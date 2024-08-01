Крупнейшие НКО присоединились к наблюдению за выборами в ЕДГ

Tекст: Дарья Григоренко

В преддверии ЕДГ ОП РФ объединила усилия с 47 крупнейшими НКО страны. Подписанное соглашение направлено на обеспечение прозрачности и честности избирательного процесса. Среди подписантов – такие известные организации, как Союз женщин России, Российский союз молодежи, Ассоциация юристов России и другие. В ОП РФ сообщили, что документ носит открытый характер, поэтому в оставшийся до выборов срок к нему будут присоединяться и другие организации, говорится в сообщении на сайте НОМ.

Особое внимание уделяется привлечению молодежи к процессу наблюдения. Как отметил руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, важно не только обучить молодых людей, но и воспитать в них гражданскую ответственность.

Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю Алена Булгакова рассказала о модернизации программы подготовки наблюдателей. Новые чек-листы и обучающие семинары помогут наблюдателям эффективно оценивать работу избирательных комиссий и выявлять возможные нарушения. Обучающие семинары по обновленной методике уже проходят во всех регионах, где в ЕДГ состоятся выборы. «Важно, чтобы соглашение не носило декларативный характер. Приглашаем ваших представителей в регионах направлять членов организации для участия в образовательных мероприятиях», – обратилась к подписантам Булгакова.

Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий отметил, что сотрудничество с Общественной палатой помогает привлекать молодежь к активному участию в общественно-политической жизни страны. Заместитель генерального директора российского общества «Знание» Ирина Карих предложила проводить открытые лекции о наблюдении за выборами, чтобы информировать о нем как можно больше людей.

Член правления РАПН, политолог Владимир Шаповалов подчеркнул, что с каждым годом институт общественного наблюдения только укрепляется, появляются новые направления и инструменты контроля. «Общественное наблюдение не имеет прецедентов в мире по степени отработанности процедур, по степени правового регулирования и охвата участников. В значительной части стран, в том числе и тех, которые считают себя эталоном демократии, общественного наблюдения нет в принципе», – уточнил он.