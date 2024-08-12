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Смирнов: В Курской области под контролем противнкика находятся 28 населенных пунктов
Судьба около двух тысяч мирных жителей, проживающих в 28 населенных пунктах Курской области, контролируемых боевиками ВСУ, остается неизвестной, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину.
«28 населенных пунктов находится как раз в этой зоне (подконтрольной ВСУ), это порядка 2 тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем», – сказал врио губернатора, передает ТАСС.
Смирнов в начале своего доклада главе государства назвал ситуацию в области сложной и сообщил, что ВСУ прошли вглубь региона на 12 км.
«Алексей Борисович, это военными ведомствами доложено, какая там ширина и глубина. Вы доложите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям», – отметил Путин.
Доклад Смирнова стал последним в открытой части совещания, после чего оно продолжилось за закрытыми дверями. До этого с докладами выступили руководители Белгородской и Брянской областей, а также первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Ранее врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что региональным оперштабом принято решение вывозить жителей Беловского района Курской области.