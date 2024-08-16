Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.3 комментария
Президент Болгарии подписал указ против ЛГБТ-пропаганды в школах
Президент Болгарии Радев подписал указ о запрете на ЛГБТ-пропаганду в дошкольном и школьном образовании
Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о поправках к Закону о дошкольном и школьном образовании, которые вводят запрет на ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), сообщило Болгарское национальное радио.
Ряд общественных организаций требовал от Радева наложить вето на поправки к закону. Болгарский Хельсинкский комитет счел закон нарушающим конституцию и Европейскую конвенцию по правам человека. Однако в пресс-службе Радева подчеркнули, что свое отношение к закону президент обозначил подписанием указа, передает РИА «Новости» со ссылкой на БНР.
В 2021 году закон о запрете «гей-пропаганды» вступил в силу в Венгрии. Принять законодательные изменения о запрете пропаганды ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) собирается и парламент Грузии.