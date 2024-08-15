Режим ЧС объявлен в Ингушетии из-за жары и засухи

Из-за аномальной жары и отсутствия дождей в Ингушетии объявлен режим ЧС

Tекст: Антон Антонов

«По итогам обследования и установления фактов гибели растений члены межведомственной комиссии посчитали целесообразным введение на территории муниципальных образований Республики Ингушетия чрезвычайного положения из-за ущерба, нанесенного сельхозтоваропроизводителям региона аномальными природно-климатическими явлениями», – сообщается на странице минсельхоза региона в соцсети «ВКонтакте».



По данным министерства, этим летом в регионе отмечалась аномальная температура воздуха от 35 до 40 и выше градусов тепла, кроме того, на вегетации растений пагубно сказалось и отсутствие осадков более десяти дней подряд, передает РИА «Новости».

В сообщении пресс-службы правительства указывается, что нехватка влаги «в стадии молочного налива зерна озимых культур и опыления яровых привело к недоразвитости стеблевой, колосовой части и пустоколосице», передает ТАСС.

В минсельхоз региона подано выше 200 заявлений от фермеров о гибели посевов. Отмечается, что ведомство приняло необходимые превентивные меры, чтобы снизить риск потери урожаев – в частности, речь идет об использовании «в достаточном количестве всех видов минеральных удобрений, качественных семян и средств защиты растений». Однако использованных мер «оказалось недостаточно при отсутствии атмосферной влаги».

В 2023 году впервые с 2004 года российские домохозяйства не заявили, что им не хватает денег на еду, при этом в 2023 году таких было 0,1% от семей, а 20 лет назад – 4,4%.