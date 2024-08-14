Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.14 комментариев
Гендиректора телерадиокомпании «Крым» заочно осудили на Украине
Гендиректора телерадиокомпании «Крым» заочно осудили на Украине за «коллаборационизм»
Суд на Украине заочно вынес приговор в отношении генерального директора медиахолдинга «Телерадиокомпания «Крым», пишут украинские СМИ.
Он признан виновным в «коллаборационизме», «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «оправдании действий России», а также «действиях, направленных на свержение конституционного строя или на захват государственной власти», и приговорен к 12 годам лишения свободы, передает ТАСС.
По данным украинских СМИ, обвиняемый занял должность гендиректора телерадиокомпании «Крым» в 2020 году. Его фамилия не называется, но в настоящее время этот пост занимает Вадим Первых.
Ранее суд на Украине заочно приговорил координатора николаевского подполья Сергея Лебедева к 15 годам лишения свободы.