Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.8 комментариев
Анонсирован съезд молдавской «Победы» в Москве
Анонсирован съезд молдавской «Победы» в Москве с кандидатом в президенты страны Болей
В российской столице пройдет съезд сторонников молдавского политического блока «Победа», в нем примет участие кандидат в президенты страны Василий Боля, сообщили в пресс-службе политического объединения.
В ходе съезда делегаты обсудят ситуацию в Молдавии перед президентскими выборами, а также референдум о евроинтеграции в октябре 2024 года, сообщили в пресс-службе РИА «Новости».
Между тем зампред «Победы» Марина Таубер попросила суд пересмотреть решение о запрете на выезд из страны для участия в важных встречах в Москве, передает ТАСС.
«Эти встречи очень важны для будущего Молдовы и для улучшения условий жизни граждан», – отметила Таубер.
Ранее Боля выступил за восстановление официального статуса русского языка в Молдавии.