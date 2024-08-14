Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.0 комментариев
ФАС заподозрила «Альфа-банк» в нарушениях в рекламе
В отношении АО «Альфа-банк» возбуждено дело по признакам нарушения в рекламе «счета для бизнеса», сообщила Федеральная антимонопольная служба.
Банк не указывал существенные условия финансового продукта, что могло вводить в заблуждение потребителей, указали в ФАС, передает ТАСС.
В действиях «Альфа-банка» усматриваются признаки нарушения закона о рекламе, в случае установления вины кредитной организации грозит штраф.
До этого ведомство получало обращения граждан с претензиями к рекламе «счета для бизнеса» АО «Альфа-банк», реклама распространялась в метро Москвы. В ней было утверждение «Платежи и переводы для бизнеса за 0 рублей».
По данным об этом финансовом продукте на сайте банка, ограничение по бесплатным переводам и платежам физлицам составляло до 10 млн рублей в месяц, условия действовали только при подписке, которая предоставляется клиентам с выручкой до 500 млн рублей в год.