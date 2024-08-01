Эксперт: Выборы в Венесуэле выявили проблемы современного института международного наблюдения

«Скандальные выборы в Венесуэле подсветили проблему современного института международного наблюдения. В условиях, когда не существует единых стандартов для действительно независимого наблюдения на иностранных выборах, каждая сторона поствыборного конфликта трактует отчеты экспертов в свою пользу», – сказала эксперт.

По ее словам, в наблюдательной миссии в Венесуэле, по различным данным, приняли участие от 600 до 900 аккредитованных представителей власти и общественных организаций, преимущественно левого толка. Резолюцию международных наблюдателей по итогам выборов, признающую прозрачность и открытость во время их проведения, подписали представители 109 организаций из 107 стран. «Однако это не помешало странам коллективного Запада апеллировать к нарушениям, которые якобы выявили международные наблюдатели до избирательного процесса и во время него», – рассказала Корчемная.

«Использование западными странами института международного наблюдения в качестве инструмента манипуляций набирает обороты: отчеты наблюдателей, не соответствующие официальной позиции страны по отношению к признанию результатов выборов, признаются невалидными, а спекуляции на этой теме получают широкое распространение в СМИ. Декларации же наблюдателей, присутствовавших на выборах и имеющих противоположное мнение, не берутся в расчет», – сказала она.

Эксперт резюмировала, что единственный способ преодолеть это – создавать новые стандарты и соответствующие институты на межгосударственном уровне. В авангарде создания таких институтов должны быть Россия и развивающиеся центры многополярного мира, которые уже столкнулись с манипулированием общественным мнением со стороны западных стран под предлогом отсутствия независимых подтверждений результатов выборов.

Ранее венесуэльская оппозиция и несколько стран не признали Николаса Мадуро победителем президентских выборов в стране, в Каракасе начались столкновения полиции и протестующих.