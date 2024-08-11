Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.20 комментариев
Коц: ВСУ пытаются показать свое присутствие в Курской области малыми группами
Военкор Александр Коц рассказал, что информация о проникновении ДРГ ВСУ в Беловский район Курской области связана с действиями малых маневренных групп.
Как написал Коц в своем Telegram-канале, речь идет о малых маневренных группах, которыми ВСУ обозначают свое присутствие в российских тылах, после чего появляются «новости» о взятых населенных пунктах. Он добавил, что как только такие группы сталкиваются с сопротивлением, они отходят на исходные позиции.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о проникновении украинской ДРГ на территорию Беловского района, отметив, что ситуация уже стабилизирована и активных боевых действий в районе не ведется.