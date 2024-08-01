Турецкий стрелок стал знаменитостью после «расслабленного выступления» на ОИ

Турецкий стрелок стал героем ОИ после выступления без специальной формы на соревнованиях

Tекст: Вера Басилая

Дикеч не использовал специальные линзы и защиту для ушей. В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в смешанных парах он завоевал серебро, передает RT.

Фото спортсмена, где он в обычной форме и с рукой в кармане, выступает на ОИ, стало популярным в соцсетях.