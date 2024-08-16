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    Сергей Миркин Сергей Миркин Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Когда ортопеды и таксисты пытаются управлять курской ПВО

    Пока одни пугали, что враг уже повсюду и вот-вот подойдет к Курской АЭС, вторые откликались: мол, ничего особенного не происходит. В головах у публики возникла каша, а патриотические Telegram-каналы стали стрелять друг в друга.

    24 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    19 комментариев
    16 августа 2024, 04:59 • Новости дня

    Президент Болгарии подписал указ против ЛГБТ-пропаганды в школах

    Президент Болгарии Радев подписал указ о запрете на ЛГБТ-пропаганду в дошкольном и школьном образовании

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о поправках к Закону о дошкольном и школьном образовании, которые вводят запрет на ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), сообщило Болгарское национальное радио.

    Ряд общественных организаций требовал от Радева наложить вето на поправки к закону. Болгарский Хельсинкский комитет счел закон нарушающим конституцию и Европейскую конвенцию по правам человека. Однако в пресс-службе Радева подчеркнули, что свое отношение к закону президент обозначил подписанием указа, передает РИА «Новости» со ссылкой на БНР.

    В 2021 году закон о запрете «гей-пропаганды» вступил в силу в Венгрии. Принять законодательные изменения о запрете пропаганды ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) собирается и парламент Грузии.


    15 августа 2024, 13:48 • Новости дня
    Shaman выступил с концертом в Мариуполе

    Певец Shaman выступил с концертом в Мариуполе в рамках тура по городам Новороссии

    Shaman выступил с концертом в Мариуполе
    @ Александр Иванов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Заслуженный артист России певец Shaman выступил с концертом в Мариуполе в рамках тура по городам Новороссии.

    «Две композиции, которые сегодня будут исполнены, это песня «Мы» и песня «Мой бой», они как раз таки были созданы под впечатлением моих поездок на территорию Новороссии», – передает РИА «Новости» его слова.

    Певец заявил, что тур посвящен победе России. Также он поделился своими впечатлениями об изменениях в городе, которые произошли с момента его первого концерта.

    «Площадка, город радикально изменились... я, конечно, восхищен – и школы, и районы вообще новые, жилые новостройки, это все красиво выглядит, и город, конечно, за полтора года поменялся», – подчеркнул Shaman.

    Ранее Shaman провел концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. Концерт состоялся 19 июля у посольства США в центре Москвы.

    Кроме того, в свете событий в Курской области в Сети появилась новая версия хита Shaman «Я курский».

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    15 августа 2024, 06:58 • Новости дня
    Французские наемники ВСУ изнасиловали жительницу Харьковской области

    Установлена личность изнасиловавшего жительницу Харьковской области наемника ВСУ из Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Двое французских наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, изнасиловали жительницу Харьковской области. Замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что личность одного из них установлена.

    Жительница села Глубокое рассказала, что в апреле в село после ротации украинских военных прибыли новые солдаты ВСУ, в том числе иностранные наемники. По ее словам, большая часть жителей села уехала, а она не смогла покинуть населенный пункт из-за больной матери, передает РИА «Новости».

    Женщина сообщила, что на нее напали пьяные наемники, говорившие по-французски. Они ворвались в ее дом, избили и изнасиловали. Несколько дней после этого женщина провела в погребе, не решаясь выйти на наружу. Позднее ее вместе с матерью эвакуировали российские военные.

    Лисняк сообщил, что одним из насильников является «военнослужащий иностранного легиона, гражданин Республики Франция Барат Максим Роджер Генри, 1989 года рождения». Прежде он воевал в Сирии и Ираке. Сообщается, что мужчина был «судим за домашнее насилие» в отношении супруги.

    Против него открыто уголовное дело по статьям об изнасиловании и наемничестве, ему грозит пожизненное заключение. В УВД сообщили, что родители наемника – выходцы из Бельгии, сам он родился в Орлеане.

    В июле СК заявил о завершении расследования 25 дел против наемников из Латвии, Грузии, Израиля и Франции.

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    15 августа 2024, 18:45 • Видео
    Как взрывали «Северный поток». Новая версия

    Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

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    15 августа 2024, 18:15 • Новости дня
    Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области

    Минобороны: Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области

    Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области
    @ Лысцева Марина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет Ту-22М3 в четверг потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, экипаж бомбардировщика катапультировался, их жизни ничего не угрожает, передает ТАСС. Крушение Ту-22М3 не вызвало разрушений на земле, он упал в безлюдной местности, добавили в Минобороны.

    Три пилота упавшего самолета найдены, с четвертым сохраняется связь, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

    По предварительной информации, самолет разбился из-за технической неисправности.

    В конце июля истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался.

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    15 августа 2024, 18:56 • Новости дня
    Бангладеш отозвала посла из России и еще шести стран

    UNB: Бангладеш отозвала посла из России и еще шести стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел во временном правительстве Бангладеш отозвало послов из нескольких стран, в том числе из России, пишет портал UNB.

    По информации UNB, отозваны послы Бангладеш в России, ФРГ, Мальдивской Республике, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, США и Японии, передает ТАСС.

    Отмечается, что вскоре в эти страны будут направлены новые диппредставители. Должность посла Бангладеш в Москве с 2022 года занимал Камрул Ахсан.

    На прошлой неделе президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу распустил парламент, чтобы сформировать временное правительство после отставки премьер-министра Шейх Хасины.

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    15 августа 2024, 09:00 • Новости дня
    Киев захотел создать «зону безопасности» в Курской области

    Вице-премьер Украины Верещук анонсировала создание ВСУ безопасной зоны в Курской области

    Киев захотел создать «зону безопасности» в Курской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев планирует создать «зону безопасности» в Курской области для защиты приграничных украинских территорий, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

    По ее словам, с целью защиты приграничья Сумщины ВСУ создают зону безопасности в Курской области, пишет «Газета.ру».

    Верещук добавила, что Киев хочет провести в этой зоне «гуманитарные операции» для гражданских лиц и открыть гуманитарные коридоры для их эвакуации на Украину.

    Напомним, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) во время визита в Киев похвалил Украину за нападение на Курскую область.

    Газета ВЗГЛЯД писала о трех причинах вторжения в Курскую область.

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    15 августа 2024, 16:28 • Новости дня
    Появилось видео издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    Появилось видео издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Солдаты ВСУ сняли на видео издевательства над русским пенсионером в Курской области и выложили ролик в сеть.

    Украинские военные встретили на дороге 74-летнего мужчину и принялись насмехаться над ним, изображая немецких нацистов, передает «Комсомольская правда».

    На одном из боевиков была фашистская каска. Оператор называл пенсионера «руссиш Иван», «руссиш швайне» и предлагал идти «пить водка», ведь «шнапс – это гут». В ответ растерянный старик лишь сказал, что заблудился 5 дней назад, и пожаловался, что ему пришлось спать под дождем.

    Ролик был снят 11 августа в селе Заолешенка Суджанского района, передает Lenta.Ru. Пенсионер на видео – 74-летний Александр Гусаров. Родственники мужчины сообщили, что не могут найти его уже десять дней. Вместе с тем тот, кто опубликовал видео, написал, что мужчины уже якобы нет в живых.

    Также установлена личность украинского военнослужащего, выкрикивавшего издевательства на видео, – это 38-летний житель города Городенка Ивано-Франковской области Василий Данилюк, пишет издание со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Лидер ЛДПР, глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий объявил награду в 5 млн рублей за поимку издевавшихся над пенсионером солдат ВСУ.

    Ранее житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке.

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    15 августа 2024, 11:13 • Новости дня
    В «Сбере» назвали пять слов и фраз, которые используют мошенники
    В «Сбере» назвали пять слов и фраз, которые используют мошенники
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мошенники, которые звонят или пишут россиянам с просьбой перевести им деньги, чаще всего используют для этого слова и фразы: «МВД», «ФСБ», «безопасный счет», «Центральный банк», «сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС», сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

    Как сказал Кузнецов в ходе мероприятия к десятилетию отеля «Мрия» в Крыму, если вы услышали эти слова в телефонном разговоре с незнакомцем – прекращайте общение: с вами говорит преступник, пишет РБК.

    Он добавил, что самыми актуальными мошенническими схемами остаются звонки по телефону и в мессенджерах от имени сотрудников Центробанка и правоохранительных органов, которые под разными предлогами просят перевести деньги «на безопасный счет».

    Также мошенники могут позвонить в мессенджере с логотипом Госуслуг на аватарке и предложить оплатить долг, представиться операторами сотовой связи и предложить продлить действующий договор или связаться якобы из социального фонда под предлогом перерасчета пенсии, а также позвонить для подтверждения даты прохождения диспансеризации.

    Ранее мошенники научились подделывать сообщения в WhatsApp с помощью ИИ.

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    15 августа 2024, 12:24 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о переброске в Курскую область резервов ВСУ с других направлений

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ снимают с других направлений резервы и отправляют в Курскую область

    Алаудинов сообщил о переброске в Курскую область резервов ВСУ с других направлений
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона не прекращает снимать свои резервы с других направлений, отправляя их в Курскую область, заявил командир спецназа «Ахмат» и заместитель главы главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

    Порядка 12 тыс. украинских военных заброшено в Курскую область, ВСУ продолжают снимать с передовой другие подразделения и «запихивать» в этот регион, заявил Алаудинов в эфире «Россия 24», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что российские военные понимают действия ВСУ.

    Также Алаудинов отметил, что украинские боевики не взяли целиком под контроль Суджу, там остаются российские формирования.

    По его словам, украинские войска не прекращают попыток надавить в Курской области, но его силы «тают с каждым днем», когда эти силы окончательно «растают», то говорить «о какой-то инициативе будет неправильно».

    «То есть это временная инициатива, которая ему досталась за счет того, что он сумел собрать такие ресурсы и надавить на один участок», – пояснил он.

    Ранее Алаудинов сообщал, что населенный пункт Мартыновка в Курской области зачищен от ВСУ.

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    15 августа 2024, 15:56 • Новости дня
    Стало известно о соглашении Киева и Варшавы по подрыву «Северных потоков»

    Экс-глава разведки ФРГ рассказал о соглашении Дуды с Зеленским перед атакой на «Севпотоки»

    Стало известно о соглашении Киева и Варшавы по подрыву «Северных потоков»
    @ Andrzej Iwanczuk/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг заявил, что между Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой существовала договоренность, которая обеспечила логистическую поддержку Варшавы для операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    «Совершенно очевидно, что польские спецслужбы были вовлечены в это. Я думаю, что речь идет не только о спецслужбах, но и о договоренности между высокопоставленными чиновниками Украины и Польши», – передает РИА «Новости».

    По словам Ханнинга, именно украинская спецслужба провела атаку, и «это стало возможным благодаря значительной логистической поддержке Польши».

    «Такие решения принимаются на самых высоких уровнях, и я полагаю, что между Зеленским и президентом Дудой была достигнута договоренность», – отметил эксперт.

    Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. в связи с делом о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило идентифицировать его как дайвера Владимира Журавлева из Киева.


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    15 августа 2024, 09:14 • Новости дня
    Россиян предупредили о подорожании продуктов питания

    «Коммерсант»: Производители продуктов предупредили о значительном повышении закупочных цен

    Россиян предупредили о подорожании продуктов питания
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские производители продуктов питания объявили о значительном повышении закупочных цен для торговых сетей, в августе-сентябре ожидается повышение цен для ретейлеров на 5–40%, особенно подорожали сладости и молочная продукция.

    По данным экспертов в торговых сетях, ряд крупных производителей продуктов питания, включая Mars, Ritter Sport, «Дымка», «Славянка», «Вимм-Билль-Данн», «Экомилк» и другие, уведомили торговые сети о повышении закупочных цен на свою продукцию в среднем на 5–40%, передает «Коммерсант».

    Наиболее существенно подорожают кондитерские изделия, молочная продукция и хлебобулочные изделия.

    Основными причинами такого решения производители называют рост себестоимости продукции, связанный с подорожанием сырья, логистики, рабочей силы и других факторов. В частности, значительное повышение цен на кондитерские изделия обусловлено дефицитом какао-бобов из-за засухи в Западной Африке.

    Эксперты отмечают, что подобное массовое повышение цен может привести к снижению покупательской способности населения и росту инфляции. Однако, по мнению представителей торговых сетей, они будут стремиться сдержать рост розничных цен, чтобы не потерять покупателей.

    По данным «Руспродсоюза», с начала 2024 года стоимость минимальной потребительской корзины в России уже выросла на 10,6% до отметки в 6656,5 рубля.

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    15 августа 2024, 20:19 • Новости дня
    Обвиняемая в фейках о ВС России педиатр Буянова пыталась сбежать за границу

    Tекст: Кристина Цыцура

    Педиатр Надежда Буянова, обвиняемая в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС России, пыталась скрыться за границей, об этом сообщается в материалах дела.

    «Буянова Н.Ф. нарушила ранее установленную меру пресечения в виде запрета определенных действий, скрылась от следствия и была объявлена в розыск», – передает ТАСС со ссылкой на решение Мосгорсуда о ее аресте.

    Сообщается, что женщину задержали в районе, близком к границе России. Информацию о Буяновой получили в ходе розыскных мероприятий правоохранительных органов. «При себе у нее была значительная сумма денег и мобильное устройство», – отмечается в документе. В связи с этим Мосгорсуд принял решение поместить Буянову под стражу.

    Ранее Буяновой ужесточили обвинение по делу о фейках про ВС России. По версии обвинения, Буянова на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции. Дело переквалифицировали на статью «Публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». По ней женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

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    15 августа 2024, 10:05 • Новости дня
    ВС России уничтожили новую группу десантников ВСУ в Курской области
    ВС России уничтожили новую группу десантников ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На территории Курской области, у села Борки, Российской армией была уничтожена группа украинских штурмовиков-десантников из первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ, сообщил представитель российского силового ведомства.

    После нанесения ВС России удара из ствольной артиллерии был отправлен разведывательный коптер, который подтвердил и зафиксировал успешное уничтожение группы пехотинцев противника из пяти человек, передает РИА «Новости».

    Ранее российская артиллерия под Коренево в Курской области уничтожила группу штурмовиков 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.

    Коментарии (9)
    15 августа 2024, 11:34 • Новости дня
    Курская Мартыновка зачищена от ВСУ

    Алаудинов: Мартыновка в Курской области зачищена от ВСУ

    Курская Мартыновка зачищена от ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Населенный пункт Мартыновка в Курской области зачищен от ВСУ, идет зачистка и других населенных пунктов в Суджанском районе региона, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

    По его словам, на Суджанском направлении очень хорошо сделаны заслоны, и ВС России начали зачищать населенные пункты, передает РИА «Новости».

    Алаудинов добавил, что Мартыновка зачищена, идет зачистка населенных пунктов Черкасское Поречное и Русское Поречное.

    Ранее Алаудинов рассказал о работе по блокированию ВСУ в Курской области.

    Коментарии (18)
    15 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    Германия решила передать Украине десятки танков Leopard и сотни бронемашин

    Генерал ФРГ Фройдинг: Германия планирует до конца года передать Украине около 30 танков Leopard 1

    Германия решила передать Украине десятки танков Leopard и сотни бронемашин
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин до конца этого года хочет передать Киеву около 30 танков Leopard 1A5, заявил возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг.

    Также Германия планирует поставить Украине два ЗРК IRIS-T SLM, два ЗРК IRIS-T SLS, управляемые ракеты к ним, десять ЗСУ Gepard, 400 бронемашин MRAP 4, 12 самоходных гаубиц PzH 2000 и четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, сообщил Фройдинг в интервью, опубликованном на YouTube-канале ВС ФРГ, передает РИА «Новости».

    Кроме того, планируется, что Киев получит от Германии беспилотники, различные системы борьбы с дронами, штурмовые винтовки, боеприпасы, грузовики, медоборудование и полевой госпиталь.

    Ранее Германия подтвердила передачу Украине восьми Leopard 1.

    Коментарии (23)
    15 августа 2024, 10:37 • Новости дня
    Forbes: Украина использовала американские бомбы в Курской области
    Forbes: Украина использовала американские бомбы в Курской области
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские силы использовали американские авиабомбы с наведением по GPS Joint Direct Attack Munition (JDAM) для ударов по Курской области, сообщает американский Forbes.

    Как пишут «Ведомости», издание проанализировало видео, на которых украинские Су-27 бомбят Теткино в Курской области. Как отмечается в материале, в свою очередь ВКС России наносят удары авиабомбами по объектам в украинской Сумской области.

    Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США ведут приватные дипломатические обсуждения с Украиной о возможности использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам.

    Коментарии (5)
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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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