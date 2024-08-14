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В Курской области заявили о пресечении прорыва ВСУ на фронте
Гвардии полковник Кондратьев: ВС России успешно заблокировали ВСУ в Курской области
Украинские вооруженные силы предприняли попытку глубокого проникновения в Курскую область, однако российские военные успешно отразили атаку и заблокировали противника на отдельных участках фронта, сообщил доверенное лицо врио губернатора региона, гвардии полковник, участник спецоперации Алексей Кондратьев.
Как указал Кондратьева в эфире телеканала «Россия 1», ВСУ смогли вклиниться в территорию Курской области на глубину до 12 километров и по фронту до 40 километров. Однако, как подчеркнул он, сплошной линии фронта нет. Украинские войска пытались прорваться на отдельных участках, но были успешно остановлены российскими военными, пограничниками и подразделениями ФСБ, уточнил участник СВО, передает РИА «Новости».
Он рассказал, что ситуация в городе Судже остается напряженной. Там ведут боевые действия как российские подразделения, так и украинские войска. При этом, по словам Кондратьева, над зданием администрации города развевается российский флаг. «Суджа наша», – подчеркнул полковник.
Российская армия продолжает успешно вести боевые действия в различных районах Курской области и уничтожать проникшие группы украинских боевиков, заявил Кондратьев. «На сегодняшний день есть четкое понимание, что мы удерживаем линию фронта», – добавил он.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как критические потери бронетехники сковали ВСУ в Курской области.
В воскресенье военкор Александр Коц рассказал, что информация о проникновении ДРГ ВСУ в Беловский район Курской области связана с действиями малых маневренных групп.