Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Европа, не имеющая ни стратегии, ни целей в текущем противостоянии с Россией, продолжает наказывать саму себя.0 комментариев
Стало известно о трех взрывах на месте крушения Ту-22М3 в Иркутской области
Mash: В Иркутской области после падения самолета Ту-22М3 произошло три взрыва
На месте падения самолета Ту-22М3 в Иркутской области раздалось три взрыва, один из них мощный, сообщили СМИ.
Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash, третий по счету взрыв рухнувшего судна слышали в поле недалеко от поселка Михайловка в Черемховском районе.
Ранее губернатор Игорь Кобзев сообщил, что один из летчиков, находившихся на борту бомбардировщика Ту-22М3, который потерпел крушение в Иркутской области, погиб.
Напомним, Ту-22М3 в четверг потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж катапультировался.