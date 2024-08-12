  • Новость часаВС России нарастили темпы наступления на Донецком направлении
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    События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США на Ближнем Востоке повторяют ошибки СССР

    Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Курская область расколола радикалов и умеренных на Западе

    Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.

    5 комментариев
    12 августа 2024, 21:25 • Новости дня

    Алаудинов сообщил об уничтожении на Курском направлении 12 единиц техники ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Курском направлении в понедельник уничтожили 12 единиц техники ВСУ, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    «Сегодня в общей сложности мы, получается, уничтожили только 12 единиц техники, ну и не такое большое количество противника, как вчера, хотя тоже достаточно», – заявил он в своем Telegram-канале.

    Ранее Алаудинов назвал фейком сообщения о том, что бойцы спецназа «Ахмат» сдаются в плен на Курском направлении.

    12 августа 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин потребовал выбить ВСУ с территории Курской области
    Путин потребовал выбить ВСУ с территории Курской области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на совещании с Совбезом России и правительством заявил, что главной задачей Минобороны является решение актуальных задач в Курской области.

    Минобороны должно выбить ВСУ с территории региона, заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    «Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должны обеспечить режим контртеррористической ситуации, эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. Перед Росгвардией стоят и свои боевые задачи. Гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым», – подчеркнул глава государства.

    Руководители регионов должны сосредоточиться на поддержке людей, которые нуждаются в помощи и защите, подчеркнул президент.

    Оперативное совещание проводится с членами СБ России, правительства, представителями администрации президента, руководителями силовых ведомств, также там присутствуют главы Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ на Курском направлении в последние сутки потеряли до 260 человек.

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    12 августа 2024, 12:25 • Новости дня
    Стало известно о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области

    Военкор Коц рассказал о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области

    Стало известно о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе атаки на МАПП «Колотиловка» в Красняружском районе в Белгородской области на погранпереход выехали несколько танков и пара БТР украинских военных, танк стрелял в течение пяти-шести минут, получил «ответку» и откатился назад, рассказал военкор Александр Коц.

    В своем Telegram-канале он отметил, что не было замечено никаких танковых колонн.

    «Выехали на погранпереход танк и пара БТР, танк начал разбирать МАПП, стрелял в течение пяти-шести минут. Потом полетела ответка. Хохлу влупили, и он откатился», – написал Коц.

    По словам военкора, похожая попытка прорваться в Безыменно Грайворонского района, где противнику сожгли БТР, после чего он отошел.

    «Щупают границу, ищут, где тонко, чтобы порвать. Подразделения прикрытия госграницы встречают с «хлебом-солью», – указал он.

    Ранее Коц рассказал про «тероборону здорового человека» в Курской области.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    12 августа 2024, 15:50 • Новости дня
    Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России
    Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Противник получит достойный ответ за действия в российском приграничье, все цели специальной военной операции будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом России.

    «Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», – цитирует ТАСС Путина.

    Путин попросил доложить глав Брянской, Белгородской и Курской областей о ситуации в регионах.

    Ранее Путин назвал главной задачей – выбить ВСУ из Курской области.

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    12 августа 2024, 10:20 • Новости дня
    Группировка ВСУ попала в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком

    Кимаковский: ВСУ попали в окружение между Торецком и украинским Нью-Йорком

    Группировка ВСУ попала в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка украинских сил между Дзержинском (украинское название – Торецк) и поселком Новгородское (украинское название – Нью-Йорк) попала в оперативное окружение, сообщил в эфире «Соловьев Life» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, группировка между украинским Нью-Йорком и Торецком находится под постоянным огневым контролем, передает ТАСС.

    Кимаковский отметил существенные успехи российской армии по всей линии боевого соприкосновения: особенно на Покровском направлении, в поселке Гродовка и городе Новогродовке. Он сообщил, что российские войска выровняли линию обороны возле Константиновки вдоль трассы снабжения украинской группировки в Угледаре.

    Ранее украинские военнослужащие ушли с позиций на окраине поселка Гродовка в ДНР.

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    12 августа 2024, 14:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил сложность ударов по логистике ВСУ в Сумской области

    Военный аналитик Онуфринко: Авиация и артиллерия не могут полностью нарушить логистику ВСУ в Сумской области

    Эксперт объяснил сложность ударов по логистике ВСУ в Сумской области
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Логистические возможности ВСУ в Сумской области значительно выше, чем в Запорожской области или Донбассе. Это обуславливается разветвленной сетью дорог и широкой лесополосой. Силы российской авиации или артиллерии в данном случае ограничены, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Напомним, ВСУ продолжают атаки на приграничные регионы России.

    «Военная логистика ВСУ в Сумской области развита достаточно хорошо. В регионе имеется разветвленная сеть автодорог, созданная еще в советское время. При этом сохраняется прямая трасса до города Суджи. По ней и ведется основное снабжение сил противника», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Села в этой области связаны небольшими дорогами. По ним может передвигаться как гусеничная, так и колесная техника. Кроме того, регион покрыт густыми лесами. Украинская армия активно пользуется данной особенностью местности, скрывая передвижение небольших групп в зарослях деревьев», – отмечает он.

    «В принципе, инфраструктурные и топографические характеристики Сумской области можно оценить значительно выше, чем, например, в Запорожской области или Донбассе. Помешать логистике противника крайне непросто. В настоящий момент мы работаем по необходимым целям с помощью авиации и артиллерии, но их возможности ограничены», – подчеркивает собеседник.

    «В настоящий момент Россия может ослабить противника в Сумской области лишь активизацией боевых действий на других участках фронта. Любое усиление давления, скажем, на Харьковском направлении, поставит ВСУ перед необходимостью перебрасывать часть сил из приграничья на наиболее востребованный участок», – заключил Онуфриенко.

    Напомним, ВСУ продолжают атаки на российское приграничье. По данным Министерства обороны, за минувшие сутки активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов отражены семь атак штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево.

    Кроме того, в районе Каучук пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории. Авиацией и ракетными войсками поражались резервы ВСУ в районах Мирополья и Могрицы на территории Сумской области.

    За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих и 31 единица бронетехники, в то числе три танка. Всего с момента активизации боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1610 военнослужащих, 32 танка и другую технику.

    Между тем издание The Economist сообщает о значительных потерях противника в рамках операции в российском приграничье. Раненые солдаты, проходящие лечение в городе Сумы, жалуются на большое количество смертей в результате ударов авиации. Отмечается, что в атаку были направлены элитные части ВСУ.

    Первые результаты начатой операции газета оценивает как «неубедительные». «Россия перебросила войска с Харьковского направления, но гораздо меньше солдат ушло с жизненно важного участка в Донбассе», – пишет издание. По словам одного из раненых, Москва переводит подразделения в приграничье «не так быстро, как хотелось бы Украине».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о реакции западных СМИ на действия противника в российском приграничье. Издания подчеркивают, что операция украинской армии носит рискованный характер, при этом многие не понимают истинных целей офиса Зеленского.

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    12 августа 2024, 12:50 • Новости дня
    «Военное дело»: Российские войска зашли в Торецк
    «Военное дело»: Российские войска зашли в Торецк
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в понедельник продвинулись в город Дзержинск (украинское название – Торецк) в ДНР, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

    Отряды Вооруженных сил России продвигаются вдоль многоэтажных домов по улицам Лесная и 91-й дивизии, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

    До этого ВСУ перебросили из этого города одну бригаду в Курскую область.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что группировка украинских боевиков между Дзержинском и Нью-Йорком попала в оперативное окружение.

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    12 августа 2024, 08:21 • Новости дня
    ВСУ активизировались на границе Краснояружского района Белгородской области
    ВСУ активизировались на границе Краснояружского района Белгородской области
    @ Евгений Мартынов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении активности ВСУ на границе Краснояружского района и начале эвакуации местных жителей в безопасные места.

    В своем Telegram-канале он указал, что ситуация на границе с Украиной обострилась. В связи с этим принято решение о временной эвакуации жителей Краснояружского района.

    Гладков подчеркнул, что данная мера направлена на обеспечение безопасности граждан. Транспорт для перевозки людей направлен в район, а на местах ведется согласование процесса вывоза.

    Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что жителям Колотиловки рекомендовали покинуть село из-за участившихся ударов со стороны ВСУ.

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    12 августа 2024, 18:48 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен штурмовую группу ВСУ в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Курской области российские силы взяли в плен штурмовую группу ВСУ численностью пять человек, состоящую из военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сообщили в силовых структурах РФ.

    Как указали в силовых структурах, украинские десантники были пленены в районе населенного пункта Мартыновка. Видео с пленными подтверждает эту информацию. По словам представителя силового ведомства, группа действовала в составе диверсионно-разведывательного отряда, и основная ее часть была ликвидирована в ходе боестолкновения, передает РИА «Новости».

    Ранее СК России возбудил уголовное дело в отношении командиров военных частей ВСУ, совершивших нападение на Курскую область.

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    12 августа 2024, 13:55 • Новости дня
    Взятый в плен боевик заявил о планах ВСУ дойти до Курска и Белгорода

    Взятый в плен в Курской области боевик ВСУ рассказал о приказе убивать мирных жителей

    Взятый в плен боевик заявил о планах ВСУ дойти до Курска и Белгорода
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный пограничниками в Курской области украинский военный рассказал о плане ВСУ дойти до Курска и Белгорода и приказе расстреливать мирных жителей в случае сопротивления, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Пограничники в Курской области задержали военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, который рассказал, что им был дан приказ расстреливать на месте мирных жителей, если они оказывали им сопротивление, передает ТАСС.

    По его словам, при заходах в населенные пункты Курской области ВСУ забирали всё, что могли унести, занимались грабежом и мародерством. Он также рассказал, что в планах ВСУ было дойти до Курска и Белгорода, а захват приграничных регионов хотели использовать якобы для мирного договора с Россией. Пленный рассказал, что командирами отделений руководил человек с позывным Стриж, который до них доводил всю информацию. «Он сказал, что эта операция последняя надежда Украины», — сказал пленный.

    Он также рассказал, что его бросили во время боя сослуживцы, он пытался вернуться на территорию Украины, но был задержан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как к нападению на Курскую область в ЦИПСО создали серию новых фальшивок.

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    12 августа 2024, 16:24 • Новости дня
    Смирнов: В Курской области под контролем противника находятся 28 населенных пунктов
    Смирнов: В Курской области под контролем противника находятся 28 населенных пунктов
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дарья Григоренко

    Судьба около двух тысяч мирных жителей, проживающих в 28 населенных пунктах Курской области, контролируемых боевиками ВСУ, остается неизвестной, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину.

    «28 населенных пунктов находится как раз в этой зоне (подконтрольной ВСУ), это порядка 2 тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем», – сказал врио губернатора, передает ТАСС.

    Смирнов в начале своего доклада главе государства назвал ситуацию в области сложной и сообщил, что ВСУ прошли вглубь региона на 12 км.

    «Алексей Борисович, это военными ведомствами доложено, какая там ширина и глубина. Вы доложите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям», – отметил Путин.

    Доклад Смирнова стал последним в открытой части совещания, после чего оно продолжилось за закрытыми дверями. До этого с докладами выступили руководители Белгородской и Брянской областей, а также первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

    Ранее врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что региональным оперштабом принято решение вывозить жителей Беловского района Курской области.

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    12 августа 2024, 12:23 • Новости дня
    Белоусов назвал четыре условия успеха для противостояния с Западом

    Белоусов назвал высокоточное оружие условием успеха в войне с Западом

    Белоусов назвал четыре условия успеха для противостояния с Западом
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны России Андрей Белоусов назвал высокоточное оружие одним из условий достижения успеха в вооруженном противостоянии с коллективным Западом во главе с США.

    По его словам, достижение успеха в современных военных конфликтах возможно только при обеспечении войск высокоточным оружием, применением новых тактических приемов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов, передает ТАСС.

    Третьим условием он назвал «создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект», а четвертым – постоянное совершенствование подготовки военных кадров, командного состава.

    Министр обороны подчеркнул, что полноценное преимущество перед противником можно получить только при комплексном подходе.

    Ранее Белоусов назвал СВО вооруженным противостоянием России и Запада.

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    12 августа 2024, 08:39 • Новости дня
    В Турции рассказали о подготовке Украины к мирным переговорам с Россией

    Энгин Озер: Киев готовится к референдуму и переговорам с Россией в декабре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский народ готовят к референдуму и мирным переговорам с Россией, которые, вероятно, начнутся в середине декабря, заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

    По его словам, никогда еще не было процесса, в котором мир был бы так близок. Озер добавил, что хотя Зеленский запретил мирные переговоры, он заявил, решил пригласить Россию на мирную конференцию, но некоторые важные решения относительно войны должны приниматься народом, передает РИА «Новости»..

    По словам эксперта, позиции сторон мирных переговоров еще очень далеки друг от друга, но процесс начался с появлением возможности победы Дональда Трампа на выборах. Киев уверен, если такой сценарий возникнет, военная помощь сократится, а давление на мирное решение усилится.

    «По этой причине обе стороны в зоне конфликта пытаются консолидировать свои позиции и усилить свою переговорную силу до начала переговоров. Однако победа Трампа далеко не очевидна, поэтому Зеленский будет усиливать подобную мирную риторику до ноября», – считает Озер.

    Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что атака ВСУ на Курскую область показала, что вопрос о возможности мирных переговоров должен сняться, а для безопасности жителей следует создать санитарную зону, учитывая дальность переданных Киеву западных ракет.

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    12 августа 2024, 17:02 • Новости дня
    СК: ВСУ расстреливали убегающих из Белогорского монастыря мирных граждан
    СК: ВСУ расстреливали убегающих из Белогорского монастыря мирных граждан
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Следственный комитет фиксирует случаи целенаправленного нападения ВСУ на мирных жителей в Курской области, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    Например, украинские военнослужащие открыли огонь по группе мирных граждан, эвакуировавшихся из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В результате этой атаки погиб один человек, говорится в Telegram-канале СК.

    Кроме того, в городе Суджа украинский оператор FPV-дрона нацелил устройство на машину скорой помощи. В результате взрыва погибли фельдшер и водитель, а врач с ранениями был госпитализирован. Также под обстрел попал журналист Евгений Поддубный.

    «В ходе осмотров установлено, что украинская сторона активно использует стрелковое оружие, тяжелую технику, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО», – сообщили в ведомстве.

    Ранее врио главы Курской области заявил, что в регионе 180 тыс. человек подлежат эвакуации.


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    12 августа 2024, 19:28 • Новости дня
    ВС России нарастили темпы наступления на Донецком направлении
    ВС России нарастили темпы наступления на Донецком направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России нарастили темпы наступления на Донецком направлении, подразделения в результате активных действий освободили Лисичное в ДНР.

    В Красногоровке российские военные взяли под контроль городские кварталы, говорится в сообщении Минобороны. «Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное», – подчеркнули в военном ведомстве.

    Российские войска удерживают инициативу на Донецком направлении и взламывают оборону противника. В июле группировки ВС России «Центр» и «Юг» освободили от противника 19 населенных пунктов в ДНР.

    Ранее источник сообщал, что на Покровском направлении ВС России приблизились к крупнейшим хабам ВСУ.

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    12 августа 2024, 09:14 • Новости дня
    МИД Китая призвал не допустить эскалации на фоне ситуации в Курской области

    МИД Китая на фоне ситуации в Курской области призвал не прибегать к эскалации

    МИД Китая призвал не допустить эскалации на фоне ситуации в Курской области
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД Китая, комментируя ситуацию в Курской области, призвал не прибегать к эскалации и не осуществлять провокаций.

    Как говорится в сообщении МИД, Китай обратил внимание на ситуацию и призывает все стороны не прибегать к эскалации, не расширять границы поля боевых действий и не осуществлять провокаций, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что Китай продолжит играть конструктивную роль для содействия политическому урегулированию кризиса и поддерживать контакты с международным сообществом.

    Ранее МИД Китая не подтвердил ответный визит главы ведомства Ван И на Украину.

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