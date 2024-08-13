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    Врио губернатора: Вся Россия встала на защиту Курской области
    В ООН решили проверить нарушения ВСУ прав человека в Курской области
    Медведев пообещал последствия киевскому режиму за нападение на Курскую область
    Севернее Часова Яра ВС России начали успешные наступательные действия
    ВСУ потеряли за сутки в Курской области до 420 военных и 55 единиц бронетехники
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с украинским ядерным терроризмом

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В церемонии закрытия Олимпиады даже обсуждать нечего

    После краткого концерта на сцену выперлись чиновники Бах и Эстанге и давай благодарить лично товарища Макрона. И группа натовцев начала спускать флаг Олимпиады. Я что-то подумал про Сочи – какой бы визг стоял, если бы флаг спускали люди в русской военной форме.

    20 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Победа требует долгой воли

    События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.

    21 комментарий
    13 августа 2024, 18:54 • Новости дня

    Лидера «Коррозии металла» задержали в Новороссийске

    Лидера «Коррозии металла» Троицкого задержали в Новороссийске

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Основателя «Коррозии металла» Сергея Паука Троицкого задержали в Новороссийске после того, как он попытался расплатиться в киоске, по предварительным данным, фальшивой купюрой, сообщили в региональном ГУ МВД.

    Продавец магазина в городе пожаловался, что мужчина пытается расплатиться купюрой, которая вызывает сомнение в подлинности, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    На 58-летнего подозреваемого составили административный материал по статье «Мелкое хулиганство», суд назначил административный штраф, банкноту изъяли для экспертизы.

    Троицкий при разбирательствах с полицией грубо выражался, размахивал руками и «приставал к гражданам», уточнили в ведомстве. После этого мужчина пожаловался на плохое самочувствие.

    В апреле Троицкий и музыканты «Коррозии металла» задерживались в гримерке ночного клуба в Нижнем Новгороде. Поводом для задержания стала символика на брендированной продукции группы.

    12 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Зеленский признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область
    Зеленский признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично подтвердил, что украинские военные ведут операцию в Курской области.

    Как указал Зеленский, он провел заседание ставки Верховного главнокомандующего, на котором заслушал доклад главкома украинской армии Александра Сырского относительно действий ВСУ на фронте и операции в Курской области, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Зеленский заявил о подготовке силами МВД Украины, СБУ и других ведомств некоего плана для территорий Курской области, где «проводится операция».

    Накануне бывший помощник главы Пентагона по международной безопасности Час Фриман заявил, что нападение украинской стороны на Курскую область было необходимо Владимиру Зеленскому для поднятия морального духа войск.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров с Россией.

    Коментарии (32)
    13 августа 2024, 10:22 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о потерях ВСУ за два дня в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ за два дня в Курской области потеряли 45 единиц техники

    Алаудинов рассказал о потерях ВСУ за два дня в Курской области
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бесконтрольное передвижение украинских подразделений на Курском направлении уже остановлено, ВСУ за два дня потеряли 45 единиц техники, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, «катание» ВСУ по Курской области остановлено, живая сила и техника уничтожается третий день, украинского запланированного блицкрига не получилось, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что тремя подразделениями за один день было уничтожено 32 единицы техники, в понедельник – 13 единиц техники.

    Ранее Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области.

    Кроме того, в Минобороны указали, что ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли до 1610 человек, 32 танка, 23 БТР, 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре ЗРК, установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    13 августа 2024, 15:44 • Новости дня
    Долина стала жертвой аферистов с Украины, ее квартира арестована

    Долина заявила, что стала жертвой аферистов с Украины

    Долина стала жертвой аферистов с Украины, ее квартира арестована
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Народная артистка Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, злоумышленники находятся на Украине, заведено уголовное дело, на ее квартиру наложили арест.

    Ситуацией занимаются правоохранительные органы, сказал представитель артистки Сергей Пудовкин РИА «Новости».

    Сама певица заявила в соцсетях, что в отношении нее «совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия», ее признали потерпевшей, а на квартиру наложен арест.

    Долина пояснила, что, согласно предварительным данным следствия, мошенники находятся на украинской территории. По ее словам, аферисты получили доступ к ее соцсетям и выложили обращение «чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды».

    Ранее в СМИ сообщали, что артистка якобы продала квартиру в центре Москвы и перевела более 100 млн рублей мошенникам.

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    12 августа 2024, 20:50 • Новости дня
    Гагин: В нападении на Курскую область участвовали наемники из Польши, Франции и США
    Гагин: В нападении на Курскую область участвовали наемники из Польши, Франции и США
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что среди бойцов, участвовавших в нападении на Курскую область, находятся поляки, французы и американцы, возможно, включая офицеров и личный состав НАТО.

    По его мнению, это нападение со стороны ВСУ было заранее спланировано и в нем участвуют исключительно хорошо подготовленные бойцы, передает РИА «Новости».

    Гагин отметил, что противник может понести значительные потери, включая иностранных наемников, среди которых могут быть и офицеры НАТО. Он заявил, что точно определить, кто из солдат ВСУ наемник, а кто – регулярный военный, сложно.

    «Однако все они обречены на уничтожение, поскольку наши Военно-космические силы эффективно работают по их тылам и нарушают логистику», – подчеркнул он в эфире телеканала «Россия–1». Он также добавил, что все, кто прорвался на территорию России, будут рассеяны и уничтожены.

    Ранее президент Владимир Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России.

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    13 августа 2024, 08:40 • Новости дня
    Террористку Трепову экстренно госпитализировали с депрессией в тюремную больницу

    Осужденную за теракт Дарью Трепову экстренно госпитализировали с депрессией в тюремную больницу

    Террористку Трепову экстренно госпитализировали с депрессией в тюремную больницу
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Осужденная на 27 лет лишения свободы за теракт в отношении военкора Владлена Татарского Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов) была экстренно госпитализирована в тюремную больницу Мордовии с диагнозами «депрессия» и «расстройство личности».

    Известно, что вскоре после прибытия в колонию №2 в Мордовии для отбывания назначенного ей судом наказания Треповой стало плохо, было принято решение о госпитализации осужденной в медицинское учреждение при колонии, передает «Лента.ру».

    Медицинские работники диагностировали у Треповой тяжелую депрессию и расстройство личности. Состояние осужденной оценивается как тяжелое, она находится под постоянным наблюдением врачей.

    Напомним, что 25 января ей было назначено 27 лет исправительного лагеря общего режима и штраф в размере 600 тыс. рублей.

    Треповой были предъявлены обвинения по трем статьям: «Теракт», «Незаконный оборот взрывных устройств» и «Подделка документов». Кроме того, она должна была выплатить 16,4 млн рублей по гражданским искам.

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    13 августа 2024, 12:32 • Новости дня
    Эксперт: Замена Зеленского на неонациста Авакова не устроит Россию

    Политолог Скачко: Украинский неонацист Аваков абсолютно управляем спецслужбами США и Британии

    Эксперт: Замена Зеленского на неонациста Авакова не устроит Россию
    @ Nazar Furyk/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Арсен Аваков – жестокий, подлый, коррумпированный украинский неонацист. Замена Зеленского на Авакова для России значила бы поменять шило на мыло. Более того, человек, который в 2014 году залил кровью Харьков, вряд ли сгодится на роль переговорщика с Москвой. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее в СВР заявили о недовольстве Владимиром Зеленским в элитах США. Согласно данным разведки, подходящим кандидатом на смену ему может стать Арсен Аваков.

    «Сигналы о том, что Запад подбирает замену Владимиру Зеленскому, появляются с завидной периодичностью. Дело в том, что человек, который незаконно продолжает занимать пост украинского президента, – пустышка, которая не блещет умом. Но Зеленский пока сохраняет свои позиции, поскольку американцам нужна своего рода губка, впитывающая весь негатив происходящего на Украине», – сказал политолог Владимир Скачко.

    Он убежден: на Зеленского повесят провал провокации под Курском, уничтожение в этой авантюре значительной части боеспособных украинских частей, а также западной техники, поражение на других направлениях, последствия мобилизации. «Зеленскому неминуемо придется за все отвечать. На этом фоне представляется вполне логичным, что западные элиты вновь подняли вопрос о его замене», – считает собеседник.

    По словам Скачко, выбор кандидатуры экс-главы МВД Украины Арсена Авакова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объясним. «Во-первых, он давно сидит на кукане западных спецслужб. И ЦРУ, и MI6 прекрасно знают, как он начинал свою карьеру, где за границей у него находятся объекты недвижимости, которые при желании можно всегда конфисковать. Таким образом, Аваков – абсолютно управляемая фигура», – уточнил политолог.

    «Во-вторых, после отставки в 2021 году его репутация не была запятнана безобразиями, которые творились в стране. В частности, на нем нет крови мобилизации», – продолжил эксперт. Аваков может быть удобен западным странам, но он не устроит Москву.

    «Фактически это украинский неонацист – жестокий, подлый, коррумпированный. Замена Зеленского на Авакова для России значила бы поменять шило на мыло. Более того, человек, который в 2014 году залил кровью Харьков, на мой взгляд, вряд ли сгодится на роль переговорщика с Москвой», – детализировал спикер.

    Таким образом, «золотой трон» Авакову если и светит, то явно нескоро, полагает Скачко. Тем не менее, как считает собеседник, экс-главу МВД Украины могут подтянуть на «предстартовые позиции», чтобы он «втянулся в дело, перехватил рычаги управления и ознакомился с настроениями внутри».

    «Так, возможен сценарий, при котором Аваков займет пост премьер-министра вместо Дениса Шмыгаля, о смещении которого также часто сообщают СМИ, или должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Кроме того, его могут продвинуть на место руководителя офиса президента вместо Андрея Ермака, тем самым ослабив Зеленского. Если будет реализовано что-то подобное, то Запад обозначит своего нового фаворита», – заключил Скачко.

    Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что власти США недовольны Владимиром Зеленским и ищут ему замену. В Демократической и Республиканской партиях «все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи, которую получает Киев», уточнили в СВР.

    «Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины», – отметили там. В службе считают, что Зеленский «перешел к лихорадочным действиям», чтобы сохранить позицию во власти из-за того, что 20 мая истек срок его президентских полномочий.

    «В складывающейся ситуации в Вашингтоне прорабатывают варианты замены украинского руководителя на более управляемую и менее коррумпированную фигуру, которая устроила бы большинство западных союзников», – указано в сообщении пресс-бюро СВР России. Так, по мнению властей США, согласно данным разведки, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков может стать подходящим кандидатом на смену Зеленскому.

    О том, что в США ищут альтернативу Зеленскому, СВР сообщает не в первый раз. В июле служба рассекретила донесение резидента о поисках Вашингтоном альтернативы украинскому президенту. В шифрограмме человека, подписавшегося Стоуном, от 5 мая также говорилось о Виталии Кличко и Петре Порошенко.

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    12 августа 2024, 21:50 • Новости дня
    Бундесвер решил чтить память бывших нацистов
    Бундесвер решил чтить память бывших нацистов
    @ Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минобороны Германии обновило список офицеров Вермахта, который посвящен воинской традиции, теперь он включает некоторых военных, связанных с СС и НСДАП.

    Их имена теперь будут служить примером воинской доблести для бундесвера, сообщил представитель ведомства Арне Коллац, передает РИА «Новости». «Это дополнение к действующему постановлению о традициях, которое действует в неизменном виде», – отметил Коллац на брифинге правительства в понедельник.

    Он также подтвердил, что в указе впервые будет отмечаться память некоторых членов Вермахта, которые после падения Третьего рейха принимали участие в создании новой армии ФРГ и открыто дистанцировались от своего прошлого наряду с участниками сопротивления нацистскому режиму.

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    13 августа 2024, 09:35 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Вашингтона заменить Зеленского на Авакова

    СВР: Вашингтон считает экс-главу МВД Украины Авакова подходящим кандидатом на смену Зеленскому

    СВР сообщила о планах Вашингтона заменить Зеленского на Авакова
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Вашингтоне прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского на экс-главу МВД Украины Арсена Авакова, что позволит Западу лучше подготовиться к переговорам с Россией, сообщили в Службе внешней разведки.

    В сообщении российской разведки говорится, что администрация США уже поручила аффилированным НПО проработку сценария прихода Авакова к власти на Украине. Этот вопрос обсуждается с лидерами ведущих украинских оппозиционных партий «Батькивщина» Юлией Тимошенко и «Европейская солидарность» Петром Порошенко и другими влиятельными депутатами Верховной рады, в том числе из «Слуг народа», передает РИА «Новости».

    По данным СВР, в американской элите растет недовольство Зеленским из-за угрожающего выхода эскалации далеко за пределы Украины. Кроме того, при этом и в  Демократической, и в Республиканской партиях все громче звучат голоса тех, кто сомневается «в целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи».

    Отмечается, что Зеленский перешел к лихорадочным действиям, поскольку озабочен главным образом сохранением собственных властных позиций на Украине, поэтому в Вашингтоне прорабатывают варианты его замены на более управляемую и менее коррумпированную фигуру, следует из сообщения СВР.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о бессмысленности переговоров с киевским режимом, атакующим мирных граждан.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров с Россией.

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    12 августа 2024, 21:08 • Новости дня
    Алаудинов опроверг слухи о сдаче в плен бойцов «Ахмата» в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ни один боец этого подразделения не сдался в плен на Курском направлении.

    Он указал, что противник распространяет ложные сообщения о сдаче в плен бойцов спецназа «Ахмат» и «Аида». «Много слухов, но самое важное – ни один наш боец не оказался в плену», – отметил Алаудинов в опубликованном видео в своем Telegram-канале.

    Ранее Алаудинов заявил о возможности уничтожать рекордное число боевиков и техники ВСУ из-за вторжения в Курскую область.

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    13 августа 2024, 15:28 • Новости дня
    Севернее Часова Яра ВС России начали успешные наступательные действия
    Севернее Часова Яра ВС России начали успешные наступательные действия
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские войска сейчас ведут успешные наступательные действия на Артемовском направлении, севернее Часова Яра.

    Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА «Новости». По его словам, эти бои являются важным успехом.

    «На Артемовском направлении, в районе Часова Яра, наши ребята очень хорошо ведут успешные наступательные штурмовые действия – севернее Часова Яра, то есть в районе Григорьевки со стороны Богдановки», – сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

    Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР.

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    13 августа 2024, 12:28 • Новости дня
    ФСБ задержала сотрудницу войсковой части ЮВО за шпионаж на Украину

    ФСБ: Сотрудницу войсковой части ЮВО задержали за передачу Украине данных о Российской армии

    ФСБ задержала сотрудницу войсковой части ЮВО за шпионаж на Украину
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Силовики задержали сотрудницу войсковой части Южного военного округа по подозрению в передаче данных о Вооруженных силах России украинской стороне, возбуждено дело о госизмене, сообщает УФСБ России по Ростовской области.

    По данным силовиков, задержанная переписывалась с украинскими разведчиками через мессенджер Signal. На службу в одну из войсковых частей Южного военного округа она поступила в прошлом году, тогда же и начала сбор сведений об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа, чтобы передавать украинским разведчикам, передает РИА «Новости».

    Против задержанной женщины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

    Ранее ФСБ задержала в Кургане сотрудничавшего с ГУР Украины мужчину.

    Коментарии (11)
    12 августа 2024, 21:17 • Новости дня
    В США признали переговоры с Киевом об ударах ATACMS вглубь России

    Госдеп: США приватно обсуждают с Украиной использование ATACMS для ударов вглубь России

    В США признали переговоры с Киевом об ударах ATACMS вглубь России
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    США ведут приватные дипломатические обсуждения с Украиной о возможности использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

    «Я не стану вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с нашими украинскими партнерами», – ответил он на брифинге на вопрос, «пришло ли время развязать украинцам руки» для нанесения ударов ракетами ATACMS по российским военным базам, передает РИА «Новости».

    По его словам, в настоящее время политика Вашингтона в вопросе использования ATACМS для ударов вглубь России остается без изменения.

    В пятницу военный эксперт Вадим Козюлин сообщил газете ВЗГЛЯД, что США могут тайно разрешить ВСУ бить ракетами ATACMS по Курской области.

    Ранее Украина попросила Пентагон разрешить применение ATACMS для атак по Курской области. Об этом сообщает издание The Washington Post. По данным газеты, ВСУ планируют использовать боеприпасы для ударов по военным аэродромам, которые используются Россией при отражении атак в приграничье.

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    13 августа 2024, 08:23 • Новости дня
    Российские войска захватили станцию Starlink при штурме позиции ВСУ в Курской области
    Российские войска захватили станцию Starlink при штурме позиции ВСУ в Курской области
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В приграничном районе Курской области уничтожено четверо украинских военнослужащих и захвачена станция Starlink, сообщили в Министерстве обороны России.

    Украинских боевиков обнаружила штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки войск «Север» благодаря разведке с помощью БПЛА, захвачена станция Starlink, передает RT.

    Ранее Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области.

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    13 августа 2024, 12:10 • Новости дня
    Польские танки замечены в атаке ВСУ на Курскую область

    Defence24: Польские танки участвуют в атаке ВСУ на Курскую область

    Польские танки замечены в атаке ВСУ на Курскую область
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Польские танки РТ-91 Twardy, состоящие на вооружении 22-й механизированной бригады ВСУ, принимают активное участие в атаке на Курскую область, пишет польский интернет-портал Defence24.

    По данным издания, Варшава передала Украине 60 танков РТ-91 Twardy, которые являются глубокой модернизацией советского Т-72М1. Украинские экипажи прошли обучение на этих машинах в Польше, передает ТАСС.

    Отмечается, что перед наступлением танки были модернизированы и усилены дополнительной броней – более мощным двигателем, современной системой управления огнем и дополнительной броней.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сделает все для того, чтобы ее новейшие танки дошли до площади перед Рейхстагом в Берлине в ответ на статью Bild об использовании ВСУ немецкой техники в Курской области.

    Коментарии (11)
    13 августа 2024, 11:14 • Новости дня
    Ракетным ударом поражены склады с военными грузами из Румынии под Одессой

    Подполье: Под Одессой взорвались склады с военными грузами

    Ракетным ударом поражены склады с военными грузами из Румынии под Одессой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Одесской области после ракетного удара взорвались склады, куда прибывали военные грузы, предположительно из Румынии, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Информаторы Лебедева сообщили, что взрывы произошли в селе Визирка рядом с портом и трассой, через которые поступают вооружение и боеприпасы.

    Лебедев отметил, что складские помещения с «зерном» в Визирке, как их называли в украинских СМИ, горели продолжительное время. Местные жители слышали не только взрыв, но и продолжительную детонацию «зерна». Сообщается, что на эти склады ранее в течение недели проехало множество фур и военных грузовиков, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщал, что ВС России нанесли удар по складам в поселке Нерубайское Одесской области.

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    Ради «войны с Россией» в Прибалтике грабят пенсионеров

    В странах Прибалтики продолжают увеличивать налоги для «подготовки отражения возможной российской агрессии». Ради подготовки к «войне с Россией» «государство грабит самых бедных», возмущается даже местная оппозиция. Впрочем, среди пострадавших слоев населения и бизнеса будут не только они одни. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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