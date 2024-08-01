  • Новость часаCNN: Начался обмен заключенными между Россией и Западом
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему не будет мировой войны за Ближний Восток

    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и, в ряде случаев, кровопролитным.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Релокация здорового человека

    Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.

    7 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Новый страшноватый мир

    Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокая, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.

    13 комментариев
    1 августа 2024, 16:18 • Новости дня

    CBS: Редактора «Радио Свобода» освободят в рамках обмена заключенными

    CBS: Редактора «Радио Свобода» Курмашеву освободят в рамках обмена заключенными между Россией и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    В обмене заключенными между Россией и США фигурирует редактор радиостанции «Радио Свобода*» (признана иноагентом в России) Алсу Курмашева, утверждает телекомпания CBS.

    Как сообщила CBS со ссылкой на представителя администрации США, Курмашеву, имеющую американское гражданство, освободят вместе с осужденными в России журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем и американцем Полом Уиланом, передает ТАСС.

    На прошлой неделе Верховный суд Татарстана признал Курмашеву виновной в распространении заведомо ложных сведений о Российской армии и приговорил ее к шести с половиной годам лишения свободы.

    Ранее в четверг телеканал CNN сообщил, что Россия, США, Германия и другие страны начали обмен заключенными.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    31 июля 2024, 03:28 • Новости дня
    МИД рассказал о «серьезном предостережении» Белоусова Остину

    Рябков сообщил о направленном Белоусовым главе Пентагона Остину «серьезном предостережении»

    МИД рассказал о «серьезном предостережении» Белоусова Остину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил очень серьезное предостережение шефу Пентагона Ллойду Остину, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Комментируя «недавний контакт министров обороны», Рябков отметил, что все контакты с США «на уровне выше среднего по государственным и дипломатическим меркам» совершаются в «сугубо утилитарных целях», передает ТАСС.

    В частности, Вашингтону «было направлено очень серьезное предостережение». Речь шла о «возможных новых провокациях со стороны Киева». Подчеркивается, что они «немыслимы без прямого содействия Вашингтона».

    Как пояснил Рябков, предупреждение направили, чтобы не допустить «дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми».

    Напомним, New York Times сообщала, что Белоусов и Остин 12 июля в телефонном разговоре обсудили готовящуюся «тайную операцию» Украины против России. По данным газеты, Пентагон позднее «связался с Киевом и призвал не проводить операцию, если такие планы имелись».

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    31 июля 2024, 01:29 • Новости дня
    США заявили о работе над «разрывом» отношений Армении с Россией

    Помощник главы Госдепа О'Брайен подтвердил вовлеченность США в процесс «разрыва» Арменией отношений с Россией

    США заявили о работе над «разрывом» отношений Армении с Россией
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    США создают условия для того, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян смог осуществить «разрыв» отношений с Россией, заявил помощник главы Госдепа по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

    На слушаниях в комитете Сената по иностранным делам О'Брайен выразил поддержку «храбрым шагам» Пашиняна по «разрыву с Россией». По его словам, в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха «значительная часть населения Армении хочет дистанцироваться от России», а США «создают условия для того, чтобы это произошло», передает ТАСС.

    Он рассказал, что Западом создана «новая платформа для помощи Армении в снижении зависимости от России». О'Брайен признал, что Армения «почти полностью зависит от России в экономическом и энергетическом плане», поэтому требуется «диверсификация».

    По версии О'Брайена, Россия якобы добивается того, чтобы урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном «развивалось на условиях» Москвы. О'Брайен утверждает, что это «вызывает раздражение» как у Еревана, так и у Баку. Заинтересованность США О'Брайен объяснил тем, что «невероятно богатые страны Центральной Азии» имеют сейчас возможность «выхода на мировые рынки лишь через Россию или Китай», а Вашингтон хочет «открыть путь, пролегающий через Азербайджан и Армению».

    По его словам, США наблюдают в ряде стран «от Каспия до Адриатики» желание иметь меньше связей с Россией и быть ближе к членству в ЕС и НАТО или укреплять отношения с этими объединениями. При этом О'Брайен сказал, что последние два года в этом регионе наблюдалось «желание быть дальше от России», но сейчас начались «некоторые откаты, иногда подпитываемые Россией, иногда – местными элитами». «И мы ведем работу в каждом из этих мест, у каждого из них есть свои особенности, но мы работаем везде, чтобы попытаться укрепить платформу, которую мы построили», – сказал он.

    Напомним, турецкие СМИ заявили, что Соединенные Штаты рассматривают возможность открытия «южного фронта» против России, используя для этого Армению.

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    30 июля 2024, 03:27 • Новости дня
    США признали неспособность победить Россию и Китай в одиночку

    Американская комиссия заявила о неспособности США в одиночку победить в войне с Россией и Китаем

    США признали неспособность победить Россию и Китай в одиночку
    @ Dwi Anoraganingrum/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США не могут конкурировать с Россией, Китаем и их партнерами в одиночку, а также «не могут выиграть войну подобным образом», заявила комиссия по национальной оборонной стратегии, уполномоченная конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны.

    Доклад комиссии опубликован аналитическим центром RAND (его деятельность признана нежелательной в России). Комиссия призвала США продолжить инвестировать в укрепление союзников, отметив, что «альянсы – это не панацея, но структура вооруженных сил США должна учитывать силы и обязательства союзников», передает РИА «Новости».

    Комиссия предупредила о разрушительных последствиях для США в случае полномасштабной войны с равным или почти равным по силе государством. Подчеркивается, что ВПК США не отвечает потребностями как самих Соединенных Штатов, так и их союзников. Затяжной конфликт, в особенности с несколькими театрами боевых действий, потребует значительно больших мощностей.

    В докладе сказано, что «вооруженным силам США не хватает как возможностей, так и потенциала, которые необходимы, чтобы быть уверенными в способности сдерживать и побеждать в бою». Российская специальная военная операция на Украине показала «необходимость подготовки к новым формам конфликт», говорится в докладе.

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что администрация американского лидера Джо Байдена заблуждается в том, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники.

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    1 августа 2024, 12:58 • Новости дня
    Эксперт назвал варианты ответа Ирана на убийство лидера ХАМАС

    Политолог Ципис: Ответные действия Ирана в отношении Израиля могут спровоцировать масштабный региональный конфликт

    Эксперт назвал варианты ответа Ирана на убийство лидера ХАМАС
    @ IMAGO/RAINER UNKEL/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ответ на убийство Исмаила Хании Иран может провести ограниченную военную операцию. Среди возможных вариантов – атака на север Израиля, а также удары по американской базе в Ираке. При этом не исключен «эскалационный сценарий», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Так он прокомментировал сообщения СМИ о приказе верховного лидера Ирана Али Хаменеи нанести удар по Израилю.

    «Если Иран ничего не предпримет после убийства в Тегеране Исмаила Хании, то Израилем это будет воспринято как проявление слабости. Подобный расклад развяжет руки ЦАХАЛ, и еврейское государство будет действовать еще более агрессивно», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    По его мнению, есть два сценария, по которым могут развиваться дальнейшие события. Первый подразумевает проведение Ираном ограниченной операции. При этом вариантов ее организации у Тегерана довольно много. «Военные республики могут нанести удар по северу Израиля, – продолжил Ципис. – Более того, обойти «Железный купол» им не составит труда, поскольку в рамках предыдущей атаки местные власти могли понять, как именно работает израильская система ПВО», – указал собеседник.

    «Целью Ирана также может стать американская военная база расположенная, например, в Ираке. Это вполне укладывается в идею мести, поскольку Тегеран считает США соучастниками преступлений Израиля», – пояснил он. В качестве еще одного варианта ограниченного ответа республики эксперт называет удары по морским целям в Персидском заливе. Речь идет о кораблях, авианосцах и танкерах, принадлежащих западным странам.

    «Второй же сценарий предполагает широкомасштабные действия Ирана. В этом случае будет нанесен прямой удар по Израилю. Причем Тегеран может привлечь к атаке «Ось сопротивления» – Йемен, Сирию, Ирак, Ливан. Но самым угрожающим для Тель-Авива фактором, конечно, станет возможное участие в этом Турции. Вместе с тем такой шаг приведет к региональной войне, в которую непременно будут втянуты Соединенные Штаты и страны западного блока», – детализировал политолог.

    К слову, на фоне эскалации на Ближнем Востоке несколько авиакомпаний США и Британии отменили рейсы в Израиль. «Ситуация напряжена до предела, все ожидают ответных мер со стороны Ирана. Но, на мой взгляд, они не последует сразу, потому что Тегерану нужно продумать свои действия. По моим прогнозам, реакция республики последует в ближайший месяц», – заключил Ципис.

    Ранее издание The New York Times сообщило, что духовный лидер Ирана Али Хаменеи якобы отдал приказ о прямой атаке по территории Израиля. По мнению газеты, данное решение призвано стать ответом на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, к которому, по мнению Тегерана, может быть причастно еврейское государство.

    На этом фоне, по соображениям безопасности, американский авиаперевозчик United Airlines заявил о временном прекращении регулярных рейсов в Тель-Авив. В официальном обращении компании сказано, что руководство до сих пор обдумывает дальнейшие действия. В случае возобновления перелетов, безопасности пассажиров и экипажа будет уделяться «особое внимание».

    Напомним, в Иране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Как отметили в КСИР, представитель движения погиб в результате атаки на свою резиденцию в Тегеране.  Во многих странах региона считают, что Израиль мог быть причастен к этой атаке, но представители ЦАХАЛ отказались комментировать CNN новость. В армии еврейского государства сказали, что «не реагируют на сообщения иностранных СМИ».

    Однако министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху заявил, что убийство Хании – «правильный способ очистить мир от этой грязи». «Нет больше воображаемых соглашений о мире, нет больше милосердия к этим сыновьям смерти. Смерть Исмаила Хании делает мир немного лучше», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Как отмечает The Times of Israel, Элияху оказался первым топ-чиновником Израиля, который намекнул на причастность государства к убийству Хании. Это произошло, несмотря на негласный приказ премьер-министра Биньямина Нетаньяху хранить молчание по поводу ночного инцидента. Ранее Элияху, к слову, был наказан за идею ударить по Газе ядерным оружием. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала возможные последствия гибели лидера ХАМАС.

    При этом Иран уже предпринимал обстрелы Израиля в апреле этого года. Тогда телеканал CNN атаку крупнейшим налетом дронов в истории человечества. Однако по ее итогам ЦАХАЛ сообщил о «минимальном ущербе» инфраструктуре страны. Эксперты отмечали, что произошедшее могло дать Тегерану полезную информацию о работе системы ПВО «Железный купол».

    Тогда поводом к действиям Ирана в отношении Израиля послужила атака ЦАХАЛ по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия данного события.

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    30 июля 2024, 12:51 • Новости дня
    Ветерана-морпеха из США осудили в России за участие в боевых действиях на Украине

    Ветерана-морпеха из США заочно осудили в России за участие в боевых действиях на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен заочный приговор американскому наемнику и ветерану морской пехоты США Сент-Джону Майкл-Артуру за участие в вооруженном конфликте на украинской стороне, сообщил Следственный комитет России.

    Американский ветеран признан судом виновным по статье «Наемничество», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Суд и следствие установили, что в феврале 2022 года американец через Польшу проник на украинскую территорию, он попал в пункт постоянной дислокации «Интернационального легиона». Там он начал за деньги участвовать в вооруженном конфликте на стороне Украины.

    Ему выдали огнестрельное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. В тренировочных лагерях он прошел военную подготовку. С февраля 2022 года по май 2024 года Сент-Джон Майкл-Артур исполнял приказы командиров «Интернационального легиона».

    Приказы заключались в непосредственном участии в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против ВС России и ДНР. За это ему платили не менее 1 тыс. долларов в месяц.

    Его приговорили заочно к 14 годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск.

    Ранее в июле СК сообщал, что обвиняемыми по делам об участии в боевых действиях на стороне украинской армии считаются более 700 иностранных граждан, 422 из них находятся в международном розыске.

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    31 июля 2024, 05:23 • Новости дня
    НАТО решило разработать новую стратегию в отношении России

    Помощник главы Госдепа О'Брайен сообщил о намерении НАТО разработать новую стратегию в отношении России

    НАТО решило разработать новую стратегию в отношении России
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В следующие месяцы НАТО разработает новую стратегию в отношении России, стратегия должна объединять членов альянса при взаимодействии с Москвой, заявил помощник главы Госдепа по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

    На слушаниях в комитете Сената по иностранным делам О'Брайен заявил, что все страны НАТО считают Китай «решающим сторонником» России в специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.

    Напомним, в итоговой декларации июльского саммита НАТО Россия была объявлена самой значительной угрозой для стран НАТО.

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    1 августа 2024, 11:19 • Новости дня
    Задействованный при обмене Бута самолет Ан-148 вылетел из Калининграда

    Flightradar24: Задействованный при обмене Бута самолет Ан-148 вылетел из Калининграда

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет Ан-148-100Е с номером РА-61727, который использовался при обменах между Россией и США, вылетел из Калининграда на фоне сообщений об обмене осужденного за шпионаж в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, свидетельствуют данные портала Flightradar24.

    Самолет приземлился в калининградском аэропорту в 07:35 по местному времени, вылетел из Калининграда в 9.31 по местному времени (10.31 по Москве). Этот же самолет с номером RA-61727 участвовал в процессе обмена Виктора Бута и Бриттни Грайнер, передает ТАСС.

    В калининградском аэропорту прибытие этого самолета не стали комментировать, отмечая, что могут давать информацию только о бортах, которые указаны в расписании.

    Также нет официальных сообщений о возможности обмена Гершковича и связи этого обмена с самолетом Ан-148-100Е.

    Ранее сообщалось, что самолет, который используется для обмена заключенными, приземлился в Калининграде.

    Fox News заявил, что Гершковича могут обменять уже в четверг.

    До этого сообщалось, что «в ближайшие часы» может состояться крупный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией.

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    1 августа 2024, 07:56 • Новости дня
    В США заявили о подготовке к обмену осужденного за шпионаж Гершковича

    Fox News: Осужденный в России за шпионаж Гершкович вернется в США 1 августа

    Tекст: Вера Басилая

    Осужденный за шпионаж в России журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович вернется в США в рамках обмена заключенными 1 августа, сообщил Fox News.

    Ведущий телеканала Fox News сообщил, что информация была получена от газеты The Wall Street Journal.  Между тем, из публичной электронной базы данных Федерального бюро тюрем США пропали сведения о содержащихся там россиянах Александре Виннике, Владиславе Клюшине, Вадиме Конощенке и Максиме Марченко, передает ТАСС.

    Гершковича признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам заключения. Генпрокуратура России указала, что американский гражданин по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода.

    В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден решил добиваться освобождения осужденного в России Гершковича.

    Ранее сообщалось, что «в ближайшие часы» может состояться крупный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией.

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    1 августа 2024, 09:11 • Новости дня
    Задействованный при обмене Бута самолет заметили над Калининградом

    Flightradar24: Задействованный при обмене Бута самолет заметили над Калининградом

    Задействованный при обмене Бута самолет заметили над Калининградом
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне сообщений об обмене осужденного за шпионаж в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича над Калининградом замечен самолет, который задействовался при обмене Виктора Бута, свидетельствуют данные Flightradar24.

    Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет, который был задействован при обмене Бута, летел в небе над Калининградом, передает РИА «Новости».

    Ранее Fox News заявил, что Гершковича могут обменять уже в четверг.

    До этого сообщалось, что «в ближайшие часы» может состояться крупный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией.

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    31 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    Захарова связала создание рабочих мест в США с гибелью украинцев

    Спикер МИД Захарова связала создание рабочих мест в США с гибелью украинцев

    Tекст: Александра Юдина

    Каждое новое рабочее место, созданное в Соединенных Штатах при администрации Байдена, напрямую связано с гибелью украинцев, сказала спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, действующий президент Джо Байден активно подчеркивает успехи американской администрации в экономической сфере, однако эти успехи достигаются за счет продолжения конфликта на Украине, передает радио Sputnik.

    «Каждое рабочее место, созданное в США при Байдене, имеет прямую связь к могиле украинцев на территории Украины», – подчеркнула дипломат.

    Захарова отметила, что именно политика США подпитывает конфликт на Украине, приводя к гибели людей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина стала инструментом борьбы внутри Европы.

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    1 августа 2024, 07:41 • Новости дня
    В Британии отметили рост экономики России вопреки санкциям

    Экс-посол Великобритании Брентон: Российская экономика растет быстрее, чем британская

    Tекст: Вера Басилая

    Антироссийские санкции Запада оказались неэффективными, на данный момент экономика России растет быстрее, чем британская, заявил экс-посол Великобритании в Москве Энтони Брентон.

    По его словам, санкции против России оказались не такими эффективными, как надеялся Запад. Брентон отметил, что рубль оказался достаточно стабилен, а «российская экономика на самом деле растет быстрее, чем британская», передает ТАСС.

    В то же время экс-посол заявил, что некоторым определенным аспектам российской экономики был нансен ущерб санкциями.

    «И мы слышали от россиян жалобы на то, как они реализуются, что неудивительно», – добавил Брентон.

    Он предположил, что санкции будут сняты поэтапно только в случае прекращения огня на Украине – это будет одним из условий во время переговоров.

    Ранее издание Handelsblatt со ссылкой на исследование четырех институтов экономических исследований, заказанное министерством экономики Германии, сообщило, что санкции Евросоюза пока оказали незначительное влияние на экономику России, а в будущем они могут нанести ущерб объединению.

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    1 августа 2024, 10:19 • Новости дня
    В Калининграде приземлился задействованный при обмене Бута самолет

    Flightradar24: Задействованный при обменах заключенными самолет приземлился в Калининграде

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет, который был задействован при обменах заключенными между Россией и США, в том числе Виктора Бута, приземлился в Калининграде на фоне сообщений об обмене осужденного за шпионаж в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, следует из данных портала Flightradar24.

    Согласно Flightradar24, Aн-148-100E вылетел в 6.11 мск из московского аэропорта Внуково и следовал по курсу в Калининград, где он приземлился около 8.40 мск, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что самолет, который используется для обмена заключенными, был замечен в небе над Калининградом.

    Fox News заявил, что Гершковича могут обменять уже в четверг.

    До этого сообщалось, что «в ближайшие часы» может состояться крупный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией.

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    30 июля 2024, 14:49 • Новости дня
    Песков: И демократы, и республиканцы в США эксплуатируют факторы России и Путина

    Представитель Кремля Песков: И демократы, и республиканцы в США эксплуатируют факторы России и Путина

    И республиканцы, и демократы в ходе политической борьбы эксплуатируют факторы о России и президенте Владимире Путине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Россия и глава Российского государства лично являются существенными факторами, которые эксплуатируют и республиканцы, и демократы в ходе своей политической борьбы, особенно в предвыборной кампании», – передает ТАСС его слова.

    Песков отметил, что Москва решительно отвергает обвинения со стороны США в попытке влиять на выборы, и подчеркнул их «абсурдность».

    Кроме того, Песков добавил, что обвинения во вмешательстве в выборы США наносят новый вред отношениям с Россией.

    Ранее помощник президента Николай Патрушев заявил, что России все равно, кто победит на президентских выборах в США, Дональд Трамп или Камала Харрис, поскольку в лучшую сторону для РФ пока ничего не меняется.

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    1 августа 2024, 14:37 • Новости дня
    Маск выразил сомнения по поводу того, жив ли Байден

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) выразил сомнения по поводу того, где находится президент США Джо Байден и жив ли он на фоне сокращения числа публичных мероприятий с его участием.

    Один из пользователей платформы поинтересовался, жив ли Байден, так как тот стал реже появляться на публике. В ответ на этот комментарий Маск оставил эмодзи с изображением человека, пожимающего плечами, передает РИА «Новости».

    В конце июля Маск уже присоединился к другим американским политикам и пользователям Сети, которые задавались вопросами о том, куда пропал Байден после сообщений о его заболевании COVID, изоляции и выходе из гонки за переизбрание.

    Позже ведущие американские телеканалы показали кадры с Байденом.


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    1 августа 2024, 14:50 • Новости дня
    Спецборт «России» вылетел в Анкару на фоне сообщений о подготовке обмена заключенными

    Flightradar24: Спецборт отряда «Россия» на фоне сообщений о подготовке обмена заключенными полетел в Турцию

    Tекст: Вера Басилая

    Из Москвы в Анкару вылетел спецборт отряда «Россия», а из ФРГ в сторону Турции отправился военный самолет США, следует из данных сервиса Flightradar24.

    Согласно данным Flightradar24, из Москвы в Анкару вылетел Ту-204-300 с бортовым номером RA-64059 специального летного отряда «Россия», а с военной базы в Германии в сторону Турции летит военно-транспортный самолет C-130J-30 Super Hercules, пишет РБК.

    Ранее СМИ сообщали, что «в ближайшие часы» может состояться крупный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией.

    Fox News заявил, что осужденного за шпионаж американского журналиста Эвана Гершковича могут обменять уже в четверг.

    Также сообщалось, что самолет, который используется для обмена заключенными, приземлился в Калининграде, а затем спустя некоторое время улетел.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения СМИ о якобы готовящемся обмене заключенными.

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    Главное
    Названо место проведения обмена заключенными между Россией и США
    СМИ: Россия освободила Гершковича и Уилана в рамках обмена заключенными
    CBS: Детали обмена заключенными между Россией и Западом тщательно скрывались
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    Цены на бензин потребовали вмешательства властей

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    Россия и США возвращаются к джентльменским соглашениям

    России и США удалось предотвратить неуправляемую эскалацию в отношениях. По крайней мере, такой вывод можно сделать из комментария МИД РФ относительно телефонного разговора между главой Минобороны Андреем Белоусовым и его коллегой из Пентагона Ллойдом Остином. Чему был посвящен этот разговор, в чем заключаются особенности «телефонной дипломатии» между Москвой и Вашингтоном и к каким джентльменским соглашениям она приводит? Подробности

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    Сражение за Торецк заставит ВСУ «сжигать» свою пехоту

    Вооруженные силы России с нескольких сторон приближаются к одному из важнейших логистических центров ВСУ в Донбассе – Торецку. В чем заключаются особенности боев в этом районе Донбасса, каково реальное значение Торецка для противника и о каких сроках операции по овладению городом может идти речь? Подробности

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    Запад счел Зеленского готовым к компромиссам с Россией

    Страны НАТО отказываются от позиции, по которой Украина «сама должна решить», когда вступать в переговоры с Россией. Вместо этого Владимира Зеленского уговаривают начать диалог сейчас. В частности, к этому призвал президент Финляндии Александр Стубб, по мнению которого позиции Украины «улучшились». Что он имеет в виду? И при чем здесь Торецк? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Байден пошел против самых влиятельных людей США

      Президент США Джо Байден, не желая досиживать в должности «хромой уткой», замахнулся на реформу исторического масштаба и бросил вызов крайне влиятельной группе лиц – судьям Верховного суда США. Зачем ему это нужно?

    • Финны стали внутренним голосом Зеленского

      Президент Финляндии Александр Стубб призвал Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, отказавшись от предварительного условия по выводу войск. Стубб утверждает, что положение Украины улучшилось. В реальности ВС РФ подошли к городу Торецку, взятие которого грозит ВСУ обвалом фронта.

    • Камала против Трампа: кто победит?

      Рейтинги двух основных кандидатов в президенты США – Дональда Трампа и Камалы Харрис – показывают, что борьба между ними будет жаркой. У кого больше шансов и уязвимых мест?

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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