного моделирования), в работе автономной строительной техники и техники для перевозки грузов, в приёмке удалённых объектов, в обучении технике безопасности, в предикативной аналитике хода строительства и т.д.

Как отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак, ИИ – основной инструмент реализации национальных целей, поставленных президентом, и драйвер развития экономики, в том числе строительной отрасли.

«Увеличение производительности труда в стройке за счет автоматизации с помощью ИИ оценивается экспертами на уровне 40%. Сейчас используют данную технологию в своих процессах около трети девелоперов. В ДОМ.РФ мы работаем вместе с отраслевым сообществом, чтобы нарастить уровень распространения этой технологии и, как следствие, повысить эффективность сферы стройки в целом», – добавил он.