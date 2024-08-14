Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.11 комментариев
Кремлев рассказал подробности нападения на российского боксера Двали
Глава МАБ Кремлев: Российскому боксеру Двали разбили голову кастетом в драке
Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали в ходе драки в Феодосии в конце июля получил повреждения от кастета, сообщил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
По его словам, к боксеру забежали за спину и сбоку и нанесли удар кастетом, и все, кто был вместе с нападавшим, являются соучастниками преступления, передает ТАСС.
«И пускай все в рамках закона понесут наказание, факт произошел», – подчеркнул он.
Кремлев добавил, что Двали перенес вторую операцию на поврежденном глазу. По его словам, ему проводил операцию «профессиональный врач».
Ранее сообщалось, что врачам удалось сохранить глаз боксеру. Ранее Двали сделали первую операцию на поврежденном глазу.