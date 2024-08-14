Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.13 комментариев
Умерла легкоатлетка и заслуженный мастер спорта СССР Подъяловская
На 65-м году жизни скончалась мировая рекордсменка по легкой атлетике и заслуженный мастер спорта СССР Ирина Подъяловская, сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики.
Подъяловская умерла 13 августа после продолжительной болезни, сообщается на сайте федерации.
Она начала заниматься легкой атлетикой в 1973 году и специализировалась в беге на средние дистанции. В 1983 году она победила на чемпионате СССР в беге на 800 метров, тогда же она вошла в состав сборной на летней Универсиаде в Эдмонтоне. Там она получила золотую медаль.
В 1984 году она была признана сильнейшей в мире в беге на 800 метров, тогда же она установила личный рекорд бега на этой дистанции. В последние годы она тренировала бегунов-любителей.