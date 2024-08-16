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Участники муниципального форума обсудили опыт работы органов самоуправления
Участники муниципального форума в Светлогорске обсудили опыт работы органов самоуправления
В Светлогорске Калининградской области проходит первый окружной форум органов местного самоуправления Северо-Западного федерального округа. Мероприятие, организованное при поддержке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), собрало муниципальных служащих для обмена опытом.
На сайте единого муниципального портала указано, что участники форума обсуждают вопросы повышения эффективности работы органов местного самоуправления, взаимодействия с жителями и бизнесом, а также реализации национальных проектов на муниципальном уровне. Особое внимание уделяется вопросам поддержки участников спецоперации и их семей.
Полномочный представитель президента Владимира Путина в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан подчеркнул важность роли муниципальных служащих в решении повседневных проблем граждан и реализации государственных задач. Он отметил, что именно на местном уровне принимаются решения, которые непосредственно влияют на качество жизни людей.
Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила возрастающую роль муниципального сообщества в развитии страны и подчеркнула важность диалога между федеральным центром, регионами и муниципалитетами. Она также сообщила о планах ассоциации по подготовке ежегодного доклада о состоянии дел в местном самоуправлении для российского правительства.
В рамках форума обсуждаются вопросы подготовки кадров для муниципальной службы, повышения престижа этой профессии и привлечения молодежи. Участники обсудили опыт реализации различных проектов, направленных на улучшение качества жизни населения, таких как создание комфортной городской среды и развитие муниципальных центров управления.
Кроме того, на форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между Новгородской и Калининградской областями, а также состоялось награждение отличившихся муниципальных служащих.
Второй день форума был посвящен вопросам благоустройства территорий муниципальных образований в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Участники ознакомились с лучшими практиками в этой области на примере проектов, реализованных в городах Гусеве и Черняховске.