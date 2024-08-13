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Стартовала пятая научно-просветительская экспедиция «Ледокол знаний»
Пятая научно-просветительская экспедиция «Ледокол знаний» отправилась из Мурманска к Северному полюсу, сообщили в департаменте коммуникаций Росатома.
Старт рейса арктической экспедиции дал капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов, который сообщил, что планируется достичь Северного полюса 17 августа, передает ТАСС.
В рамках юбилейной экспедиции Росатом совместно с Российским обществом «Знание» проведет самый северный лекторий, в котором примут участие такие эксперты, как российский кристаллограф и профессор РАН Артем Оганов, палеоантрополог и популяризатор науки Станислав Дробышевский, а также Андрей Акатов, старший преподаватель кафедры инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии СПГТУ.
«Сегодня мы отправляемся не просто в экспедицию – мы впервые будем нести свет знаний с самой северной точки планеты. Я рад, что общество "Знание" стало частью этого уникального проекта Росатома. Мы стремимся создать новые возможности для молодежи, и это нас объединяет», – отметил гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Экспедиция продлится с 13 по 22 августа. В ее состав входят 63 школьника, среди которых 10 участников из зарубежных стран-партнеров Росатома. Также к экспедиции присоединились зарубежные эксперты, отобранные в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
«Для нашего предприятия особенно почетно, что в год 65-летия атомного ледокольного флота экспедиция приобрела международный статус. 15 участников Всемирного фестиваля молодежи, ребята из стран, где мы активно развиваем атомные технологии, и лучшие российские школьники станут настоящей командой. Арктика объединяет талантливых и целеустремленных», – отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.
Научно-просветительский проект «Ледокол знаний» направлен на поиск и поддержку одаренных детей, развитие их способностей и профориентацию. Участниками проекта являются школьники в возрасте 14-16 лет со всей России.
На борту атомохода школьников будут сопровождать известные ученые, эксперты атомной отрасли, исследователи Арктики и популяризаторы науки. За время проекта более 300 одаренных школьников из разных регионов России стали участниками арктических экспедиций Росатома.