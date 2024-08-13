Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. В лучшем случае выразят озабоченность, а в худшем солидаризируются с Киевом. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.0 комментариев
Польские танки замечены в атаке ВСУ на Курскую область
Defence24: Польские танки участвуют в атаке ВСУ на Курскую область
Польские танки РТ-91 Twardy, состоящие на вооружении 22-й механизированной бригады ВСУ, принимают активное участие в атаке на Курскую область, пишет польский интернет-портал Defence24.
По данным издания, Варшава передала Украине 60 танков РТ-91 Twardy, которые являются глубокой модернизацией советского Т-72М1. Украинские экипажи прошли обучение на этих машинах в Польше, передает ТАСС.
Отмечается, что перед наступлением танки были модернизированы и усилены дополнительной броней – более мощным двигателем, современной системой управления огнем и дополнительной броней.
Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сделает все для того, чтобы ее новейшие танки дошли до площади перед Рейхстагом в Берлине в ответ на статью Bild об использовании ВСУ немецкой техники в Курской области.