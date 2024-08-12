Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.0 комментариев
WSJ: Вашингтон опасается «возмездия» Москвы после атаки ВСУ на Курскую область
WSJ: Вашингтон опасается «возмездия» Москвы после атаки Киева на Курскую область
Американская администрация опасается «жестокого возмездия» российской стороны после атаки на Курскую область, сообщили источники газеты Wall Street Journal в Белом доме.
Чиновники из США ожидают массированного удара со стороны России по критической украинской инфраструктуре в ответ на операцию киевского режима в Курской области, сообщили источники Wall Street Journal, передает ТАСС.
ВСУ постоянно теряют позиции на всех участках фронта, указало издание.
Конечная же цель курской операции пока не понятна, поскольку у украинской армии дефицит людей, вооружения, а на востоке «войска Киева с трудом сдерживают продвижение России».
Неназванный офицер ВСУ из бригады у Часова Яра заявил, что сомневается в разумности атаки на Курскую область, он пояснил, что не наблюдает изменений на своем участке фронта, где ВС России продвигаются вперед.
Ранее источник в минобороны Украины заявил, что Россия якобы готовит агрессивный ответ на вторжение ВСУ в Курскую область.