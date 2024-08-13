Польские танки замечены в атаке ВСУ на Курскую область

Defence24: Польские танки участвуют в атаке ВСУ на Курскую область

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, Варшава передала Украине 60 танков РТ-91 Twardy, которые являются глубокой модернизацией советского Т-72М1. Украинские экипажи прошли обучение на этих машинах в Польше, передает ТАСС.

Отмечается, что перед наступлением танки были модернизированы и усилены дополнительной броней – более мощным двигателем, современной системой управления огнем и дополнительной броней.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сделает все для того, чтобы ее новейшие танки дошли до площади перед Рейхстагом в Берлине в ответ на статью Bild об использовании ВСУ немецкой техники в Курской области.