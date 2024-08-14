Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.14 комментариев
Умер трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков
Трехкратный чемпион мира по биатлону и участник Олимпийских игр Александр Ушаков умер на 76-м году жизни, сообщил сайт Союза биатлонистов России (СБР).
«СБР выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Андреевича», – говорится в официальном сообщении.
Ушаков был участником чемпионатов мира в 1970, 1974 и 1977 годах, завоевав золотые медали в эстафетах 4 x 7,5 км. Он также дважды становился чемпионом СССР в 1980 году и представлял страну на Олимпийских играх в 1972, 1976 и 1980 годах.
Несколько лет работал старшим преподавателем на кафедре физического воспитания военно-космической академии имени Можайского в Петербурге.