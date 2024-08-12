WSJ: Вашингтон опасается «возмездия» Москвы после атаки ВСУ на Курскую область

WSJ: Вашингтон опасается «возмездия» Москвы после атаки Киева на Курскую область

Tекст: Алексей Дегтярев

Чиновники из США ожидают массированного удара со стороны России по критической украинской инфраструктуре в ответ на операцию киевского режима в Курской области, сообщили источники Wall Street Journal, передает ТАСС.

ВСУ постоянно теряют позиции на всех участках фронта, указало издание.

Конечная же цель курской операции пока не понятна, поскольку у украинской армии дефицит людей, вооружения, а на востоке «войска Киева с трудом сдерживают продвижение России».

Неназванный офицер ВСУ из бригады у Часова Яра заявил, что сомневается в разумности атаки на Курскую область, он пояснил, что не наблюдает изменений на своем участке фронта, где ВС России продвигаются вперед.

Ранее источник в минобороны Украины заявил, что Россия якобы готовит агрессивный ответ на вторжение ВСУ в Курскую область.