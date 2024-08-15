Жители внесли 35 тыс. предложений по народной программе развития Республики Алтай

Турчак рассказал о народной программе развития Республики Алтай

Tекст: Валерия Городецкая

«Первый анализ предложений жителей показывает, что у нас много системных и общих вопросов – таких как проблемы с постоянными отключениями электричества, нерегулярным вывозом мусора, отсутствием свободных земель и многих других. Но в каждом сельском поселении есть и своя специфика – свои локальные проблемы», – сказал Турчак на конференции «Единой России», его слова приводит сайт правительства Республики Алтай.

Анализ предложений позволит выделить ключевые задачи, к работе над которыми необходимо приступить в первую очередь, и те, которыми можно заняться в перспективе нескольких лет, сообщил он.

Так, в следующем году власти Республики Алтай приступят к решению проблемы пассажирских перевозок в регионе. По словам Турчака, планируется создать государственную региональную компанию, которая обеспечит регулярные пассажирские перевозки в Горно-Алтайске, между районами и в отдаленные села.

Еще одна актуальная проблема республики – несвоевременный вывоз мусора, указал руководитель региона. «Частные компании заходили в регион с одной целью – собирать с народа деньги и не выполнять свои обязательства. О сортировке мусора и переработке вообще никто не задумывался», – отметил он. Поэтому принято решение о создании государственного регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщил Турчак.

Также он указал на необходимость масштабной модернизации электросетей в регионе. По его словам, власти республики уже ведут работу в этом направлении с Россетями и Минэнерго.

Он рассказал, что по аналогии с программой социальной догазификации необходимо создать программу социальной электрификации, чтобы люди могли подключаться к сетям по разумным ценам или на льготных условиях.

Для отдаленных сел будет предусмотрено создание малых типовых гидроэлектростанций, что позволит сократить расходы на содержание сетей и передачу энергии из соседних регионов, сообщил Турчак.