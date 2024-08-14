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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    11 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Атаки будут устроены так, чтобы кричать «позор»

    Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с украинским ядерным терроризмом

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    9 комментариев
    14 августа 2024, 14:48 • Новости дня

    Кремлев рассказал подробности нападения на российского боксера Двали

    Глава МАБ Кремлев: Российскому боксеру Двали разбили голову кастетом в драке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали в ходе драки в Феодосии в конце июля получил повреждения от кастета, сообщил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

    По его словам, к боксеру забежали за спину и сбоку и нанесли удар кастетом, и все, кто был вместе с нападавшим, являются соучастниками преступления, передает ТАСС.

    «И пускай все в рамках закона понесут наказание, факт произошел», – подчеркнул он.

    Кремлев добавил, что Двали перенес вторую операцию на поврежденном глазу. По его словам, ему проводил операцию «профессиональный врач».

    Ранее сообщалось, что врачам удалось сохранить глаз боксеру. Ранее Двали сделали первую операцию на поврежденном глазу.

    13 августа 2024, 18:18 • Новости дня
    Врио губернатора: Вся Россия встала на защиту Курской области

    Врио губернатора Курской области Смирнов: На защиту Курской области встала вся страна, помощь приходит со всех уголков России

    Врио губернатора: Вся Россия встала на защиту Курской области
    @ t.me/pul69

    После вторжения ВСУ в Курскую область вся страна встала на ее защиту, со всех уголков России приходят медикаменты, продукты, стройматериалы и предметы первой необходимости, заявил врио главы региона Алексей Смирнов.

    «Невероятное количество разных событий произошло за это время. Говорю прямо: кризис еще не преодолен. Всем нам, куряне, нужно запастись терпением, проявить наш курский характер и с честью преодолеть выпавшие на нашу долю испытания», – написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

    По его словам, украинская армия поняла, что ей не сломить сопротивление, на защиту Курской области встала вся страна, со всех уголков России приходят медикаменты, продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости, транспорт, снаряжение для военных.

    «В первые, самые сложные для нас, дни на наш призыв о помощи откликнулись главы российских регионов: размещали переселенцев, отправляли гуманитарные грузы, оказывали финансовую, техническую, кадровую, а самое главное – моральную поддержку», – добавил Смирнов.

    Мощнейшую поддержку оказало правительство страны, министерства, ведомства и Народный фронт. Эту работу контролирует лично президент России Владимир Путин, отметил врио главы региона.

    «Сила России – в нашем единстве. Мы, куряне, убедились в этом еще раз. Низкий поклон всем россиянам за помощь и поддержку», – заключил он.

    В первые же дни после нападения украинских боевиков первую партию помощи направила Воронежская область, в числе комплектов были стиральные машины, холодильники, микроволновые печи и дизельный электрогенератор для обустройства временного размещения.

    Подмосковье направило в Курскую область 15 автобусов для эвакуации жителей, несовершеннолетних решили разместить в подмосковных детских лагерях на время. Власти КЧР сформировали гуманитарный груз из товаров первой необходимости – медикаментов, воды и средств гигиены. Помощь Курской области оказали и многие другие регионы.


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    13 августа 2024, 20:55 • Новости дня
    По делу об обмане певицы Долиной на 200 млн задержана первая подозреваемая

    Полиция задержала забиравшую у Долиной деньги для мошенников женщину

    По делу об обмане певицы Долиной на 200 млн задержана первая подозреваемая
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Первая подозреваемая появилась в деле о мошенничестве с квартирой артистки Ларисы Долиной, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Правоохранители задержали 53-летнюю женщину-курьера, которая забирала у потерпевшей часть денежных средств и переводила их мошенникам, сказала Волк ТАСС.

    По словам представительницы ведомства, заявительница сообщила в полицию о нескольких звонках якобы от правоохранителей, которые пытались «предотвратить совершаемые в отношении нее мошеннические действия».

    Она выполнила указания аферистов и перевела сбережения на счета мошенников, после этого провела операции со своей недвижимостью, затем перевела и эти полученные средства злоумышленникам.

    Также потерпевшая передала аферистам наличные денежные средства через курьера. Ущерб от действий составил свыше 200 млн рублей.

    Дело завели по статье о мошенничестве. На жилое помещение Долиной по ходатайству следствия наложили арест.

    Сама артистка заявляла, что стала жертвой мошенников, находящихся на Украине.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    13 августа 2024, 18:27 • Новости дня
    Поверенного в делах Молдавии в Москве вызвали в МИД из-за украинских F-16
    Поверенного в делах Молдавии в Москве вызвали в МИД из-за украинских F-16
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Временного поверенного в делах Молдавии в России Александра Кетрару вызвали в МИД, ему выразили озабоченность в связи с сообщениями о возможном базировании переданных киевскому режиму F-16 на молдавских аэродромах, сообщило российское дипломатическое ведомство.

    Дипломату выразили озабоченность в связи с появившейся в СМИ информацией о самолетах F-16, которые якобы будут с молдавских аэродромов вылетать для бомбардировок российской территории, говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Также его внимание обратили на продолжающуюся милитаризацию Молдавии и совместные с НАТО учения вооруженных сил страны. Эти тенденции противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета Молдавии, подчеркнули в МИД.

    Ранее молдавский МИД сообщал, что сообщения о намерении Молдавии разместить у себя самолеты F-16 для Украины не соответствуют действительности.

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    14 августа 2024, 01:18 • Новости дня
    Собянин объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку

    Мэр Москвы прокомментировал мем «Собянин копает тротуары, потому что там Лужков клад зарыл»

    Собянин объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Городское благоустройство является неотъемлемой частью современной экономики, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

    Собянин опроверг распространенное мнение о том, что средства, вкладываемые в благоустройство, тратятся впустую. «Такой мем в городе: «Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад <...> зарыл». На самом деле, это так, но только не Лужков там зарыл, – это современная экономика там зарыта. Когда на этом месте стояли ларьки и машины парковались, там не было людей, не было торговли, не было туристов», – добавил он, передает ТАСС.

    По его словам, когда на месте ларьков и парковок появились благоустроенные зоны, город ожил. Он рассказал, что появились люди, торговля, туристы, а каждый снесенный ларек приносил владельцу порядка 100 тыс. долларов в год. Мэр добавил, что после сноса десятов тысяч таких ларьков и вложив 100 млрд рублей в благоустройство, за год Москва получила дополнительный доход в 120 млрд рублей от туризма.

    Собянин также рассказал о рисках, связанных с реализацией проектов комплексного развития территорий (КРТ). Он напомнил, что этими промзонами в 1990-е годы в основном владели криминальные авторитеты. Мэр подчеркнул, что для того, чтобы заставить их передать городские земли и начать развивать эти территории, необходимо было понимать, с какими людьми имеют дело власти. Собянин отметил, что эти люди готовы были на все, чтобы защитить свои интересы, особенно когда речь шла о миллиардных суммах. Он подчеркнул, что власти Москвы сумели успешно противостоять этому давлению и запустить процесс развития бывших промышленных зон на благо города.

    Ранее сообщалось, что в Москве установлены минимальные площади для квартир с одной и двумя комнатами: 28 кв. м и 44 кв. м соответственно.

    В мае Собянин заявил, что самокатчикам не запретят ездить по тротуарам в Москве, но эту сферу будут жестче контролировать.

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    13 августа 2024, 19:51 • Новости дня
    Поисковики нашли 38 пропавших человек из курского приграничья

    Поисковики отряда «ЛизаАлерт» нашли 38 человек из курского приграничья

    Поисковики нашли 38 пропавших человек из курского приграничья
    @ Екатерина Лызлова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области обнаружены 38 пропавших человек из приграничных районов, их нашли поисковики, сообщают курские СМИ.

    Поисковики отряда «ЛизаАлерт» нашли 38 человек из приграничной зоны, с 7 августа они получили 338 обращений от родственников и знакомых и 154 звонка на горячую линию, сообщило издание «Секунда».

    Поисковики уточнили, что это не отражает реальную численность пропаж, поскольку к ним поступает сразу несколько заявок, в Сети выложена 101 ориентировка, публикации ведутся по мере поступления новой информации о пропавших.

    На своем сайте издание сообщило также о пропаже заместителя главреда газеты «Суджанские вести» Инны Демьяненко. Она не выходит на связь с 5 августа, женщина проживает в городе Судже. Заместитель главреда является членом Союза журналистов России.

    Ранее врио главы региона Алексей Смирнов в докладе президенту Владимиру Путину сообщал, что судьба порядка 2 тыс. мирных жителей, проживающих в 28 населенных пунктах Курской области, подконтрольных ВСУ, пока неизвестна.

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    13 августа 2024, 15:44 • Новости дня
    Долина стала жертвой аферистов с Украины, ее квартира арестована

    Долина заявила, что стала жертвой аферистов с Украины

    Долина стала жертвой аферистов с Украины, ее квартира арестована
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Народная артистка Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, злоумышленники находятся на Украине, заведено уголовное дело, на ее квартиру наложили арест.

    Ситуацией занимаются правоохранительные органы, сказал представитель артистки Сергей Пудовкин РИА «Новости».

    Сама певица заявила в соцсетях, что в отношении нее «совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия», ее признали потерпевшей, а на квартиру наложен арест.

    Долина пояснила, что, согласно предварительным данным следствия, мошенники находятся на украинской территории. По ее словам, аферисты получили доступ к ее соцсетям и выложили обращение «чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды».

    Ранее в СМИ сообщали, что артистка якобы продала квартиру в центре Москвы и перевела более 100 млн рублей мошенникам.

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    14 августа 2024, 11:13 • Новости дня
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области российские военные взяли в плен группу из трех украинских военнослужащих, состоящих в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, сообщают силовые структуры ВС России.

    Как отметил представитель силовых ведомств, все трое задержанных являются военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии, передает РИА «Новости».

    В среду утром российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области.

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    13 августа 2024, 23:23 • Новости дня
    Россия заявила в Совбезе ООН о неизбежной капитуляции киевского режима

    Полянский: Киев атакой на Курскую область выбрал эскалацию и должен капитулировать

    Россия заявила в Совбезе ООН о неизбежной капитуляции киевского режима
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Атаки ВСУ на Курскую область являются прямым доказательством того, что киевский режим окончательно отказался от мирного урегулирования конфликта и выбрал путь дальнейшей эскалации, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Как указал Полянский на неформальном заседании Совета Безопасности (СБ) на тему преступлений ВСУ и нацбатальонов, недавняя атака ВСУ на Курскую область стала убедительным ответом всем международным партнерам, которые продолжали утверждать, что киевский режим готов к переговорам. «Не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали», – подчеркнул дипломат, пишут «Известия».

    Российский представитель также отметил, что преступные действия украинских военных обнажили истинное лицо киевского режима, который должен неизбежно капитулировать, потерпев поражение. По его мнению, атака на российскую территорию была предпринята Владимиром Зеленским исключительно с целью создания информационного повода и улучшения имиджа ВСУ на фоне неудач на других направлениях фронта.

    Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, однако вести такие контакты с правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

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    14 августа 2024, 10:23 • Новости дня
    Алаудинов заявил о завершении блокирования ВСУ в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВС России завершают блокирование ВСУ в Курской области

    Алаудинов заявил о завершении блокирования ВСУ в Курской области
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Обстановка в Курской области находится под контролем российских войск, сейчас завершается блокирование украинских боевиков, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, обстановка в Курской области находится под контролем ВС России, закрываются бреши, которые были, завершается блокирование ВСУ, передает ТАСС.

    Он добавил, что противник действительно несет очень большие потери и в технике, и в живой силе, у ВСУ больше нет ретивого желания рваться вперед на Курском направлении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как критические потери бронетехники сковали ВСУ в Курской области.

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    13 августа 2024, 15:28 • Новости дня
    Севернее Часова Яра ВС России начали успешные наступательные действия
    Севернее Часова Яра ВС России начали успешные наступательные действия
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские войска сейчас ведут успешные наступательные действия на Артемовском направлении, севернее Часова Яра.

    Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА «Новости». По его словам, эти бои являются важным успехом.

    «На Артемовском направлении, в районе Часова Яра, наши ребята очень хорошо ведут успешные наступательные штурмовые действия – севернее Часова Яра, то есть в районе Григорьевки со стороны Богдановки», – сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

    Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР.

    Коментарии (21)
    14 августа 2024, 12:50 • Новости дня
    Алаудинов назвал число атаковавших Курскую область украинских боевиков

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Киев задействовал для операции в Курской области более 11 тыс. человек

    Алаудинов назвал число атаковавших Курскую область украинских боевиков
    @ РИА Новости/Пресс-служба врио губернатора Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные не смогли установить контроль над городом Суджа в Курской области, там находятся российские подразделения, Украина задействовала для курской операции более 11 тыс. человек, заявил руководитель спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    Он подчеркнул в своем Telegram-канале, что основные силы ВСУ в регионе уже остановлены, большая часть их личного состава уничтожена. Украина задействовала для этой операции более 11 тыс. человек, подчеркнул Алаудинов.

    По его информации, ВС России нанесли серьезный удар по украинским боевикам в Мартыновке в Курской области. При этом ВСУ все же пытаются выстраивать «логистические маршруты» в регионе, но несут невосполнимые потери. Алаудинов подчеркнул, что Суджа находится под контролем российских войск.

    Ранее он сообщал о безуспешной попытке ВСУ к 11 августа захватить АЭС в Курчатове.

    Коментарии (19)
    14 августа 2024, 04:12 • Новости дня
    ВС России взяли в плен группу украинских десантников в Курской области
    ВС России взяли в плен группу украинских десантников в Курской области
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе села Малая Локня в Курской области, сообщили в силовых структурах РФ.

    Российские силовики уточнили, что сначала в плен попали трое украинских бойцов, а затем еще двое, передает РИА «Новости».

    На кадрах с беспилотника видно, как российских военных приводят двух пленных к группе из трех ранее захваченных украинских военнослужащих, размещенной в лесополосе. Российские бойцы оказывают пленным первую помощь, в частности, напоили их водой. После этого был проведен досмотр и допрос задержанных.

    Ранее сообщалось, что в Курской области российские силы взяли в плен штурмовую группу ВСУ численностью пять человек, состоящую из военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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    13 августа 2024, 17:33 • Новости дня
    Нудисты подрались на пляже в Одессе из-за приставаний гея

    На одесском пляже для нудистов произошла потасовка, в ней поучаствовали несколько мужчин, местные жители сообщили, что причиной конфликта стали приставания гомосексуалиста.

    Лицо нетрадиционной сексуальной ориентации якобы пристало к одному из загорающих, после чего вспыхнула драка, пишет «Страна.ua» со ссылкой на сообщения местных жителей в соцсетях.

    В опубликованном ролике запечатлены дерущиеся голые мужчины, один из участников явно попытался сбежать с «поля боя» после того, как на него набросился оппонент, затем оба упали в море.

    Когда произошла потасовка, и пострадал и задержан ли кто-нибудь, не сообщается.

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    14 августа 2024, 09:05 • Новости дня
    В Германии выдан ордер на арест украинца за подрыв «Северных потоков»

    Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу за подрыв «Северных потоков»

    В Германии выдан ордер на арест украинца за подрыв «Северных потоков»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам «Северных потоков», сообщила газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit.

    Издание пишет, что подозреваемым стал сотрудник школы подводного плавания Владимир Ц., последнее время проживавший в Польше, по некоторым данным, он уже скрылся, передает ТАСС.

    По данным прокуратуры к подрывам «Северных потоков» могут быть причастны еще два украинских инструктора по дайвингу, среди них есть женщина. Предполагается, что все трое были в экипаже парусной яхты «Андромеда», которая проходит в рамках следствия о подрывах газопроводов.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что следствие в Германии давно знает, кто стоит за терактами на «Северных потоках».

    До этого в Германии заявили, что представители спецслужб США еще во времена президентского срока Дональда Трампа пытались предотвратить постройку «Северного потока – 2».

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    14 августа 2024, 06:51 • Новости дня
    Группа пленных ВСУ попросила о переводе на службу в российские войска

    Группа пленных ВСУ отказалась от обмена и попросилась служить в российских войсках

    Группа пленных ВСУ попросила о переводе на службу в российские войска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группа украинских военнопленных, находящихся в плену у российских войск, публично заявила о своем отказе от обмена и выразила желание продолжить военную службу, но уже на стороне России.

    Группа украинских военнопленных обратилась с открытым заявлением, в котором они выразили свое нежелание возвращаться на Украину. По словам пленных, они видят свое будущее в России и готовы продолжить военную службу в составе российских войск, передает РИА «Новости».

    В своем обращении пленные отметили, что их решение было принято добровольно и осознанно. Они также выразили надежду на то, что их пример вдохновит других украинских военнопленных, находящихся в плену, последовать их примеру.

    Для уточнения деталей вступления в российские вооруженные силы пленные попросили представителей добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших военнопленных ВСУ, приехать к ним. По предварительным оценкам, желание служить в российских войсках выразили около 20 человек, однако, по мнению пленных, это число может достичь 60 человек.

    Напомним, в Запорожской области решили создать добровольческий батальон из взятых в плен военнослужащих ВСУ. Запорожское подразделение может стать аналогом батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного в ДНР из бывших украинских военнослужащих.

    Коментарии (18)
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      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

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      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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