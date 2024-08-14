ЕР направила из Башкирии 130-й гуманитарный конвой в Курскую область и зону СВО

«Сегодня там работают активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии». Мы получаем обратную связь, что необходимо в ПВР. Это продукты, постельные принадлежности, раскладушки, вода, средства гигиены. Та помощь, которая уходит из Башкортостана, отвечает имеющимся потребностям. И я знаю, что первая группа детей из Курска приехала в Башкортостан, регион тепло их принял и разместил. Поэтому всем жителям хочу высказать огромные слова благодарности за ту консолидацию и поддержку, которую они оказывают в это непростое для нашей страны время», – цитирует Якушева сайт ЕР.

Секретарь реготделения партии, глава республики Радий Хабиров отметил, что помощь прифронтовым регионам оказывается постоянно.

«Примерно раз в неделю из Уфы в зону СВО уезжают фуры со всем необходимым для наших военнослужащих. Это уже 130-й гуманитарный конвой, который собрали жители нашей республики для участников спецоперации. Эту работу мы будем продолжать, спокойно и сосредоточенно. В этот раз часть машин направляется в Курскую область. В них – то, что нужно пострадавшим в первую очередь: питьевая вода, постельные принадлежности, средства личной гигиены и другое. Сейчас в Башкортостане находятся дети из Курской области и сопровождающие их взрослые. Мы остаемся на связи с руководством региона и готовы оказать любую помощь, которая потребуется», – сказал он.

«Единая Россия» с 7 августа направляет в Курскую область гуманитарную помощь для пострадавших жителей. Это вода и продукты, санитарно-гигиенические принадлежности и медикаменты, бытовая техника и генераторы для пунктов временного размещения, а также средства РЭБ для карет скорой помощи. Гуманитарные конвои на следующий же день после атаки украинских террористов в Курскую область отправили Орловская, Тульская и Воронежская области, Москва и Татарстан, в первые дни – Липецкая, Омская, Свердловская и Тамбовская области, Севастополь, ДНР и другие регионы.