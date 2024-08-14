Гендиректора телерадиокомпании «Крым» заочно осудили на Украине

Военкор: Киев выпускает «консервы» о положении ВСУ в Курской области

Tекст: Алексей Дегтярев

«Больше суток линия фронта в Курской области стабильна. Есть небольшие изменения, которыми можно пренебречь. При этом если посмотреть украинские ресурсы, складывается впечатление продолжающегося прорыва. В Сети с ликованием сообщают о новых занятых населенных пунктах», – написал Харченко в Telegram-канале «Свидетели Байрактара».



По его мнению, украинскими властями была проделана колоссальная работа по централизации информационного освещения вторжения в Курскую область: «Подразделения заходили в наши населенные пункты и делали фотоотчет. Однако выпускают эти «консервы» по мере необходимости. Это сделано для того, чтобы поддерживать в эйфории свое общество и запугивать российское».

В итоге, отмечает военкор, возникают два измерения. «Первое – реальное положение на фронте, и второе – медийная картинка. За счет централизации и планирования информационных потоков даже в случае отступления на линии фронта в информационное пространство будет вбрасываться огромное количество «заготовок», – указывает Харченко.



«Мы будем заявлять о контроле над населенниками, а нам в ответ будут выдавать свои неопубликованные видео, что будет вводить в ступор интернет-аналитиков. Все это будет сделано для того, чтобы посеять панику и убить веру в Российскую армию», – пишет военкор. Он подчеркивает, что сейчас идет жесточайшая психологическая война, которая может сломать психику неподготовленных зрителей. «Чтобы этого избежать, нужно просто верить в наших защитников», – заключил Харченко.

Как сообщает Минобороны, за последние сутки потери ВСУ составили до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, 18 военнослужащих ВСУ взяты в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.