Секретарю блока «Победа» Таубер запретили покидать Молдавию

Tекст: Дарья Григоренко

В вердикте суда говорится, что рассматривая доводы стороны обвинения, суд выносит решение о запрете депутату Таубер покидать страну в течение 60 суток, передает РИА «Новости».

Таубер на выходе из зала суда пояснила, что прокуроры подали запрос об ограничении ее передвижения на основании публикации в Telegram-канале. Она назвала все происходящее «полным абсурдом». По ее словам, прокурор Антикоррупционной прокуратуры показал полный непрофессионализм.

«Запрос в суд был подан из-за публикации в Telegram-канале NDEX, который добавил к моей цитате домыслы, фантазии, что депутат Таубер – то есть я – покидает страну на неопределенный период времени. «Я заявляла до, и заявляю сейчас – не собираюсь покидать страну, а продолжу борьбу вместе с блоком «Победа», – добавила она.

Отмечается, что власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во «вмешательстве в осуществление правосудия» во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии «Шор» Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.

Напомним, в Молдавии возбудили уголовное дело о контрабанде против 50 человек, прилетевших в Кишинев со съезда пророссийских политиков и общественников в Москве.