Tекст: Алексей Дегтярев

Эти формирования поражены у Петропавловки (Харьковская область), Стельмаховки, Нововодяного (ЛНР) и Торского (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

Кроме того, группировка отразила две контратаки 117-й бригады теробороны, в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 475 человек, танк, три американских БТРа М113, три боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены три польские САУ Krab, две американские гаубицы М198, две британские гаубицы FH-70 и гаубица Д-30. Уничтожены шесть складов боеприпасов.

«Южная» группировка улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику 54-й механизированной бригады ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 114-й бригады теробороны у Верхнекаменского и Красногоровки в ДНР. В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 690 человек и боевую бронированную машину.

При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М777, САУ Krab, орудие Д-20, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и два орудия М119. Уничтожен склад боеприпасов.

Группировка «Центр» поразила формирования 32-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии у Кирово, Торецка, Желанного, Розовки и Гродовки в ДНР. Также она отразила три контратаки украинских штурмовиков 53-й механизированной бригады и 15-й бригады нацгвардии.

ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 395 человек, танк, две боевые бронированные машины, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и пушку «Рапира».

Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ у Водяного и Новоукраинки в ДНР, а также отразила две контратаки украинских штурмовиков 125-й бригады теробороны.

В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 120 человек, , две САУ Krab, две гаубицы М198, гаубицу «Мста-Б» и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Новоданиловки и Павловки в Запорожской области. Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 80 человек, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены два склада боеприпасов.