Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.5 комментариев
Турецкий стрелок стал знаменитостью после «расслабленного выступления» на ОИ
Турецкий стрелок стал героем ОИ после выступления без специальной формы на соревнованиях
Турецкий 51-летний стрелок Юсуф Дикеч выступил на Олимпиаде в Париже без специальных линз и наушников, завоевал серебряную медаль и стал интернет-знаменитостью.
Дикеч не использовал специальные линзы и защиту для ушей. В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в смешанных парах он завоевал серебро, передает RT.
Фото спортсмена, где он в обычной форме и с рукой в кармане, выступает на ОИ, стало популярным в соцсетях.