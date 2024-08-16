Участники муниципального форума обсудили опыт работы органов самоуправления

Участники муниципального форума в Светлогорске обсудили опыт работы органов самоуправления

Tекст: Александра Юдина

На сайте единого муниципального портала указано, что участники форума обсуждают вопросы повышения эффективности работы органов местного самоуправления, взаимодействия с жителями и бизнесом, а также реализации национальных проектов на муниципальном уровне. Особое внимание уделяется вопросам поддержки участников спецоперации и их семей.

Полномочный представитель президента Владимира Путина в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан подчеркнул важность роли муниципальных служащих в решении повседневных проблем граждан и реализации государственных задач. Он отметил, что именно на местном уровне принимаются решения, которые непосредственно влияют на качество жизни людей.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила возрастающую роль муниципального сообщества в развитии страны и подчеркнула важность диалога между федеральным центром, регионами и муниципалитетами. Она также сообщила о планах ассоциации по подготовке ежегодного доклада о состоянии дел в местном самоуправлении для российского правительства.

В рамках форума обсуждаются вопросы подготовки кадров для муниципальной службы, повышения престижа этой профессии и привлечения молодежи. Участники обсудили опыт реализации различных проектов, направленных на улучшение качества жизни населения, таких как создание комфортной городской среды и развитие муниципальных центров управления.

Кроме того, на форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между Новгородской и Калининградской областями, а также состоялось награждение отличившихся муниципальных служащих.

Второй день форума был посвящен вопросам благоустройства территорий муниципальных образований в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Участники ознакомились с лучшими практиками в этой области на примере проектов, реализованных в городах Гусеве и Черняховске.