Смирнов: В Курской области под контролем противнкика находятся 28 населенных пунктов

Tекст: Дарья Григоренко

«28 населенных пунктов находится как раз в этой зоне (подконтрольной ВСУ), это порядка 2 тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем», – сказал врио губернатора, передает ТАСС.



Смирнов в начале своего доклада главе государства назвал ситуацию в области сложной и сообщил, что ВСУ прошли вглубь региона на 12 км.



«Алексей Борисович, это военными ведомствами доложено, какая там ширина и глубина. Вы доложите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям», – отметил Путин.

Доклад Смирнова стал последним в открытой части совещания, после чего оно продолжилось за закрытыми дверями. До этого с докладами выступили руководители Белгородской и Брянской областей, а также первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Ранее врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что региональным оперштабом принято решение вывозить жителей Беловского района Курской области.