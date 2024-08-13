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Завод в Чувашии в полтора раза нарастил производство огнестойких силовых кабелей
Чувашское предприятие «Марпосадкабель» увеличило мощности по выпуску огнестойких и силовых кабелей и проводов в полтора раза – до 50 тыс. км в год, сообщил Фонд развития промышленности (ФРП).
Предприятие расположено в городе Мариинский Посад в Чувашии, инвестиции в модернизацию и расширение производства превысили 126,4 млн рублей. Из них 90 млн рублей в виде льготного займа по совместной программе «Производительность труда» предоставил федеральный ФРП, а 10 млн рублей – региональный Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности, сообщается на сайте фонда.
«Привлечение льготного займа фонда развития промышленности и внедрение системы бережливого производства на всем предприятии позволят после выхода на проектную мощность увеличить выпуск продукции на 50% и производительность труда на 35%. Более того, мы освоили новые виды и расширили размерный ряд уже выпускавшихся видов кабельно-проводниковых изделий», – рассказал генеральный директор АО «Марпосадкабель» Юрий Кочеихин.
Огнестойкие пожаробезопасные силовые кабели применяются в зданиях, к пожарной безопасности которых предъявляются повышенные требования. Например, на АЭС, нефтехимических объектах, морских судах, в тоннелях метрополитена, а также в помещениях с большим скоплением людей: на вокзалах, стадионах, в театрах, аэропортах, торговых центрах, гостиницах, школах, больницах.
Около 70% производимой продукции компании закупают крупнейшие дистрибьюторы, обеспечивающие потребности нефтеперерабатывающих, электроэнергетических, металлургических, химических и автомобилестроительных предприятий, строительной отрасли. Так, среди потребителей продукции компании «Северсталь» и «Россети».
«Чувашия последовательно реализует политику импортозамещения в промышленности и обеспечения технологического суверенитета страны, как обозначал президент Владимир Владимирович Путин. С этой целью в дополнение к мерам федеральной поддержки мы добавляем свою, региональную составляющую, что приносит определенные результаты. И пример нашего «Марпосадкабеля» – тому подтверждение. На сегодня у нас имеются заявки на поддержку 42 различных инвестиционных проектов по созданию новых производств, модернизации и расширению действующих на сумму около 24 млрд рублей», – заявил глава Чувашии Олег Николаев.
При выпуске кабелей используются исключительно отечественные сырье и материалы, уровень локализации составляет 100%.